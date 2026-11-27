Fernando Fitz-James Stuart y Solís (36 años) y Sofía Palazuelo (34), duques de Huéscar, llevaban mucho tiempo pergeñando un proyecto, cargados de ilusión: lanzar una línea de perfumes que aglutine, a través del mundo olfativo, la vasta historia de la Casa de Alba.

Fue en junio de 2025 cuando, tras mucho tiempo, tesón y esfuerzo, floreció la empresa, una firma de alta perfumería bautizada Fitz-James Stuart (F-JS). Es el emprendimiento, personal y profesional, más especial del sólido matrimonio, que ha moldeado y gestado a fuego lento.

Están ahí depositadas muchas esperanzas. También una cantidad ingente de amor: hacia la familia, hacia el apellido Alba. El proyecto impulsado por el primogénito del duque de Alba y su esposa responde a una estrategia consensuada con toda la familia, como confirma EL ESPAÑOL.

Los duques de Huéscar junto al perfumista Alberto Morillas. Gtres

Lejos de limitar la proyección de la Casa de Alba a la gestión cultural de sus palacios de Liria, Dueñas o Monterrey, la línea de perfumes nace con vocación comercial internacional, y con la ambición de construir una marca de lujo contemporáneo a través de los efluvios.

Lanzaron su primer perfume —en realidad, la primera colección de cuatro fragancias— el 18 de junio de 2025, cuando presentaron la marca Fitz-James Stuart (F-JS). Se comercializan los productos tanto en España como en Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara.

La colección inicial se llama Episodio Uno: The Unseen y está inspirada en el Palacio de Liria. Incluye cuatro perfumes: Unseen 1785, Quince Días de Abril, No Time For Roses y La Hora Nocturna. El precio de cada perfume es de 240 euros.

Para sostener la operativa del negocio, el matrimonio Fitz-James Stuart y Palazuelo constituyó en 2024 la sociedad mercantil que respalda la marca, dotándola de una estructura orientada tanto a la distribución selectiva como a la venta directa a través de su plataforma digital.

Alberto, junto a Fernando y Sofía. Redes Sociales

En esta suerte de organigrama, Palazuelo desempeña un papel fundamental en la dirección creativa, el concepto visual y el diseño de los frascos y materiales, en tanto que Fernando lidera la visión institucional y el relato que conecta cada creación con su linaje.

Para tan ambiciosa empresa, la dupla tenía claro que, además, debía ponerse en las mejores manos, en las más virtuosas. Por ello, la firma Fitz-James Stuart ha fichado a una eminencia en la materia, Alberto Morillas.

Morillas es uno de los grandes maestros de la perfumería. Contar con el perfumista sevillano significa incorporar medio siglo de maestría, amén de garantizar que cada fragancia posea una arquitectura olfativa perdurable.

Existe, asimismo, un poderoso vínculo geográfico y sentimental entre ambas partes, altamente valorado: el propio Morillas nació en Sevilla, ciudad ligada a la historia de los Alba.

Tal y como expresa el propio Fernando en la página web de la firma, la filosofía que inspira esta aventura parte de la herencia histórica: "El verdadero legado no consiste en preservar el pasado de forma estática, sino en encontrar nuevas maneras de hacerlo vivir".

"Su principal reto personal -de Fernando- ha sido precisamente ese: cómo dar continuidad hoy al legado histórico y cultural de la Casa de Alba sin limitarlo a una lectura puramente patrimonial, sino encontrando nuevas formas de hacerlo relevante, emocional y vivo".

Alberto Morillas. Redes Sociales

Junto a Sofía Palazuelo, "y con la complicidad creativa del maestro perfumista Alberto Morillas", Fernando impulsa una casa de alta perfumería que entiende el perfume "como un vehículo de transmisión cultural".

Para el hijo de Carlos Fitz-James Stuart (78), actual duque de Alba, "el verdadero legado no consiste en preservar el pasado de forma estática, sino en encontrar nuevas maneras de hacerlo vivir".

Bajo esa declaración de intenciones, los duques de Huéscar crean fragancias inspiradas en los palacios, jardines, archivos y vivencias ligadas a la familia.

