Quienes conocen a Patricia Rato Salazar-Simpson coinciden en que nunca le ha gustado excesivamente ser el centro de atención del papel couché y de la crónica social. Asumió con estoicismo que su marido era Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' (64 años), pero nunca se adaptó.

Lo asumió y entendió aquella exposición mediática como el peaje a pagar por enamorarse, pero no fue ni es su hábitat natural. Patricia siempre se ha movido en la discreción, en la plácida sombra del segundo plano, y eso de ejercer de 'famosa' nunca ha ido con su carácter ni sus intereses.

De hecho, en 2022, cuando trascendió su boda con su actual marido, Javier Moro Peralta, Patricia torció el gesto, porque le habría gustado vivir aquel casamiento en la intimidad, y sin luces y taquígrafos.

Patricia Rato junto a su marido, Javier Moro, en un acto público. Gtres

Hija de Ramón Rato, empresario y presidente de Cadena Rato, y de Felicidad Ichu Salazar-Simpson, Patricia vivió una bonita historia de amor con Espartaco, que duró 19 años y fruto de la cual nacieron sus tres hijos, el centro de sus vidas: Alejandra, Isabel y Juan.

Precisamente, en las últimas horas ha sido su primogénita, Alejandra, la causante de que la prensa esté hablando de Patricia y Espartaco: la joven se ha convertido en madre por segunda vez junto a su marido, Ernesto de Novales. Los abuelos maternos, como es natural, están felices.

Es un "niño muy sanote y despierto", como informan a EL ESPAÑOL. El segundo vástago de Alejandra se llama Jaime y se ha convertido en la revolución de la casa. Volviendo a Patricia, hay que explicar que hoy vive alejada de la primera línea mediática: inusual es la ocasión que va a saraos.

Tras cerrar definitivamente su etapa de sobreexposición con su divorcio en 2010, optó por replegarse hacia una rutina tranquila entre Madrid y el campo castellanomanchego, junto al actual hombre de su vida, Javier, con quien forma uno de los matrimonios más sólidos.

La relación entre Rato y Moro se consolidó lejos de las cámaras. Se conocieron de casualidad, al acudir ambos a la casa de un amigo en común. "Podíamos haber coincidido antes porque tenemos un circuito vacacional parecido", llegó ella a asegurar en una entrevista.

Efectivamente, Javier Moro veraneaba desde siempre en El Puerto de Santa María, donde también pasaban temporadas los Ruiz Rato. En invierno ocurría algo similar: los Rato frecuentaban Jaca, donde la familia disponía de una casa, y Javier Moro solía acudir allí con sus amistades.

Tras varios años de noviazgo, marcado por el recogimiento, la pareja decidió formalizar su unión en septiembre de 2022 mediante una boda íntima y de carácter estrictamente privado.

Lejos de las grandes celebraciones, los enamorados eligieron un escenario cargado de simbolismo personal para darse el 'sí, quiero': su propia finca rural, El Sauco, en la provincia de Toledo. Sus hijos, familiares y amigos más directos brindaron con la dupla aquel bello día.

El matrimonio Rato Moro. Gtres

Más allá de su faceta familiar y de su papel, ahora renovado, como abuela, Patricia mantiene una posición activa en el ámbito mercantil. En la actualidad figuran vinculadas a su nombre dos sociedades limitadas con perfiles muy diferentes. Ambas con las cuentas bien saneadas.

Por un lado, la sociedad que articula su actividad económica presente junto a Javier Moro es Distribuciones San Humberto S.L., compañía en la que Patricia Rato ejerce el cargo de administradora solidaria junto a su esposo.

Se trata de una mercantil con un objeto social amplio y diversificado, diseñado para dar cobertura a distintas líneas de negocio comercial, inmobiliario y de servicios. Según consta en su objeto social, la empresa se dedica a la comercialización de todo tipo de aguas minerales y naturales.

También está focalizada esta sociedad a la distribución de todo tipo de productos alimenticios; la comercialización de muebles de todo tipo y artículos de decoración; la prestación de servicios de periodismo y comunicación; la compraventa y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles.

En otro renglón, en el registro mercantil sigue figurando a su nombre Espartaco S.L., una sociedad histórica constituida en 1987 —en pleno auge de la carrera taurina de Juan Antonio Ruiz y poco antes de su boda en 1991— que refleja la huella -hoy perenne- patrimonial de aquel matrimonio.

Javier Moro y Patricia Rato. Gtres

Lejos de dedicarse a la actividad taurina directa, esta sociedad cuenta con un objeto social centrado específicamente en la explotación mediante arrendamientos de fincas rústicas.

La permanencia de esta sociedad demuestra a las claras cómo, pese a haber rehecho completamente sus respectivas vidas sentimentales, ambos han sabido gestionar con serenidad y pragmatismo los activos inmobiliarios y rústicos acumulados durante su común.

La finca rural de Toledo

El verdadero eje sobre el que pivota hoy el estilo de vida y buena parte de la actividad económica de Patricia y Javier se encuentra en Toledo. En concreto, en Talavera de la Reina.

Allí, en pleno entorno natural castellanomanchego y a escasa distancia de Madrid, el matrimonio posee y gestiona una propiedad campestre, Casa Rural El Sauco.

Concebir la finca como un espacio exclusivo de descanso y turismo rural ha permitido a la pareja rentabilizar su patrimonio rústico sin renunciar a su privacidad.

La propiedad, rodeada de dehesas, olivares y paisajes abiertos característicos del campo toledano, ofrece alojamiento rural con todas las comodidades y una estética cuidada al detalle en la que se percibe la sensibilidad decorativa de la propia Patricia Rato.

El complejo está orientado a estancias privadas, escapadas de naturaleza y celebraciones exclusivas, atrayendo a un perfil de cliente que busca tranquilidad, gastronomía de proximidad y discreción absoluta.

"Casa Rural El Saúco es un acogedor alojamiento rural situado en Las Herencias, a 5 minutos de Talavera de la Reina (Toledo). Esta casa tiene hasta 12 plazas en 5 dormitorios, 6 baños, equipadas estancias con todas las comodidades y exterior privado", reza la página web.

Javier Moro nació en Talavera de la Reina hace más de 65 años, y pertenece a una de las familias más vinculadas al sector de la harina. El negocio familiar comenzó en los años setenta con Harinera Talaverana, impulsada por su abuelo, Félix Moro, y continuada por su padre, Matías.

Javier decidió seguir la tradición y hoy es consejero delegado de la empresa, que se ha convertido en una de las fábricas más grandes del sector y abastece a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Andalucía. En el plano personal, Javier está divorciado y tiene dos hijos.

Mantuvo además una relación con Ana Zamácola, hija del propietario de la firma de moda Neck & Neck. En verano suele pasar las vacaciones en El Puerto de Santa María, en el sur de España, mientras que en invierno prefiere practicar esquí.