El refugio de Antonio Banderas en Antequera: un cortijo de cereal del siglo XVIII con patio andaluz, jardín y 5 habitaciones

Antonio Banderas (66 años) sigue ampliando su huella empresarial en su tierra natal. Aunque el actor malagueño y su pareja, Nicole Kimpel (46), reparten su día a día entre su piso de Madrid y el ático que él posee en el centro de Málaga, el intérprete concentra buena parte de sus inversiones en la provincia que lo vio nacer.

Su última apuesta lleva la firma de Grupo Tercer Acto, la sociedad de restauración que fundó en 2019 junto a Pablo Gonzalo, y responde al nombre de Cortijo El Río, una histórica finca situada en plena Vega de Antequera que acaba de abrir sus puertas para bodas y grandes eventos.

Se trata de un espacio con muchísimo encanto, versátil y lleno de posibilidades, pensado para acoger desde eventos corporativos y encuentros profesionales hasta bodas y celebraciones especiales. De esos lugares que, nada más llegar, empiezas a imaginar todo lo que puede pasar en ellos.

Casa con 5 habitaciones

Ubicada al norte del casco urbano antequerano, muy cerca de la A-92 y del curso del río Guadalhorce, la propiedad juega con una baza logística difícil de batir en Andalucía. Queda a 45 minutos en coche desde Málaga por la A-45, conecta de forma directa con Sevilla y Granada y está a un paso de las estaciones de tren de Antequera AV y Antequera-Santa Ana.

Los primeros registros del cortijo datan de mediados del siglo XVIII. Durante siglos funcionó como una explotación dedicada al cereal, con una distribución clásica tras su portón principal que incluía la vivienda, las cuadras, los graneros y una era circular donde se trillaba el grano.

Hoy, esos muros encalados y cubiertos de teja árabe mantienen su arquitectura original, pero con un nuevo propósito. La finca está diseñada para celebrar una boda o un evento privado de principio a fin sin necesidad de desplazamientos, cambiando de ambiente en cada tramo del evento.

Cortijo El Río. Cortijo El Río.

Dispone de carpa cubierta opcional y un aparcamiento privado con más de 100 plazas. Además, la casa principal conserva cinco habitaciones y un salón con chimenea reservados para que los novios se preparen antes de la ceremonia.

El recorrido por la propiedad se articula en varios espacios independientes pensados tanto para enlaces íntimos como para convocatorias multitudinarias. Las ceremonias civiles tienen su lugar en el Patio de la Fuente, un rincón recogido presidido por una fuente central con capacidad para 150 invitados.

Habitaciones

Para el cóctel de bienvenida o el banquete principal está la Entrada de los Olivos, con acceso directo desde el aparcamiento y aforo para 400 personas sentadas o 700 de pie, a la que se suma El Jardín, una zona abierta rodeada de vegetación preparada para acoger a 350 comensales sentados o 500 en formato cóctel.

Cuando llega el momento del baile, los anfitriones pueden elegir entre un área exterior independiente para 350 asistentes o un salón interior alternativo para 300 personas.

El servicio gastronómico corre íntegramente a cargo del catering propio de Grupo Tercer Acto. Tras consolidar locales de referencia en Málaga capital como Tercer Acto, Doña Inés, Atrezzo o La Pérgola del Mediterráneo, la compañía traslada ahora su propuesta culinaria al interior de la provincia.

Con este movimiento, Banderas entra de lleno en el negocio nupcial de Antequera, un enclave que en los últimos años se ha situado entre los destinos más solicitados de Andalucía para casarse.