Un íntimo amigo de Oriana y un opositor a bombero: así son los dos nuevos tronistas de 'MyHyV'

Mujeres y Hombres y Viceversa ha arrancado esta semana su anunciada "nueva generación". Jesús Vázquez (55 años) se ha estrenado como presentador del dating show, que para su regreso se ha reinventado como reality en el que tronistas y pretendientes convivirán en la misma casa, evitando así posibles contagios de Covid-19 que puedan afectar al transcurso del programa.

De esta manera, el presentador conducirá el formato desde el plató en compañía de los 'opinionistas', Nagore Robles (37), Violeta Mangriñán (25) e Iván González. Desde ahí, el programa conectará con los participantes, que estarán en 'La casa de los tronistas'.

Los dos primeros ocupantes de los tronos se han dado a conocer este lunes y han tenido la tarea de elegir 'a ciegas' a sus tres primeras pretendientas, charlando con cada una de sus respectivas cuatro chicas a través de las puertas de las diferentes estancias de la casa y eliminando a una durante el directo.

1. Álex Bernardos

Álex Bernardos fue pretendiente de Carmen. Mediaset

A pesar de la intención de Mujeres y Hombres y Viceversa de revolucionar su funcionamiento y contar con caras nuevas y desconocidas para su público, lo cierto es que esa renovación se ha quedado a medias cuando se ha conocido la identidad de su primer tronista: Álex Bernardos (26).

Álex fue pretendiente de Carmen el año pasado y provocó la expulsión de la tronista al revelarse que ambos habían comenzado una relación detrás de las cámaras, algo totalmente prohibido por las normas del formato. La pareja rompió poco después y el joven madrileño asegura que usará su experiencia para ayudar a sus chicas a nos sufrir en el programa.

"Soy una persona muy sana y quizá un poquito desordenado. Busco a una persona que sea elegante, que tenga educación, principios, que sea risueña, divertida y que me quiera", comenta en su vídeo de presentación. Álex es, además, íntimo amigo de Oriana Marzoli (28), tal y como ha confirmado el novio de la polémica extronista en plató.

2. Josué Bernal

Josué Bernal es un amante de los deportes extremos. Mediaset

La cara desconocida de los tronos masculinos la pondrá Josué Bernal (25), un joven de rizos cuyos esculpidos abdominales han causado furor en su primer día en el programa.

Josué nació en Marbella y es un gran amante de los deportes extremos. "Me dan más miedo las mujeres que los deportes", asevera en su presentación. Además de intentar encontrar el amor, este joven estudia y entrena a diario para conseguir el sueño de su vida: ser bombero.

El malagueño se define como "una persona optimista y con buenas vibraciones" que, a la hora de enamorarse, es "un poco especial", aunque cuando lo hace es "leal". Además, confiesa que no es el típico hombre que va detrás de las chicas, pese a su evidente atractivo físico: "Mis amigos siempre me dicen que me las podría llevar a todas de calle, pero no".

Tras la presentación de estos dos tronistas, la nueva generación de Mujeres y Hombres ha sido recibida con escepticismo por parte de los espectadores, que en su mayoría no aprueban las modificaciones que ha sufrido el formato.

Quien sí parece haber pasado la criba de la exigente audiencia es Jesús Vázquez, pues los tuiteros han aplaudido su soltura al frente del programa desde la primera entrega, con el handicap añadido de encontrarse en un plató sin público.

