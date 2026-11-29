Belén Canalejo, madre de familia numerosa a sus 48 años: "Uso mi trabajo de influencer para alimentar a mis 4 hijos"

Belén Canalejo (48 años), conocida en redes sociales como Balamoda, ha anunciado hace unas horas el cierre de su tienda online, Balamoda Shop, poniendo fin a una de las patas principales de su proyecto empresarial tras un último año marcado por la enfermedad.

La creadora de contenido navarra, madre de familia numerosa, cierra esta etapa 12 meses después de que un segundo diagnóstico de cáncer de mama la obligara a dar un giro radical a su vida y regresar de Estados Unidos a España.

En aquel momento, tras recibir duros ataques por seguir trabajando en pleno tratamiento, sentenció sin filtros: "Yo uso mi trabajo para sobrevivir, para alimentar a mis cuatro hijos".

"Un momento de cierre"

La decisión de bajar la persiana digital ha sido comunicada por ella misma hace apenas unas horas a través de sus perfiles sociales, donde ha detallado que el cese de la actividad ordinaria es fruto de una reflexión meditada.

"Hola chicas, hoy quería compartir una decisión que he tomado en los últimos meses y es que voy a parar mi actividad en Balamoda Shop. De momento la tienda no va a seguir por mucho más tiempo, como venía haciéndolo, así que estoy en un momento de cierre. Quizá a futuro hago ediciones limitadas en preventa, pero es algo que todavía está por ver", ha explicado a su comunidad.

"Dicho esto, contaros que la decisión ha estado bien meditada a lo largo de mi último año porque cuando una se enfrenta a enfermedades duras, la forma de ver la vida y las prioridades cambian. Y esta reflexión me ha hecho llegar a la conclusión de que era un buen momento para cesar el negocio", añadía.

Asimismo, ha recordado que "este negocio me ha dado muchísimas alegrías" y "ha ayudado a miles de personas a tener una vida mejor organizada". En ese sentido, atribuye los éxitos logrados junto a su equipo.

"En estos 8 años he evolucionado muchísimo gracias a este emprendimiento (...) pero ha llegado un momento en el que ya no me ilusiona como me ilusionaba", ha zanjado.

El regreso desde Los Ángeles

El movimiento del proyecto empresarial de Belén Canalejo llega exactamente un año después de que la creadora de contenido anunciara que volvía a enfrentarse a la enfermedad que ya había superado en 2016.

"El día 12 de noviembre me volvieron a diagnosticar un cáncer de mama en Estados Unidos, a raíz de un bultito que me noté en la mama que ya tenía operada. Ha sido un palo tremendo, he pasado unos días muy duros porque me cuesta mucho volver a verme en esta situación que pensaba que ya había pasado un poco al olvido", confesó entonces.

Aquel segundo diagnóstico provocó el traslado inmediato de todo su entorno familiar de vuelta a España, junto a su marido, Nacho Manubens, sus cuatro hijos, su madre y su hermano, para iniciar de nuevo el tratamiento en su país.

Por todo ello, la empresaria llegó a describir 2025 como "uno de los peores años de su vida", lamentando que todo lo que podía salirle mal a su familia hubiera ocurrido al mismo tiempo.

Su respuesta a las críticas

Lejos de paralizar su agenda profesional tras hacer público el diagnóstico hace un año, Canalejo optó por mantener los compromisos comerciales que ya tenía firmados antes de conocer su recaída.

Sin embargo, apenas unos días después de anunciar su enfermedad, la publicación de promociones del Black Friday para la misma tienda que ahora cierra desató una oleada de críticas en redes sociales acusándola de utilizar su situación médica para impulsar las ventas.

La respuesta de la influencer navarra fue tajante y dejó al descubierto la realidad económica que sostenía su hogar en ese momento.

"Hay gente muy asquerosa. Pensar que uso mi enfermedad para vender. Que te vengan a ti dos cánceres y luego hablamos. Yo uso mi trabajo para sobrevivir, para alimentar a mis cuatro hijos en un momento, además, en el que mi marido no puede trabajar", replicó entonces.

"¿Te parece bien o mal que haya aceptado una campaña hace dos meses y que quiera ser responsable con mis contratos?", reflexionó. Un año después de aquella defensa pública de su oficio, Balamoda cierra finalmente el escaparate continuo de su firma dejando abierta únicamente la puerta a futuros lanzamientos puntuales.