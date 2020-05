'Masterchef Celebrity': consulte aquí la lista completa de concursantes de la quinta edición

Masterchef Celebrity ya calienta los motores de la que será su quinta edición. Mientras la versión anónima sigue emitiendo cada lunes nuevas entregas, TVE ya ha anunciado el casting de participantes de la próxima entrega VIP: 16 famosos que lucharán por demostrar sus dotes culinarias y hacerse con el premio que en la pasada edición conquistó Tamara Falcó (38 años).

Los implacables jueces del programa, Jordi Cruz (41), Pepe Rodríguez (52) y Samantha Vallejo-Nágera (50), volverán a protagonizar broncas, risas y anécdotas con estas celebrities de distintos ámbitos que afrontarán el que se considera el talent show culinario más exigente de la televisión.

1. María José Charro

Pepa Charro es actriz, presentadora y cantante. RTVE

Pepa Charro es conocida por su nombre artístico: la Terremoto de Alcorcón. Esta polifacética vedette ha participado en numerosas series, películas y programas de televisión durante su larga trayectoria.

Aunque esta es su primera experiencia como concursante de un talent de cocina, la Terremoto presenta en Netflix su propio programa de repostería: Niquelao!, un concurso en el que reposteros principiantes intentan replicar dulces de alta pastelería.

2. Melani Olivares

Melani Olivares es actriz. RTVE

La actriz Melani Olivares (47), conocida por su papel de Paz Bermejo en la serie Aída, se une al plantel de concursantes de la quinta edición de Masterchef Celebrity. "Estoy feliz de estar con vosotros y de poder aprender un montón. Os veo muy pronto en las cocinas", comenta desde su casa.

3. Josie

Josie es estilista y diseña los vestidos de Nochevieja de Cristina Pedroche. RTVE

El estilista de Cristina Pedroche (31) se ha acabado convirtiendo en personaje y promete dar momentazos en su participación en el concurso. Aunque esta será su primera experiencia como concursante de un talent, Josie (39) está más que acostumbrado a las cámaras de televisión, pues se dio a conocer en 2008 como profesor del programa Supermodelo, ha presentado su propio programa en Nova y actualmente es colaborador habitual de Zapeando.

4. Raquel Sánchez Silva

Raquel Sánchez Silva presenta 'Maestros de la costura'. RTVE

Raquel Sánchez Silva (47) se suma a la aventura de Masterchef Celebrity, aunque ni ella misma se lo cree todavía: "Siempre he dicho que nunca sería concursante de un programa porque soy consciente de la presión, pero muchos amigos míos que han concursado me han dicho que es un tren que hay que coger", confiesa la presentadora, que afronta ilusionada esta primera incursión en el 'otro lado' de un programa televisivo.

Curiosamente, en la pasada edición Raquel fue una de las comensales que degustaron las creaciones de los concursantes en la prueba de la novena gala.

5. David Fernández

David Fernández es actor y humorista. RTVE

El actor y humorista David Fernández (49) dio el gran salto a la fama internacional gracias al personaje estrella de su carrera: Rodolfo Chikilicuatre. Sin embargo, él mismo decidió 'matar' al peculiar cantante, reinventarse y demostrar que tiene mucho más que ofrecer.

Con su participación en el concurso, David vuelve a explorar nuevos límites: "Tengo una ventaja: no sabía cantar y estuve en Eurovisión, así que peor que eso no me puede ir", bromea en su vídeo de presentación.

6. Florentino Fernández

Florentino Fernández es presentador, actor y humorista. RTVE

Acompañando a David Fernández para formar el tándem cómico de la edición estará un concursante con el que comparte apellido y profesión. Florentino Fernández (47) aportará su característico humor a Masterchef Celebrity y seguramente deje escenas desternillantes durante su paso por el concurso.

'Flo' asegura que la cocina es su pasión y que el café con leche es su receta favorita, por lo que seguramente le vendrán muy bien las clases del programa.

7. Celia Villalobos

Celia Villalobos es exministra y exdiputada. RTVE

Sin desmerecer al resto de concursantes, Celia Villalobos (71) es sin duda el fichaje estrella de Masterchef Celebrity 5. La exdiputada y exministra de Sanidad se acercó a la televisión tras su retirada de la política, colaborando en espacios como Amigas y conocidas o A partir de hoy.

Villalobos aportará al programa el carácter indomable que ya ha demostrado durante su larga trayectoria en política, enfrentándose a su propio partido para apoyar derechos sociales como el aborto o el matrimonio homosexual.

8. Raquel Meroño

Raquel Meroño es actriz y presentadora. RTVE

La exitosa actriz y presentadora de los 90, conocida por su papel en la serie Al salir de clase, vuelve a la televisión tras una larga época alejada del foco mediático y reinventada como empresaria.

