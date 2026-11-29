Marc Márquez, 33 años: "Me levanto a las 8 de la mañana y desayuno café y avena o tostadas de pavo y aguacate"

El reciente anuncio de su retirada de MotoGP ha marcado el cierre de una era en el motociclismo, pero no cambia la disciplina férrea con la que Marc Márquez (33 años) cuida su físico lejos del asfalto.

El piloto de Cervera, que durante los últimos años de su trayectoria ha convertido la recuperación y los hábitos saludables en una prioridad absoluta, ya dejó clara la hoja de ruta que rige su día a día en una entrevista en el pódcast Tengo un plan.

"Los 365 días del año son para rendir al máximo nivel", sostuvo entonces sobre una mentalidad que hoy define también su rutina fuera de los circuitos.

Su jornada comienza alrededor de las ocho de la mañana con una pauta fija para activar el organismo antes de cualquier esfuerzo físico.

"Normalmente tomo avena o tostadas de pavo con aguacate. Por las mañanas me cuesta arrancar, por eso también tomo café", confesó el catalán. La nutrición es precisamente uno de los pilares que vigila con mayor rigor, adaptando las cantidades y los nutrientes según el desgaste físico de cada etapa.

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Tres días de fuerza y cardio

La preparación física de Márquez responde a una estructura medida al milímetro para evitar sobrecargas. Su semana tipo combina tres sesiones de gimnasio centradas en el trabajo de fuerza con dos o tres entrenamientos de cardio, reservando siempre un día completo para el descanso absoluto del cuerpo.

El propio piloto ha reconocido que el paso del tiempo y las lesiones sufridas le obligaron a abandonar los excesos de juventud para priorizar la recuperación. "Cuando tienes 20 años vale todo, pero con mi edad no se puede", ha admitido.

Para sostener ese equilibrio, su entorno de trabajo ha incluido de forma permanente a un entrenador personal, fisioterapeutas y fisiólogos encargados de supervisar sus cargas físicas, ajustar su dieta y pautar la suplementación exacta en cada momento del año.

Su filosofía de alimentación no responde a dietas extremas ni a fórmulas milagrosas. No hace nada extraordinario. Su alimentación se basa en productos habituales como los hidratos de carbono, la carne y la fruta. También destacó la importancia de la hidratación antes de competir, ya que durante una carrera puede llegar a perder entre uno y un kilo y medio de peso.

El piloto tampoco renuncia a darse algún capricho de vez en cuando. Márquez también ha explicado que toma suplementos recomendados por su fisiólogo, como omega-3 y multivitamínicos, en función de sus necesidades y del calendario. Una rutina en la que, durante su carrera, ha combinado disciplina, supervisión profesional y hábitos saludables, pero sin renunciar a disfrutar de la comida.