Volviendo al protagonista de este artículo, puede que haya quien incurra en el error de pensar que Alberto Morillas es alguien anónimo para las grandes personalidades de aquí y de allá: su nombre, y su savoir faire olfativo, es conocido y admirado en medio mundo.

Morillas, vida entre perfumes

Nacido en Sevilla en 1950, Alberto no procedía de una dinastía de perfumistas de Grasse, como ocurría con buena parte de sus colegas franceses de generación. A los 10 años se trasladó junto a su familia a Suiza, donde cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de Ginebra.

Quería, entonces, dedicarse al arte y el diseño. Su entrada en el mundo del perfume se produjo de forma casi fortuita a los 20 años, tras leer un artículo sobre el perfumista francés Jean-Paul Guerlain en la revista Vogue.

Fascinado por la idea de esculpir emociones a partir de esencias, logró incorporarse en 1970 a la prestigiosa casa suiza Firmenich, compañía en la que ha desarrollado toda su carrera profesional y donde ostenta desde hace décadas el rango honorífico de Maître Parfumeur.

Entre sus hitos históricos figuran auténticos fenómenos culturales y comerciales que definieron épocas enteras: desde CK One de Calvin Klein en 1994, considerada la primera gran fragancia unisex global de la historia moderna, hasta Acqua di Giò de Giorgio Armani en 1996.

Su trayectoria ha sido reconocida con los máximos galardones internacionales del sector, incluido el prestigioso Prix François Coty y el premio a toda una carrera otorgado por la Fragrance Foundation.

El propio Morillas ha citado en diversas entrevistas algunos de los encuentros creativos más determinantes de su trayectoria personal junto a grandes nombres de la costura internacional.

Entre ellos ocupa un lugar destacado Giorgio Armani, con quien forjó una alianza histórica en la isla mediterránea de Pantelleria que dio origen a Acqua di Giò tras largas conversaciones sobre la luz del mar, la piedra volcánica y la sencillez elegante del vestuario del diseñador italiano.

De igual modo, el maestro sevillano ha recordado con especial aprecio su estrecha sintonía con Yves Saint Laurent, para quien creó composiciones emblemáticas como M7 —pionera en introducir la madera de oud en la perfumería occidental a comienzos del siglo XXI—.

Renglón aparte merece su trabajo mano a mano con el inolvidable Karl Lagerfeld, cuya exigencia intelectual y curiosidad estética marcaron varias de sus colaboraciones.

El perfumista español. Redes Sociales

En el ámbito español, Morillas siempre ha reivindicado su vínculo personal y profesional con el fallecido diseñador Ángel Schlesser, para quien firmó Ángel Schlesser Femme, un icono absoluto del minimalismo olfativo en España.

También se puede decir, sin miedo a equívoco, que Morillas conquistó a la última emperatriz de Irán, Farah Pahlavi, quien acudió al maestro sevillano con un encargo privado muy especial: quería un perfume exclusivo que fuera capaz de recrear los olores de su tierra natal, Persia.

El propio perfumista ha señalado en distintas ocasiones aquel trabajo como uno de los momentos más singulares y emotivos de su carrera, demostrando que una fragancia concebida con rigor artesanal puede actuar como cápsula del tiempo.

Los Huéscar y los negocios

En otro orden de cosas, y más allá de la línea de perfumes, Fernando Fitz-James Stuart desarrolla su actividad empresarial principalmente en el sector agrario y la inversión inmobiliaria.

Es administrador único y socio único de Agrocarpio San Fernando SL, dedicada a la explotación y arrendamiento de fincas rústicas y a actividades agrarias, forestales, pecuarias y cinegéticas.

Al mismo tiempo, es es consejero y secretario de Euroexplotaciones Agrarias SA, empresa histórica vinculada a la gestión de tierras de la familia Alba, y administrador solidario de Mibor Inversiones SL, centrada en inversiones inmobiliarias.

Por su parte, Sofía Palazuelo trabaja en Around Art, la agencia de su madre, Sofía Barroso, especializada en organizar viajes culturales y eventos a medida relacionados con el arte, la arquitectura, el diseño y el paisajismo en España, Portugal, otros países europeos y Marruecos.