"Esta es una nueva oportunidad para demostrarme a mí misma y a los míos que en la vida no hay que tener miedo", afirma en su vídeo de presentación. Y es que Raquel Meroño (44) está dispuesta a tumbar una nueva barrera y aprobar con nota la que confiesa que es una de sus "asignaturas pendientes", la cocina.

9. Gonzalo Miró

Gonzalo Miró es colaborador de televisión. RTVE

El hijo de la realizadora Pilar Miró cuenta con una dilatada trayectoria como colaborador televisivo. Actualmente, participa en Estudio estadio, A partir de hoy y Liarla Pardo. Su currículum amoroso también ha contribuido a su popularidad: Natalia Verbeke (45), Eugenia Martínez de Irujo (51), Amaia Montero (43) y Malú (38) están entre sus conquistas conocidas.

"Nunca me he llevado bien con la cocina, pero eso tiene que cambiar", confiesa Gonzalo Miró, por lo que se lanza a la aventura de Masterchef Celebrity para tratar de convertirse en el rey de los fogones.

10. Juan José Ballesta

Juan José Ballesta es actor. RTVE

El protagonista de El Bola ha encontrado, gracias a TVE, una segunda oportunidad en su carrera interpretativa con la serie Servir y proteger. Ahora participará por primera vez en un talent de la cadena, aunque esta experiencia no es nueva para él, pues ya fue concursante de Splash! Famosos a al agua, Por arte de magia y ¡A bailar!, concursos de Antena 3 donde mostró su carácter competitivo.

11. Laura Sánchez

Laura Sánchez es modelo. RTVE

La modelo internacional Laura Sánchez (38) llega a Masterchef Celebrity con un intachable curriculum: ha pisado las pasarelas más importantes del mundo, ha protagonizado innumerables portadas de revistas de moda y ha sido imagen de grandes marcas.

Desde que debutara como actriz en Los hombres de Paco, ha estado presente en varias series y programas de televisión, pero ninguna de esas experiencias le valdrá a la hora de enfrentarse a los fogones para convencer al jurado de que es una auténtica masterchef, dando a conocer al público su faceta más personal.

12. Nicolás Coronado

Nicolás Coronado es actor y modelo. RTVE

El hijo de José Coronado (62) y Paola Dominguín (59) se suma a esta aventura en la que el mundo de la interpretación tendrá una gran representación. El joven confiesa tener experiencia en la cocina "de supervivencia", ya que vive solo aunque, eso si, con 20 animales que le acompañan.

En el programa también va a estar muy bien acompañado, pues además de su compañero de reparto en Servir y proteger, Juanjo Ballesta, entre la lista de concursantes también estará una persona muy conocida para él: su tía Lucía Dominguín.

13. Lucía Dominguín

Lucía Dominguín es empresaria e hija de Lucía Bosé. RTVE

La gran desconocida del clan Bosé dará el salto a la primera línea de fuego en Masterchef Celebrity. Lucía Dominguín (62) siempre ha sido muy celosa de su intimidad y ha vivido al margen de la atención mediática que su familia despierta, centrada en su faceta como empresaria.

Lucía llega al concurso para aprender a ser "mejor cocinera", ya que asegura que sus hijos se lo agradecerán.

14. Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta es soprano. RTVE

La soprano Ainhoa Arteta (55) está acostumbrada a ver los talent desde la posición del jurado: ha realizado esa tarea en programas como Quiero cantar, Prodigios y, próximamente, lo hará en Mask Singer.

La cantante tiene clara su motivación para entrar en Masterchef: su madre. Y es que asegura que su progenitora "era una grandísima cocinera", por lo que no ha dudado en sumarse a la aventura y homenajear así a quien le enseñó todo lo que sabe de cocina.

15. Jesús Castro

Jesús Castro es actor. RTVE

El atractivo protagonista de El niño confiesa ser un gran fan del formato Masterchef y de la cocina, motivo por el que le hace "muchísima ilusión" formar parte de esta nueva edición.

Jesús Castro (27) da así el salto a los concursos de televisión, una nueva experiencia que alegrará a su legión de fans, ya que podrán conocer mejor al actor y le verán desenvolverse en las diferentes pruebas del programa.

16. Pedro Delgado

Pedro Delgado es exciclista. RTVE

Cierra la lista de concursntes el exciclista Pedro Delgado (60), más conocido como Perico, que asegura ser un "auténtico campeón" también en las cocinas. Sin embargo, su palmarés en este sentido se limita a ser un buen comensal, una experiencia que espera que le valga para destacar en el concurso.

Ganador del Tour de Francia en 1988 y de la Vuelta a España en dos ocasiones, Perico Delgado lleva vinculado a TVE desde su retirada en 1994, encargándose de comentar las grandes citas del ciclismo retransmitidas por la cadena.

