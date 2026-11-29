Almeida, 51 años: "Hago deporte cuatro días a la semana, dos con un entrenador personal que viene a mi despacho en Cibeles"

Quien solo conozca a José Luis Martínez-Almeida (51 años) por sus balonazos virales en actos oficiales o sus caídas en mitad de un saque de honor se lleva una sorpresa al mirar su agenda semanal.

En plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, una cita en la que el regidor madrileño multiplica sus apariciones junto al Partido Popular (PP) tras ser ratificado como candidato a revalidar la Alcaldía en 2027, el político conserva intacto un hábito innegociable: entrenar cuatro días a la semana, incluso dentro de su propio despacho oficial.

La rutina del primer edil madrileño combina sesiones dirigidas con entrenamiento autónomo para esquivar los huecos imposibles de la agenda municipal.

José Luis Martínez-Almeida. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

"Dos días por semana entreno con un entrenador que viene a Cibeles, al despacho. Otros dos días entreno yo por mi cuenta. También me gusta andar, jugar al golf y al fútbol", explicó el propio político durante una entrevista en Telemadrid con el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' (58), en la que admitió sin rodeos que su punto débil está en la mesa, ya que apenas vigila su alimentación.

Amante del golf y el atletismo

La afición del abogado del Estado por la actividad física viene de lejos y se reparte entre varias disciplinas. Más allá de su conocida militancia como seguidor del Atlético de Madrid, Almeida posee licencia federativa de golf y aprovecha los fines de semana o los días libres para salir al campo.

En el asfalto de la capital también es un rostro habitual de pruebas populares como la San Silvestre Vallecana o el Medio Maratón de Madrid, citas en las que ha participado en distintas ediciones dejando estampas comentadas en redes sociales.

Su relación con el ejercicio y el cuidado personal ha sido objeto de varias confesiones públicas en los últimos años.

Ya en junio de 2021, durante una charla en el pódcast Tómatelo menos en serio de Europa FM, el alcalde reconoció con ironía las limitaciones de su dieta frente a sus esfuerzos físicos: "Hago deporte para compensar lo que como, porque me gusta mucho comer y no me privo de nada".

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo Gtres Gtres

Posteriormente, tras su matrimonio con Teresa Urquijo (30) en abril de 2024 y el nacimiento de su hijo Lucas (1) en julio de 2025, el regidor volvió a referirse a sus hábitos en el programa El Hormiguero de Antena 3 (emitido en mayo de 2024).

En el espacio presentado por Pablo Motos (61) detalló cómo la convivencia había puesto a prueba su anarquía culinaria y sus horarios: "En casa ahora se come bastante más sano que cuando vivía solo, que mi nevera daba pena verla; antes tiraba mucho de lata y de lo primero que pillaba al llegar por la noche".

Con ese equilibrio entre las sesiones de fuerza en el Palacio de Cibeles, los kilómetros acumulados en las carreras populares madrileñas y su falta de apego a las dietas estrictas, Martínez-Almeida sostiene el ritmo físico de una agenda política que encara ahora uno de sus tramos más exigentes.