Feijóo, 65 años: "Mi plato favorito son unos huevos fritos con aceite de oliva de Andalucía y patatas gallegas. Eso es un 10"

Cuando Alberto Núñez Feijóo (65 años) cierra la agenda de campaña y se sienta a la mesa, las recetas sofisticadas desaparecen del menú.

En plena recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente del Partido Popular ha dejado de lado por unos minutos los mensajes de mitin para detallar cómo arranca cada jornada a las seis de la mañana y cuál es el plato tradicional con el que asegura no fallar nunca.

"La más sencilla: unos huevos fritos con aceite de oliva de Andalucía y patatas gallegas. Eso es un diez", sentencia el dirigente gallego.

La confesión gastronómica se produjo en una entrevista concedida a la cadena malagueña 101TV, en la que el líder de la oposición repasó sus costumbres diarias fuera de los focos del Congreso.

Distanciado de los menús de protocolo propios de la actividad institucional, Feijóo reivindica una cocina directa y sin artificios que une el producto de su tierra natal con el aceite andaluz.

Desayuno a las 6 de la mañana

La jornada del candidato popular comienza antes del amanecer, alrededor de las seis de la mañana, siguiendo una secuencia mecánica antes de poner un pie en la calle.

Según explicó en la citada entrevista, su primer gesto del día consiste en revisar el teléfono móvil todavía desde la cama para ponerse al corriente de la actualidad inmediata. A continuación pasa por la ducha y escucha la radio mientras toma el desayuno, antes de arrancar los desplazamientos o actos previstos en su agenda.

Para esa primera ingesta matinal, Feijóo apuesta por la moderación y evita las preparaciones pesadas.

Preguntado por lo que suele tomar a primera hora, respondió sin rodeos: "Poca cosa. Un poco de fruta cortada y un café con leche". Una combinación rápida y ligera que mantiene a diario para afrontar jornadas maratonianas.

Entrenamiento de fuerza

Más allá de la alimentación, el presidente del PP también detalló cómo encaja la actividad física en una agenda marcada por los viajes y la campaña electoral. En lugar de acudir a centros deportivos o seguir planes complejos, opta por sesiones domésticas centradas en conservar la forma física básica.

"Hago deporte de mantenimiento, dos o tres veces a la semana, en el garaje de casa: fuerza, elasticidad… Hay que mantenerse", explicó el político orensano.

Con esa rutina breve en su propio domicilio y una dieta basada en productos reconocibles de la cocina tradicional española, Feijóo sostiene el ritmo físico de una campaña que encara ya sus últimas 72 horas antes de la cita con las urnas.