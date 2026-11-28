Blanca Romero (50 años) ha dinamitado cualquier rastro de cordialidad tras su ruptura con el entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores (61).

Después de semanas de rumores sobre el final de su noviazgo de un año, la actriz asturiana se ha sentado en el plató de ¡De viernes! para detallar los episodios de celos y desconfianza mutua que acabaron haciendo trizas la relación.

Aunque no ha confirmado una infidelidad consumada, ha atribuido el desgaste a los mensajes de él con otras mujeres, al control de sus redes sociales y a dos formas opuestas de entender la exposición pública: frente a su naturalidad para mostrar su ilusión, el técnico madrileño blindó su intimidad.

"Tiene muchas amigas"

En una entrevista conducida por Santi Acosta (60) y Beatriz Archidona (42) en Telecinco, la intérprete ha destacado las virtudes de su expareja. Considera que "es un genio, muy divertido y nos lo pasamos muy bien" y que es "un gran padre, un gran entrenador y un hombre con grandes valores".

Según ella, solo dos meses después de comenzar su relación, descubrió que él mantenía contacto con otras mujeres: "Tiene muchas amigas y me dio mucho susto. Lo sigue haciendo, con mujeres que conoce y otras que no, y es algo con lo que yo no puedo, son conversaciones subidas de tono y me parece una falta de respeto".

Blanca Romero ha desvelado que, presa de la incertidumbre, llegó a espiar el teléfono de Sánchez Flores: "Sé que es un delito, pero estoy segura de que lo hacen muchas mujeres que se sienten identificadas conmigo".

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han roto su relación tras un año juntos. GTRES

Uno de los episodios más duros para ella fue cuando él, según su testimonio, manipuló sus redes sociales: "Tú cogiste mi teléfono varias veces y te lo quedaste durante cuatro horas. Entraste en mi cuenta de Instagram, en la que seguía a más de 2.000 personas y lo dejaste en 7, me hiciste black out".

"No vengo a hablar mal de ti porque eres maravilloso, pero no me obligues a defenderme, porque hasta tus hijos te dijeron que tú estabas peor que yo en cuanto a celos. Estamos igual de mal los dos", ha subrayado.

Blanca Romero considera que Quique Sánchez Flores es "un hombre muy celoso". Incluso le ha dirigido un mensaje directo: "Señor Enrique Sánchez Flores. Usted o su entorno ha dicho que yo soy celosa. ¿Precisamente tú me vas a decir a mí que soy celosa? Tú, que eres el rey de los celos, que los inventaste. ¿Por qué no cuenta tu entorno tus defectos? Porque me ganas a celos".

Blanca Romero pasa de tararear una bulería a hablar en francés en cuestión de segundos al recordar la actitud de Quique Sánchez Flores. 😂 Un cambio de registro que no tiene desperdicio. 🪩 #DeViernes 🟣 https://t.co/rReoGpAJsj https://t.co/QL16DlZIdM — ¡De Viernes! (@deviernestv) November 27, 2026

"La mujer 'chatarra'"

"No vuelvas a obligarme a defenderme ni a hacerme ni a contar mis defectos, porque también te cociné muy rico. Podías haber contado eso, que tu entorno también lo sabe. También te fregué la casa y te tiré toda la mierda que tenías allí. Me llamabas la mujer chatarra porque aparte de ser una diosa y una reina sé cocinar... de hecho, después de irme de tu casa pusiste una cocinera", añadía.

Y ha rematado: "No estuvo bien lo que hiciste, decir que yo era celosa o dejar que lo dijeran otros y no defenderme. Me tiraste a los leones y sigues sin defenderme. Eres un cobarde".

También ha contado, por primera vez, cómo se conocieron. Fue a través de Raya, una exclusiva app de citas utilizada por muchos famosos para entablar relaciones, cuando establecieron contacto en 2019. Sin embargo, pasaron años hasta que por fin tuvieron una cita.

“Yo lo conocí en la aplicación de ligar de guapos, ricos y famosos, en el 2019. Yo le daba largas, largas y largas, porque no tenía muchas ganas. Pero pasan los años y empezamos el 19 de noviembre. Fue nuestra primera cena. Quedamos para cenar en el Estimar, riquísimo”, ha revelado.

"Nunca me presumió"

La visita al espacio nocturno de Mediaset estuvo precedida por un movimiento televisivo tan insólito como sonado: la modelo confirmó su paso por Telecinco en directo en la cadena rival, durante una llamada telefónica en Y ahora Sonsoles. Allí cortó en seco las preguntas de Gema López (55) sobre los motivos de su separación y advirtió, con ironía, que no pensaba adelantar ninguna exclusiva gratis antes de pisar el plató.

Aquella intervención en Antena 3 dejó también un momento de tensión con Paloma García-Pelayo (63). Romero le recriminó abiertamente que hubiera llamado primero a Sánchez Flores para contrastar la noticia de la ruptura, adelantada en primicia por el programa el lunes 23 de noviembre, pese a la relación de confianza que ambas mantenían desde hacía años.

La diferencia de criterio entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores ya había quedado reflejada días antes en el propio perfil de Instagram de la asturiana, donde respondió sin filtros al comentario de una seguidora que señalaba que él era muy discreto y que no pegaban: "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió".

Blanca Romero GTRES

El duelo por su padre

Durante la conversación en ¡De viernes!, Romero también ha echado la vista atrás para recordar su mediático matrimonio con Cayetano Rivera (49) a principios de los años 2000, una etapa que marcó su relación con la prensa del corazón.

“Cuando pasó todo lo de Caye, que me criticaron, me calumniaron… Me frieron. Yo nunca dije nada, nunca me defendí, nunca negué nada. Y él estaba como: ‘Vete y defiéndete. Venga, es lo que tienes que hacer, hombre. Vete ahí y defiéndete. Con esa garra que tienes tú, vamos allá’. Y a mí no me importaba”, ha recordado.

El padre de Blanca Romero ha fallecido a los 81 años. @blancaromeroe

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su actitud actual tiene un origen familiar reciente. El fallecimiento este mismo año de su padre, Rafael Romero, a los 81 años en Gijón, ha cambiado su manera de afrontar la muerte.

"Yo creo que están dentro de nosotros, ¿no? Cuando mueren, están como dentro de nosotros. Entonces, mi padre quería estar aquí”, ha confesado sobre el impulso que la ha llevado a dar la cara en televisión.