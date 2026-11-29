Daniella Bustamante y las mellizas de Carmen Thyssen podrán votar por primera vez este domingo, 29 de noviembre. Montaje de El Español.

De Daniella Bustamante a las mellizas Thyssen: los famosos que votarán por primera vez en las elecciones generales del 29N

Más de un millón y medio de jóvenes se estrenarán este domingo en las urnas. Entre ellos hay apellidos muy conocidos de la crónica social, hijos de artistas, futbolistas que ya son estrellas internacionales y jóvenes influencers que han crecido ante millones de seguidores.

Daniella Bustamante (18 años), las mellizas Thyssen, los hijos de Raúl González y Lamine Yamal (19 años) forman parte de una generación que vivirá por primera vez una jornada electoral desde dentro.

España celebra este domingo 29 de noviembre sus elecciones generales, una cita decisiva para el futuro político del país. Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (FA) afrontan una jornada determinante en sus respectivas trayectorias. Pero no son los únicos protagonistas de este 29-N.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 1.615.127 jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones generales tras haber cumplido 18 años desde los anteriores comicios a las Cortes Generales, celebrados el 23 de julio de 2023.

Entre estos 'debutantes' figuran algunos rostros muy conocidos de la prensa del corazón. Jóvenes que hasta ahora habían vivido las elecciones desde fuera y que este domingo podrán ejercer por primera vez su derecho al voto.

Paula Echevarría, con su hija Daniella. @pau_eche

Daniella Bustamante

La hija de Paula Echevarría y David Bustamante es uno de los nombres que destaca entre los jóvenes que debutan en las urnas. La joven acaba de alcanzar la mayoría de edad y atraviesa una nueva etapa lejos de la imagen de niña con la que creció ante el público.

Daniella ha comenzado sus estudios universitarios en Madrid, donde cursa un grado de Marketing y Relaciones Públicas, y poco a poco empieza a construir su propio camino. Este domingo vivirá también una de las primeras experiencias que marcan el paso a la vida adulta: votar por primera vez en unas elecciones generales.

Carmen Cervera, con su hija Carmen. GTRES

Carmen y Sabina Thyssen

Las mellizas de Carmen Cervera (83 años) también podrán acudir por primera vez a las urnas. Las hijas de la baronesa Thyssen, celebraron su mayoría de edad el 6 de julio de 2024 y desde entonces han comenzado a protagonizar una nueva etapa de exposición pública.

Carmen Cervera, con sus hijas Carmen (izquierda) y Sabina. GTRES

Especialmente significativo ha sido el recorrido de Carmen, que empieza a perfilar su papel en la conservación y gestión del legado artístico familiar.

La joven ha protagonizado entrevistas en solitario y ha dado sus primeros pasos ante los medios, entre ellos una portada de Harper's Bazaar, que refleja el creciente interés por su futuro y por el papel que desempeñará dentro de una de las colecciones de arte más importantes del país.

Héctor y Mateo González

Los hijos gemelos de Raúl González y Mamen Sanz, forman parte también de esta nueva generación que podrá votar por primera vez este domingo.

El exfutbolista del Real Madrid y su mujer han mantenido a sus hijos alejados de la exposición mediática durante buena parte de su vida, aunque algunos de ellos han comenzado a despertar interés a medida que alcanzan la mayoría de edad.

Su debut electoral coincide con una etapa en la que muchos de los hijos de grandes figuras del deporte, la televisión y la música comienzan a adquirir protagonismo.

Joaquín Sánchez y su hija Daniela en la presentación de 'El Capitán en Japón'. Gtres Gtres

Daniela Sánchez Saborido

La hija de Joaquín Sánchez y Susana Saborido es otra de las jóvenes que podrá estrenarse en las urnas. La joven ha crecido en una de las familias más populares del fútbol español.

Su padre, histórico capitán del Betis, y su madre han compartido numerosos momentos de su vida familiar ante las cámaras, lo que ha convertido a sus hijas en rostros conocidos para el público.

