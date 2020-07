Rocío Carrasco manda un mensaje a través del enorme y desconocido tatuaje de su espalda

La noche de este miércoles, Rocío Carrasco (43 años) reapareció en Lazos de Sangre para homenajear a Ángel Nieto desde una perspectiva más personal y menos deportiva. Un programa en el que la hija de Rocío Jurado no dejó indiferente a nadie y consiguió acaparar todas las miradas de la audiencia. ¿La razón? Dejar al descubierto uno de sus secretos que poco está relacionado con las polémicas en las que ha estado envuelta en los últimos años.

Para la ocasión, Rocío Carrasco apostó por un look muy veraniego y con un toque vintage, de los años 60 que, según ella misma contó, heredó de La más grande. "Era de mi madre, más o menos de los años 67 ó 68", explicó. Se trataba de un acertado vestido largo, de rayas negras y blancas, que sorprendió al propio Boris Izaguirre (54), conductor del debate. Tanto, que el venezolano la invitó a ponerse de pie y lucir su atuendo ante las cámaras. Fue en ese momento cuando el escritor hizo un comentario sobre el enorme tatuaje que tiene la madre de Rocío Flores (23) en su espalda. Un diseño que no solo se dejaba ver por el escote de la parte trasera del vestido, sino también por el peinado que decidió llevar durante la noche: una larguísima y favorecedora coleta alta.

Rocío Carrasco muestra el enorme tatuaje que tiene en su espalda. TVE

El tatuaje que mostró Rocío Carrasco es un enorme Ave Fénix que cubre casi toda su espalda y que, según ella misma reveló, se lo hizo un gran amigo suyo. Un diseño que dejó boquiabierto al presentador venezolano. "¡Es un ave fénix, un ave fénix!", exclamó Boris Izaguirre después de que la hija de Rocío Carrasco revelara este secreto ante la audiencia de Lazos de Sangre.

Aunque Rocío Carrasco no contó ningún otro detalle sobre el diseño, se podría intuir que su significado está relacionado con la historia de este animal mitológico. Se trata de un ave legendaria que es capaz de renacer de sus cenizas. Por lo que la hija de Rocío Jurado estaría mandando un mensaje a su círculo más cercano. Sea cual sea la situación, ella es capaz de renacer.

Rocio Carrasco tiene tatuado en su espalda un Ave Fénix. TVE.

Más allá de revelar su enorme tatuaje durante el programa, Rocío Carrasco demostró que Ángel Nieto había sido una persona muy importante para ella y sus padres. Y es que el fallecido motociclista fue un gran amigo de su padre, Pedro Carrasco. "Ángel ha formado parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia y de mi madurez. Era como un hermano para mi padre. Era un ser indiscutible y excepcional", comentó.

En los últimos días, Rocío Carrasco no ha dejado de ser noticia. Sobre todo, desde que Amador Mohedano (66), hermano de Rocío Jurado, se sentó en el plató de Sábado Deluxe para contar todo lo que aconteció tras la muerte de La más grande, cómo la familia se fue resquebrajando y Carrasco alejándose de su entorno. Días antes era su hermana, Gloria Mohedano, quien estallaba en Sálvame, asegurando que no tiene contacto con su sobrina y defendiendo a Rocío Flores. "Es muy buena niña. Mis niños no han hecho nada para merecer esto. Que hable mi sobrina y que diga qué le han hecho sus hijos. Si han hecho algo, que hable, llevar esa pena tantos años, esa niña que tiene tanto talante, es muy joven para ese peso que lleva. No entiendo la actitud de mi sobrina", comentaba.

