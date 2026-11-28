José Manuel Soto (65): "Cuatro años más de gobierno sanchista sería un suicidio. Pedro Sánchez es un hombre sin escrúpulos"

A apenas unos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, José Manuel Soto (65 años) ha vuelto a convertir sus redes sociales en un altavoz político sin filtros.

El cantante sevillano ha difundido un vídeo cargado de dureza contra Pedro Sánchez (54) en el que llama abiertamente a movilizar el voto para poner fin a ocho años de Ejecutivo socialista. "Cuatro años más de gobierno sanchista para España sería prácticamente un suicidio", sentencia el artista.

En su intervención, Soto recurre incluso a las palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont (63) para describir al jefe del Ejecutivo.

"Puigdemont lo ha definido perfectamente: es un amoral. Sánchez es un amoral. Es un hombre con una vanidad desmedida y sin escrúpulos, y ese tipo de personas son muy peligrosas", afirma el intérprete, que acusa al presidente del Gobierno de haber fracturado la convivencia social en el país.

"Te dicen fascista, nazi"

Para el músico andaluz, la polarización actual ha dinamitado el clima político de décadas anteriores.

"Ha cometido el pecado más grave que puede cometer un gobernante, que es enfrentar a la gente. Aquí estamos enfrentados todo el día por todo; enfrentados, crispados, con una tensión terrible", lamenta.

"Esto es tremendo. Dices cualquier cosa y se te echan encima; te dicen fascista, te dicen nazi, homófobo, retrógrado, machista", denuncia, contraponiendo la situación actual con la España posterior a los años ochenta.

"Para los que sois muy jóvenes a lo mejor no lo sabéis, pero España no era así. España era un país tolerante y con una convivencia fantástica. Quitando el rollo de ETA y todo eso, en España desde los 80 se ha convivido y aquí ha sido, la verdad, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora", sostiene.

"Aquí no funciona nada"

El balance de gestión que traza en su mensaje no deja margen a matices y apunta directamente al deterioro de las infraestructuras, el abandono del sector primario y la presión fiscal.

"Los transportes son un desastre, las carreteras están infames y el tren es una máquina de matar gente", asegura en el vídeo antes de extender su crítica al resto de áreas económicas.

"Es el campo, que está abandonado; es la energía, que es una caja de sorpresas. Aquí no funciona nada. Lo único que funciona es Hacienda, que nos tiene reventados a todos", determina.

Sus conclusiones son claras: "Pienso que ya está bien, que ya son ocho años en manos de este hombre que es un traidor, que ha traicionado a todo, que nos ha puesto de rodillas delante de nuestros enemigos, del separatismo catalán y vasco, y de Mohamed VI también, y España no puede soportar eso ni un momento más".

"Así que hay que votar por el cambio; cada uno vote lo que quiera, cada uno tiene sus inclinaciones, unos votarán a Vox y otros al PP, pero tiene que haber un gobierno distinto por nuestros hijos, por el futuro, para que tengamos un futuro en paz y en convivencia, y de prosperidad, y de unidad, y de esperanza. No hay otra", zanja.