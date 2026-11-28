219 días. Ese es el tiempo que los medios de comunicación llevan sin inmortalizar a Carmen Thyssen. Desde el día de su último cumpleaños hasta la fecha, el pasado 23 de abril, no hay ni rastro gráfico de la Baronesa. Ese día, la mecenas atendió a la prensa con una gran sonrisa.

Agradeció la felicitación de la prensa y, muy escuetamente, informó que su aniversario lo iba a celebrar en familia. Dicho esto, Tita se fue para no volver al foco. Se habló de su ingreso en el hospital a causa de una neumonía "muy fuerte". Fueron horas críticas para la familia.

No obstante, la propia Carmen calmó la alarma social y dejó claro que estaba mejor, recuperándose, en su casa de Sant Feliu de Guíxols. Rodeada de sus hijos, Borja Thyssen (46) y las mellizas Carmen (19) y Sabina (19). Especial mención merece su sobrino, Guillermo.

La baronesa Thyssen, en un acto público. Europa Press.

Pese a ese mensaje de tranquilidad que se quiso trasladar a la prensa, lo cierto es que la ausencia de Carmen en varios actos vinculados a su colección y a la Fundación Thyssen-Bornemisza, en estos largos 219 días, ha llamado la atención de propios y extraños. ¿Cómo sigue Carmen?

"Mejor", es la palabra que se ha trasladado, en los últimos meses, a EL ESPAÑOL, junto al apunte "poco a poco". A la luz de estas palabras, la recuperación va según lo estipulado. En este tiempo, la mecenas "no ha salido de Sant Feliu en ningún momento, pese a todo lo dicho".

"Me han dicho amigos de Andorra que allí no está para nada, que no ha ido desde entonces", informa alguien que lo sabe. Ahora, EL ESPAÑOL interpela a una de esas poquísimas personas que habla frecuentemente con Carmen: ¿cómo va a pasar las navidades? ¿Qué planes tiene?

"Las fiestas las va a pasar en Sant Feliu, con sus hijas. Irá Borja algunos días y si tiene ánimo viajará a Andorra", se desliza. "Carmen hija se reunirá con ella en los próximos días, y Sabina vive con Tita", se agrega.

El posible viaje de la coleccionista a Andorra obedece, entre otras razones, a "reuniones para abrir el museo allí. Piensa inaugurar el Museo Carmen Thyssen Andorra. Tiene muchas ganas y esperanza".

Carmen Cervera, en 2023, en Barcelona. Gtres Gtres

Será una Navidad tranquila y familiar, sin ajetreos. Ahora mismo es lo conveniente. Con respecto a su día a día, el informante defiende que Thyssen está "en su casa, bien atendida y recibiendo visitas. Está al teléfono todo el día, gestionando cosas.

En estos meses, ha habido voces que han puesto el foco en que Carmen no estaría contando toda la verdad sobre su verdadero estado de salud. Especulaciones a las que la Thyssen plantó cara el pasado mes de agosto.

Y no a través de WhatsApps: de viva voz. En llamada telefónica. La baronesa ha atendido a periodistas y amigos como Aurelio Manzano y Paloma Barrientos.

Todos coinciden en que su voz es fuerte, y recuerda a la de antes. "Estoy bien y recuperándome aquí en Mas Mañanas. No han sido días fáciles, pero ahora estoy otra vez recuperando mi actividad", aseveró la Baronesa.

"Estoy escribiendo mis memorias y recordando", apostilló. También "organizando para recibir a mis nietos. Ser abuela está muy bien". "Está muy animada con lo del libro. Quiere ser ella quien ordene su vida, en primera persona, quien hable de sus cosas".

"Lo ha pasado mal, realmente mal. Sobre todo, por todo lo que se ha insinuado, más que de dicho. ¡Parecía que estaba en sus últimos días! Carmen es fuerte y una vez más ha salido a la superficie y ha tomado las riendas de su vida", confió un informante a este periódico, hace unos meses.

No será nunca más la misma, eso sí, pues pasar por una neumonía como la suya te reajusta la vida y la escala de valores. Ahora, se ha propuesto Cervera cuidarse más, mirarse más y mimarse, también: "Está corrigiendo cosas para tener mejor calidad de vida".

La baronesa Thyssen. Gtres

Reza el refrán que no hay mal que por bien no venga. Y eso ha debido pensar Cervera en los últimos meses porque su neumonía, ese sustazo que vivió, ha provocado o desembocado en algo increíblemente valioso para ella: una mayor cordialidad con su hijo Borja.

La relación maternofilial, huelga decir, ha transitado por diferentes estadios. Pero hoy todo parece distinto. De hecho, desde la enfermedad no hay día en que no hablen y el marido de Blanca Cuesta, ésta y sus hijos van a pasar casi todo el verano con ella.

Ventas y falta de liquidez

En los últimos meses, Thyssen ha puesto en marcha dos movimientos patrimoniales orientados a obtener liquidez: el alquiler de su lujoso velero Mata Mua y la venta de una de las obras más valiosas de su colección.

El barco, bautizado en honor a un cuadro de Gauguin, se ofreció este verano en la Costa Brava por 50.000 euros a la semana, una fórmula para rentabilizar una embarcación que la Baronesa no emplea de manera habitual.

La baronesa Thyssen en el Mata Mua. Gtres

No obstante, la decisión de Carmen que más ha sorprendido ha sido la venta de The Martha McKeen of Wellfleet, un óleo de Edward Hopper de 1944 que Sotheby’s subastó en Nueva York.

La obra, vinculada durante décadas a la colección Thyssen-Bornemisza y expuesta en el Museo Thyssen de Madrid, se adjudicó por más de 43 millones de euros, muy por encima de los 16 millones de euros de salida.

Esta operación representa una importante inyección de efectivo para Carmen Cervera, que ha recurrido en los últimos meses a la reordenación de su patrimonio para hacer frente al elevado coste de mantener sus residencias, colecciones y otros activos.