Feijóo, 65 años: "Hago deporte de mantenimiento 2 o 3 veces a la semana en el garaje de casa. Trabajo fuerza y elasticidad"

El garaje de su propio domicilio se ha convertido en el gimnasio improvisado de Alberto Núñez Feijóo (65 años) para sobrevivir al desgaste físico de la campaña.

En la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Partido Popular ha puesto cifras y método a cómo se mantiene en forma lejos de los focos y de los centros deportivos convencionales.

"Hago deporte de mantenimiento, dos o tres veces a la semana, en el garaje de casa: fuerza, elasticidad… Hay que mantenerse", confiesa el dirigente gallego.

El candidato popular detalló estas rutinas personales durante una entrevista concedida a la cadena malagueña 101TV.

Frente a los entrenamientos de alta intensidad o las agendas deportivas imposibles de compatibilizar con los viajes constantes por España, Feijóo apuesta por un esquema realista, doméstico y sin desplazamientos para no perder tono muscular ni movilidad.

Desayuno ligero

La disciplina diaria del líder de la oposición arranca mucho antes de que comiencen los actos políticos o las sesiones parlamentarias. Según explicó en la citada conversación, su despertador suena alrededor de las seis de la mañana y sigue siempre el mismo orden mecánico antes de salir a la calle.

Primero consulta el teléfono móvil, todavía desde la cama, para ponerse al día de la actualidad. Después pasa por la ducha y enciende la radio mientras desayuna antes de iniciar sus desplazamientos.

Ese bloque de actividad física de mantenimiento se complementa con una alimentación igual de directa y libre de preparaciones complejas.

A primera hora de la mañana, Feijóo evita las ingestas copiosas y opta por un menú rápido y ligero. "Poca cosa. Un poco de fruta cortada y un café con leche", resumió sobre su desayuno habitual.

Tampoco recurre a dietas sofisticadas cuando toca sentarse a comer al mediodía o por la noche.

Preguntado por su plato predilecto fuera de la rutina estricta, el presidente del PP reivindicó la cocina tradicional más básica de sus orígenes: "La más sencilla: unos huevos fritos con aceite de Andalucía y patatas gallegas. Eso es un diez". Una combinación de madrugones a las seis, ejercicio de fuerza en casa y mesa sin artificios con la que encara las últimas 72 horas antes de la cita con las urnas.