Continúa la 'carnicería' en TVE: 'Los Desayunos' desaparece y Xabier Fortes es relegado al 24 horas

Continúan los cambios en TVE: en la próxima temporada desaparecerá de la parrilla el espacio Los desayunos, presentado por Xabier Fortes (54 años). Antes este cambio, la cadena ha decidido reubicar a Fortes y ponerlo al frente de La noche en 24. Después de que la pública apartase de manera fulminante hace unos días a María Casado (42) de La mañana, y cancelase el espacio de Máximo Huerta (49), A partir de hoy, este lunes se ha anunciado esta nueva modificación en la parrilla matinal. Fortes conducirá de nuevo el espacio del Canal 24 Horas, como ya ocurrió en la temporada 2011-2012. Será su presentador y director.

Al menos, en esta ocasión RTVE ha puesto solución en su último movimiento de caras. No es un despido, tan solo una recolocación. Peor suerte han tenido otros compañeros como Casado o Huerta. De este modo, Fortes sustituirá a Marc Sala, que seguirá vinculado a RTVE con nuevos proyectos profesionales. Durante las dos últimas temporadas Fortes ha dirigido y presentado el espacio matinal de entrevistas y análisis que precedía a La mañana. Pese a su abrupta salida, el programa promedia esta temporada un aceptable 13,6 por ciento de cuota y 316.000 espectadores.

Es el resultado más elevado en cuota desde hace ocho temporadas y el máximo en espectadores desde hace seis. No obstante, no ha sido suficiente para su continuidad. La novedad en este último baile de rostros estriba en que en la próxima temporada el horario de Los Desayunos quedará integrado en la nueva franja matinal que presentará Mónica López (45), la hasta ahora 'chica del tiempo' que cogerá las riendas de La mañana. De momento, Fortes tan solo se ha pronunciado a través de Twitter con un "muchas gracias" que le ha dedicado a un seguidor que comentaba, perplejo, la decisión de TVE de apartarlo de su programa.

Xabier, el otro damnificado de TVE

Despedir a Fortes como presentador ha sido tan solo la última decapitación que ha llevado a cabo el ente público, pero ni mucho menos la única. No en vano, desde que a mediados de marzo se hiciese pública la salida del ente de Roberto Leal (40 años) para fichar por Antena 3 y su Pasapalabra, se abrió la veda y se produjo una auténtica revolución interna en el canal.

Tras quedarse sin uno de sus presentadores más importantes en su Prime Time, el único que parecía que haber estabilizado el concurso Operación Triunfo dándole un sello propio y una identidad renovada, parece que el objetivo de los verdaderos dirigentes de RTVE se puso muy concienzudamente en la franja matinal.

María Casado, Roberto Leal y Máximo Huerta en montaje de JALEOS.

El primer movimiento que se efectuó fue a causa del coronavirus, paralizando de forma momentánea el programa de Huerta, A partir de hoy, y el buque insignia de la cadena, Corazón, de Anne Igartiburu (51). Entonces, con el afán de informar sobre el Covid-19, se alargó la duración de La mañana de María Casado con la promesa de que, tras el virus, todo volvería a recolocarse.

No obstante, no ha hecho falta que acabe la pandemia para que TVE anunciase otro giro de timón en su parrilla televisiva. Otra decapitación, en esta ocasión a modo de despido fulminante, estaba a punto de ejecutarse. Y por partida doble. El pasado viernes 8 de mayo saltaba otro gran misil: María Casado ya no presentará La mañana en la próxima temporada. La cadena la despide para confiar la conducción del espacio en Mónica López, hasta la fecha jefa de la Sección de Meteorología del ente público. Un baile de rostros en el ajedrez televisivo que pillaba por sorpresa al público y a los propios interesados.

Así, tras la salida de Roberto Leal -dejando a TVE sin conductor de OT en su próxima edición-, Casado también caía. Pero no han sido los únicos. Todavía quedaba otro rostro, el tercero. Tan solo hacía falta que transcurriera el fin de semana y llegase el lunes día 11 para que se oficializase otra de las bombas que se tenía guardada TVE en su reestructuración interna: Máximo Huerta también salía del canal tras cancelarse definitivamente su espacio, el cual daba comienzo tras La mañana.

La trayectoria de Xabier Fortes

Xabier Fortes es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y ha desarrollado toda su carrera profesional en TVE, a la que se incorporó en 1990. Tiene una larga experiencia como editor y presentador de informativos y como conductor de espacios de debates y entrevistas. Además, ha realizado una docena de documentales de variada temática.

Ha sido editor y presentador de informativos territoriales de TVE en Galicia y director del Centro Territorial. En 2011 asumió la dirección y presentación de La Noche en 24 horas. Ha sido galardonado con el Micrófono de Oro y el Premio Ondas por su trayectoria profesional en TVE.

[Más información: 'La Mañana' asciende por sorpresa a Diego Losada ante la marcha inesperada de María Casado]