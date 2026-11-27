Manuel Carrasco (45 años) vivirá este año una Nochevieja muy especial. El cantante onubense estará el 31 de diciembre en el balcón de la Puerta del Sol para despedir junto a todos los españoles el 2026 y recibir el 2027.

El artista será el presentador de las Campanadas en Televisión Española junto a Jesús Vázquez y Silvia Abril, según se ha anunciado en la cadena pública: "Tres estrellas de la música, el humor y la televisión se unen en el fin de año más especial".

El ente público está empeñado en convertir la música en uno de sus ejes para esta cita. El año pasado Chenoa y Estopa encabezaron la retransmisión y lograron 5,97 millones de espectadores y un 40,6% de cuota, el mejor dato de La 1 desde 2015.

Manuel Carrasco en el Bernabéu en 2024. Getty Images

Y lo que es más importante aún, superaron a la fórmula de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3, con una ventaja cercana a los dos millones de espectadores.

La elección de Carrasco, por tanto, no es casual, sino que se trata de un perfil especialmente rentable para TVE al tratarse de uno de los artistas nacionales de mayor popularidad. Además, tiene una imagen cercana y familiar, representa a Andalucía y procede de Operación Triunfo, uno de los formatos históricos de la cadena.

El intérprete de temas que ya son himnos como No dejes de soñar o Qué bonito es querer se ha mostrado especialmente feliz e ilusionado por la noticia y además ha asegurado que va a cantar durante la retransmisión: "¡Sí, hombre, por favor! ¡Para eso voy!".

Orígenes humildes

A pesar de llenar estadios como el Metropolitano y de ser el único artista español en tocar en el Bernabéu, la experiencia de las Campanadas es totalmente nueva para él. Un reto que asumirá con la humildad que le caracteriza.

Y es que detrás de la estrella se encuentra un hombre con los pies en la tierra, en su tierra, Huelva. Por si queda alguien que aún no lo sepa, Manuel Carrasco creció en la barriada Nuestra Señora del Mar, en Isla Cristina, en una familia de clase trabajadora.

El cantante durante una de sus actuaciones en 2019. Gtres

Su padre, José Carrasco trabajaba como marinero y pasaba largas temporadas fuera de casa. Su trabajo sostenía económicamente a una familia de cinco hijos, en un entorno de estrechez económica. Fue él quien le regaló a Carrasco su primera guitarra cuando solo tenía 11 años.

Si su padre era el sustento económico, su madre, María, siempre fue la "capitana de la casa", como ha asegurado el cantante en muchas entrevistas. Era ella quien cuidaba que no faltara nada a ninguno de sus hijos durante las ausencias de José y la que mantuvo unida a la familia.

El amor de su vida

Hoy, su vida personal gira en torno a Almudena Navalón, periodista y su pareja desde hace más de una década. Se conocieron una noche de enero de 2013 en una discoteca de Madrid. Desde entonces son inseparables.

"Llegó a mi vida una noche de enero y mi vida nunca fue la misma", ha confesado el cantante en una dedicatoria que ha escrito a su mujer a modo de felicitación por su cumpleaños que ha sido hace unos días.

"Es una gran mujer, una niña por momentos, con la que me siento más hombre y con la que, como un niño aprendo", continúa.

El 13 de septiembre de 2018 contrajeron matrimonio en una ceremonia civil celebrada en Tarifa, Cádiz, en la finca El Cañuelo. Fue un enlace íntimo, con familiares y amigos cercanos, entre ellos artistas como Alejandro Sanz y Pablo López.

Manuel carrasco y Almudena Navalón. Gtres

Fruto de su amor nacieron sus dos hijos, Chloé y Manuel Gael, nacidos en 2017 y 2020 respectivamente. "Mi mujer dice que soy un buen padre. Soy muy aplicado, pero no hay un manual de instrucciones", confesó en una entrevista.

Aunque suele compartir con sus seguidores fotografías de viajes y momentos cotidianos con su familia, Carrasco protege la privacidad de los pequeños y no los expone más de la cuenta.

Carrasco, su mujer y sus hijos viven en un chalet unifamiliar en Boadilla del Monte (Madrid) y poseen otras propiedades en Andalucía. A través de su exitosa carrera musical, el artista ha logrado levantar un pequeño imperio empresarial que le aleja de las estrecheces que soportó en su infancia.

Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL figura como dueño de seis empresas, siendo la principal El Foreño SL con la que gestiona todos sus proyectos musicales, cobro de royalties, derechos de artista, etc.

Entre las otras sociedades, llama la atención Denis Marlon SL, fundada en 2018, que se dedica a la distribución comercial, importación y exportación de calzado.

La última que constituyó fue en 2024. Se llama A veces te imagino SL, y su objeto social es la compraventa y alquiler de inmuebles urbanos.

Aunque no existen cifras oficiales, el patrimonio personal de Manuel Carrasco se estima en más de seis millones de euros. El cantante acumula 17 discos de platino y dos de oro en España, tiene un Ondas, la Medalla de Andalucía y fue Nominado al Latin Grammy por Corazón y flecha en 2023.

El 31 de diciembre, cuando suenen las doce campanadas, no solo dará la bienvenida a 2027, intentará dar también un nuevo impulso a TVE.