Lamine Yamal Javier Borrego | Europa Press Europa Press

Lamine Yamal y Pau Cubarsí

El fútbol tendrá una importante representación entre los jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, dos de las grandes estrellas del FC Barcelona y de la Selección Española, podrán participar por primera vez en unas elecciones generales tras haber alcanzado la mayoría de edad desde julio de 2023.

Ambos futbolistas han vivido una meteórica carrera en la élite a una edad muy temprana. Lamine, que cumplió 18 años el 13 de julio de 2025, celebró su mayoría de edad con una mediática fiesta rodeado de invitados VIP.

Pau Cubarsí AFP7 / Europa Press

Cubarsí, nacido el 22 de enero de 2007, también podrá estrenarse electoralmente después de haber cumplido los 18 años.

Junto a ellos figura Inés García, pareja de Lamine Yamal, que también forma parte de los jóvenes rostros conocidos que han alcanzado la mayoría de edad desde los anteriores comicios.

Raquel Meroño, con sus hijas Daniela y Martina. Instagram Instagram

Daniela y Martina Carbones

El mundo de la interpretación y las redes sociales también estará representado por Daniela y Martina Carbones Meroño, hijas de la actriz Raquel Meroño y el empresario Santi Carbones.

Las jóvenes han despertado interés en los últimos meses y forman parte de la nueva generación de hijos de rostros conocidos que comienza a abrirse paso ante el público. A ellas se suma Orson Salazar Jr., primogénito de Orson Salazar y Paz Vega, que también podrá participar por primera vez en unas elecciones generales.

Calma Segura. GTRES

Calma Segura

La cantera de jóvenes vinculados a la interpretación y al entretenimiento incluye otros apellidos conocidos. Calma Segura, hija del cineasta Santiago Segura, es uno de los rostros de esta nueva generación.

Juana Acosta, con su hija Lola Alterio. GTRES

Lola Alterio

También Candela Latre, hija del humorista Carlos Latre, y Lola Alterio, hija de Juana Acosta y Ernesto Alterio, podrán estrenarse en las urnas.

A ellas se suma Paula Larrañaga, integrante de uno de los clanes más reconocidos de la interpretación española, cuyo apellido lleva décadas ligado al cine y al teatro.

Todos forman parte de una generación que ha crecido rodeada de cámaras, escenarios y rodajes, pero que este domingo afronta una experiencia completamente diferente.

Antonio Orozco y su hijo Jan en los Premios Goya 2022. Gtres Gtres

Jan Orozco y Pedro Lazaga

La música y las grandes sagas empresariales también tienen representantes entre los nuevos votantes. Jan Orozco, hijo del cantante Antonio Orozco, podrá ejercer por primera vez su derecho al voto, al igual que Pedro Lazaga Flores, hijo de Rosario Flores.

Elena Cué y su hija, Alejandra Cortina Cué. GTRES

Alejandra Cortina Cué

En el ámbito empresarial destaca Alejandra Cortina Cué, hija de Alberto Cortina y Elena Cué, perteneciente a una de las familias más conocidas del mundo económico y social español.

Sus nombres, junto al de los deportistas, artistas e influencers que también debutan en las urnas, reflejan la diversidad de una generación que este domingo tendrá por primera vez voz en la elección del próximo Gobierno.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía acuden al tradicional concierto en Oviedo de los Premios Princesa de Asturias. Chema Clares | GTRES GTRES

Leonor y Sofía

Entre quienes han alcanzado la mayoría de edad desde las últimas elecciones generales también se encuentran la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia podrán ejercer legalmente su derecho al voto, aunque no está previsto que acudan a las urnas.

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Régimen Electoral General les impiden votar. Sin embargo, la Familia Real española mantiene la tradición de abstenerse en las elecciones en las que concurren partidos políticos para preservar la neutralidad institucional de la Corona, una práctica habitual también en otras monarquías parlamentarias europeas.

Así, mientras más de 1,6 millones de jóvenes se estrenan este domingo en las urnas, algunas de las jóvenes más conocidas del país vivirán la jornada desde la distancia. Una generación que, entre apellidos ilustres, carreras prometedoras y millones de seguidores, comienza a escribir también su propia historia política.