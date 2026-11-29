Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas, este domingo, en las urnas de las elecciones generales del 29.N. GTRES

Eva Cárdenas rompe dos años de discreción y reaparece junto a Feijóo: las imágenes de la pareja en la jornada electoral

La jornada electoral del 29-N ha dejado una imagen poco habitual en la vida pública de Alberto Núñez Feijóo (65 años). El líder del Partido Popular ha acudido a votar acompañado de Eva Cárdenas (61), su pareja, que ha vuelto a dejarse ver junto a él en una cita política.

Se trata de una aparición poco frecuente que ha vuelto a situar a la empresaria gallega bajo los focos después de un prolongadísimo periodo alejada de la exposición pública.

La pareja ha llegado al colegio Ramiro de Maeztu, en el barrio madrileño de El Viso, donde Feijóo ha depositado su voto.

Cárdenas, vestida con un conjunto informal, se ha mostrado sonriente y cercana al candidato durante una mañana marcada por la expectación electoral. Junto a ellos también ha acudido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (51), que ha coincidido con el dirigente popular a las puertas del centro.

Alberto Núñez Feijóo y su pareja, Eva Cárdenas. GTRES

La ausencia de Begoña Gómez

Tras votar, Feijóo ha comparecido brevemente ante los medios. Ha agradecido el trabajo de quienes participan en la organización de los comicios y, en particular, el de los más de 90.000 interventores y apoderados del PP.

"Hoy los españoles eligen el futuro, destino y orientación de España, no solo para los próximos cuatro años, también para la próxima década", ha afirmado. También ha pedido a los ciudadanos que acudan a las urnas "sin miedo", pero "con memoria y con convicción".

La presencia de Eva Cárdenas ha sido uno de los detalles más comentados de la mañana. No es habitual verla acompañar a Feijóo en sus compromisos públicos.

La empresaria ha mantenido siempre un perfil discreto y ha evitado convertirse en una figura habitual de la actividad política de su pareja. De hecho, a diferencia de otros acompañantes de candidatos, no ha participado en la campaña ni ha tenido presencia destacada en los actos del PP.

La imagen de Feijóo junto a su pareja ha sido, además, la única de la jornada en la que un candidato a la presidencia ha aparecido acompañado de su compañera sentimental.

A diferencia del líder popular, ni el presidente Pedro Sánchez ni el líder de Vox, Santiago Abascal, han acudido a votar junto a sus respectivas esposas, Begoña Gómez y Lidia Bedman.

Feijóo y Eva Cárdenas han coincidido con José Luis Matínez-Almeida antes de votar en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid. GTRES

Sus últimas apariciones

Para encontrar algunas de las últimas imágenes públicas de la pareja hay que remontarse a abril de 2024, cuando acudieron juntos a la boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, celebrada en Madrid.

Feijóo y Cárdenas asistieron al enlace y posaron ante los fotógrafos. Antes, en febrero de 2023, ella había acompañado al líder popular a la gala de los Premios Goya, celebrada aquel año en Sevilla.

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas, en la boda de Almeida y Teresa Urquijo, el 6 de abril de 2024. GTRES

También se les pudo ver juntos en otros compromisos sociales, como la preboda de Marta Ortega y Carlos Torretta, en A Coruña, en 2018, o en los Premios Princesa de Asturias de ese mismo año. Son apariciones puntuales que contrastan con la discreción que ambos mantienen en su vida privada.

La empresaria también ha acudido a actos culturales y deportivos, como el Mutua Madrid Open, aunque sin convertir esas citas en una presencia habitual ante las cámaras.

En los últimos años, su imagen ha estado mucho más vinculada a su trayectoria profesional y a su entorno familiar que a la agenda política de Feijóo.

Feijóo y Eva Cárdenas, este domingo, en Madrid. GTRES

Carrera fuera de la política

Eva Cárdenas desarrolló buena parte de su carrera profesional en Inditex, donde estuvo al frente de Zara Home durante 15 años y contribuyó a la expansión internacional de la firma.

En 2018 dejó su puesto por motivos personales, después de convertirse en madre junto a Feijóo. Desde entonces ha mantenido sus proyectos profesionales y ha seguido vinculada al mundo empresarial.

La pareja tiene un hijo en común, Alberto, nacido en 2017. Feijóo y Cárdenas comenzaron su relación años antes, pero siempre han protegido su intimidad y han limitado sus apariciones conjuntas.

La imagen de este domingo rompe, al menos por unas horas, con esa pauta de discreción. Eva Cárdenas ha acompañado a Feijóo en una de las citas más importantes de su carrera política: la que podría convertirlo en futuro presidente. Una presencia que, sin convertirla en protagonista de la campaña, ha vuelto a despertar el interés por la mujer que suele permanecer en un segundo plano.