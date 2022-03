Así es la casa que compartían Christian Gálvez y Almudena Cid durante su matrimonio

El pasado mes de noviembre se anunciaba la ruptura entre el famoso presentador Christian Gálvez (41 años) y la exgimnasta Almudena Cid (41), una pareja que parecía muy unida y que llevaban casados 11 años. A pesar de todo, han decidido seguir sus caminos por separado, e incluso el presentador ya tiene una nueva ilusión, Patricia Pardo. Tras esta confirmación, la exgimnasta se mostró "hecha polvo" y necesita tiempo para encajar y aceptar. Ahora que todo ha terminado, EL ESPAÑOL echa la vista atrás y recuerda aquel hogar que ambos compartían y que tanto mostraban a través de las redes sociales.

Concretamente, es el perfil de ella el que nos permite conocer un poco más sobre aquella casa de Boadilla del Monte en la que ambos vivían y que fue su hogar durante su largo matrimonio. Esta espectacular vivienda es concretamente un chalet de dos plantas con jardín y piscina decorado de forma muy moderna.

Ni Gálvez ni Cid han compartido a través de sus redes ninguna publicación ni ninguna historia referente a su ruptura. Gálvez no mantiene sus fotos personales con Almudena, sin embargo, la exgimnasta no ha borrado las imágenes juntos, ni las de su hogar. Por eso, a través de cuenta de Instagram de Almudena se puede conocer su casa.

De nuevo, en 2018 la exgimnasta volvía a compartir una imagen de su salón que se encuentra en la parte baja de la casa, y en el que se puede ver un enorme sofá gris de diseño modular de estilo nórdico, que lleva unos cojines a juego. En la pared, cuadros y marcos con fotos.

Ya llegada la cuarentena (a su comienzo en marzo de 2020), Almudena Cid empezó a ser muy activa en sus redes sociales. En esta publicación del 30 de marzo en la que hace gimnasia rítmica, se aprecia parte de su dormitorio. Se trata de una habitación con suelo de madera oscura que contiene los muebles justos: una cama con un pequeño hueco en la parte delantera para poner cosas del hogar (libros, lámparas...) así como un cuadro que preside la pared.

No le falta un buen jardín. Durante las épocas de buen tiempo, Almudena no dudaba en hacer sus ejercicios diarios en la parte exterior, caso de esta imagen que tiene 5 años, y en la que la gimnasta dice: "Aunque las cosas se pongan del revés no por eso se pierde el equilibrio". En la publicación mencionaba a su exmarido Gálvez como el fotógrafo.

Como no, piscina. Se trata de una publicación del verano pasado (16 de julio de 2021) donde aún vivía con normalidad con el presentador.

Tampoco se puede perder detalle de otras partes de su casa, como las escaleras. De esta parte de la casa, Almudena publicaba una imagen demostrando lo flexible que es, así como todos los pedidos que tenía de su agenda.

Estas son algunas de las muchas publicaciones que Cid posteaba de su casa durante su relación con el presentador. Sin embargo, ahora es probable que ya no volvamos a ver este chalet por sus redes, dado que la casa era de ambos y tendrán que tomar una decisión sobre su uso.

