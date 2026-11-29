María Alfonsín, hija de Javier Alfonsín, ha contraído matrimonio este sábado, 28 de noviembre, en Madrid. GTRES

Jaime Alfonsín, exjefe de la Casa del Rey y consejero privado de Felipe VI, lleva al altar a su hija María: boda íntima en Madrid

Madrid tenía la vista puesta en las urnas del domingo, pero a primera hora de la tarde del sábado 28 de noviembre, en plena jornada de reflexión, antes de las elecciones generales del 29-N, la atención de un selecto grupo de invitados se concentró en la céntrica calle Alcalá.

Allí, en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, popularmente conocida como las Calatravas, María Alfonsín, hija menor de Jaime Alfonsín (70), exjefe de la Casa del Rey y actual consejero privado de Felipe VI (58), ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia estrictamente privada.

Fiel al papel que ya desempeñó en 2024 en el enlace de su primogénita, Natalia, ambas fruto de su matrimonio con Natalia Uranga, Alfonsín ha ejercido de padrino y ha acompañado del brazo hasta el altar a su hija menor tras meses de discretos preparativos.

María Alfonsín, hija de Jaime Alfonsín, ha entrado en la iglesia del brazo de su padre. GTRES

La pareja selló así una larga y sólida relación en una fecha marcada en rojo en el calendario político español, un contexto que inevitablemente monopolizó buena parte de las conversaciones entre los asistentes antes y después del oficio religioso.

El vestido de novia

Más allá de la figura del padrino, las bodas de las dos hermanas compartieron un único detalle clave: la firma detrás del diseño nupcial.

Al igual que hizo Natalia hace dos años, María confió la confección de su vestido al equipo liderado por la diseñadora Cristina Martínez-Pardo. Eso sí, mantuvo el diseño bajo absoluta reserva hasta su llegada al templo.

María Alfonsín, hija menor de Jaime Alfonsín, ha celebrado su boda en Madrid, GTRES

A pesar de las bajas temperaturas en la capital, con máximas de 11ºC y mínimas de 6ºC, la joven ha lucido un ligerísimo vestido en blanco roto con escote palabra de honor que ha completado con un sencillo velo de tul. Sin abrigo ni elemento alguno que la ayudara a combatir el frío, pero con la mejor de sus sonrisas.

Concluida la ceremonia religiosa en las Calatravas, los recién casados y sus invitados se trasladaron al Casino de Madrid para prolongar la celebración con un cóctel y una cena de gala en la antesala de la Navidad.

María Alfonsín, hija de Jaime Alfonsín, tras dar el 'sí, quiero'. GTRES

30 años al servicio del Rey

El enlace reunió al entorno más cercano de uno de los hombres que mejor conoce los entresijos de Zarzuela. Jaime Alfonsín ha sido durante más de 30 años el principal escudero de Felipe VI; primero al frente de su secretaría durante su etapa como príncipe de Asturias y, tras la proclamación en 2014, como jefe de la Casa del Rey.

El rey Felipe VI y Jaime Alfonsín durante el acto de ingreso de Jaime Alfonsín como miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en Madrid, el 27 de octubre de 2025. GTRES

En enero de 2024, cuando contaba con 68 años, Alfonsín cerró esa etapa en primera línea institucional y cedió el testigo a Camilo Villarino, hasta entonces director del gabinete de Josep Borrell (79) en Bruselas.

Jaime Alfonsín, con la Familia Real, el Día de la Hispanidad, el 10 de octubre de 2019. GTRES

Sin embargo, el monarca quiso seguir contando con su criterio. Tras su cese, en enero de 2025, le concedió el título de Marqués de Alfonsín, con Grandeza de España. Un título con carácter hereditario que le fue otorgado con motivo del X aniversario de su proclamación.

Asimismo, lo nombró consejero privado, un puesto desde el que continúa asesorando al Rey mientras celebra, en el plano personal, el matrimonio de sus dos hijas.