Dan Brown visita Ronda (Málaga) y plantea un acertijo a sus seguidores: "Where in the world?"

Málaga está de moda. Y aunque muchos crean que este fenómeno solo se da en la capital, no es así. Los pueblos de la provincia también llaman la atención de decenas de turistas e incluso de personalidades. El archiconocido escritor estadounidense Dan Brown ha sido el último de presumir de la provincia en su perfil en la red social Facebook.

Brown ha publicado una instantánea donde se le puede ver sonriente posando junto al Puente Nuevo del municipio malagueño. Además, el estadounidense utiliza el post para plantear un acertijo a sus miles de seguidores. "Where in the world?", planteaba en el pie de foto de la imagen.

Tras más de 1.100 comentarios, son muchos los que han acertado el sitio donde se encuentran. Hay quien asegura que Ronda es uno de los lugares más bonitos que han visitado jamás. Otros le piden a Brown que ojalá tome inspiración de un municipio así para su próxima novela.

El Código Da Vinci u Origen. "Es uno de los escritores más conocidos del mundo, de los que más vende, y ha elegido nuestra ciudad para conocerla. ¡Un placer recibir visitas como ésta!", ha escrito, presumiendo, además, de que "Ronda está de moda". Por su parte, la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández , ha declarado en sus redes sociales su alegría por la visita del autor de. "Es uno de los escritores más conocidos del mundo, de los que más vende, y ha elegido nuestra ciudad para conocerla.", ha escrito, presumiendo, además, de que "Ronda está de moda".

