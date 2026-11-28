Santiago Abascal, 50 años: "De mi infancia recuerdo los bocadillos de tortilla de patata con chorizo de mi abuela"

"Los bocadillos de tortilla de patata con chorizo que me hacía mi abuela cuando iba a la montaña y mi primo mirándome con mucha envidia porque su merienda debía de ser peor que la mía es una de las imágenes que se me vienen a la cabeza de cuando era un niño".

Es el entrañable recuerdo personal con el que Santiago Abascal (50 años) describe su niñez en el País Vasco.

El presidente de Vox ha repasado sus orígenes familiares en la localidad alavesa de Amurrio, su frustrada vocación por la naturaleza y la estricta rutina alimentaria con la que ha logrado perder once kilos.

Durante su intervención en Pozuelo IN, en 2017, el dirigente político evocó unos primeros años ligados al negocio familiar y al monte. "Mi infancia olía a cajas de cartón, plástico y ropa. Mi padre era un pequeño comerciante, y me he criado en la pequeña empresa de mi padre. Mi adolescencia la asocio a la naturaleza, a la montaña", señaló.

Reconoció, además, que su verdadero lujo actual es "pasar el tiempo en familia", ya que la dedicación política "tiene sus grandes satisfacciones pero también sus contras".

De las aves a la Sociología

Esa pasión por el entorno natural marcó incluso su llegada a la universidad, aunque el desenlace académico fue muy distinto al previsto por intervención materna.

"Quería estudiar algo relacionado con las aves. Me encantan las aves. Algo que tuviera relación con la naturaleza. Así que me metí en Geología y al poco tiempo lo dejé porque no me gustaba", relató sobre sus estudios.

"Como mi madre me había obligado a rellenar otras opciones para la carrera universitaria, empecé a ir a charlas de política de la Universidad de Sociología, y me gustó tanto que ahí me quedé", añadía en el citado medio.

En lo gastronómico, Abascal mantiene gustos sencillos y tradicionales: en la mesa no duda en pedir pimientos y tortilla de patata, el plato que conecta directamente con aquellas excursiones infantiles con la merienda preparada por su abuela.

Ayunos de 23 horas

Sin embargo, el ritmo de la agenda pública le ha obligado a vigilar de cerca su alimentación ante la imposibilidad de entrenar con regularidad.

Tal y como explicó en El Chiringuito, el líder de Vox consiguió adelgazar once kilos modificando radicalmente sus hábitos y practicando ayuno intermitente.

"Como no puedo hacer deporte, he tenido que perder peso a base de cambiar alimentación fundamentalmente y eliminando cosas que no debe comer uno para no engordar... y también con ayunos prolongados. Muy habitualmente de 23 horas, comiendo una vez al día. Y, de vez en cuando, algo más largos", detalló.

Según detalló sobre los efectos de esta pauta de una sola ingesta diaria en su rendimiento cotidiano, el método le permite mantenerse más despejado durante la jornada: "Tengo más energía, más concentración, uno se adormila menos. Y el cuerpo consume la grasa, que es de lo que se trata".