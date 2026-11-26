Jesús Vázquez, 61 años: "A diario como muy sano, pero el fin de semana me permito caprichos, como una tortilla o un cocido"

A las seis de la mañana, cuando la ciudad todavía duerme, Jesús Vázquez (61 años) ya está despierto frente a su taza de café y listo para levantar pesas.

Con esa disciplina férrea afronta el presentador uno de los retos televisivos más exigentes de su carrera: dar las Campanadas de Nochevieja en TVE desde la Puerta del Sol junto a Silvia Abril (55) y Manuel Carrasco (45).

El secreto detrás de su excelente estado de forma no responde a fórmulas milagrosas, sino a un calendario estricto de entrenamiento matutino que convive sin complejos con la cuchara tradicional y los homenajes gastronómicos de fin de semana.

El propio comunicador gallego ha explicado en una entrevista en La Vanguardia que su jornada arranca antes del amanecer, incluso los sábados y domingos.

"Me levanto entre las seis y las siete, tomo un café y lo primero que hago en el día es entrenar. Incluso un sábado o domingo. Levantarme temprano con la ciudad en silencio y hacer cosas... es un placer", asegura.

Ese café inicial funciona como aliado para activar la concentración antes de pasar a su gimnasio. Uno que tiene en su propia casa.

Un gimnasio propio en casa

Para evitar desplazamientos y asegurar la constancia, Vázquez ha montado su propio espacio de entrenamiento en su domicilio combinando ejercicios de fuerza y cardio.

Durante su paso el pasado octubre por La Revuelta, el programa de David Broncano (41) en La 1, detalló sin filtros cómo estructura sus sesiones y cuál es el grupo muscular que más se le resiste.

"Entreno en casa con cuatro máquinas, pero lo que más cuesta desarrollar es el glúteo, por desgracia. Suele ser genético, hay sitios que por mucho que los curres... Uno siempre desea lo que no tiene. Los del pelo liso, lo quieren rizado; los rubios, morenos; las morenas, rubias. Yo solo veo culos mejores que el mío", bromeó ante las cámaras.

En su caso, jamás se ha resistido ante el peso de la genética. En su caso, ha optado por redoblar las series y ha ampliado su equipamiento doméstico. "Hay que hacer un montón de sentadillas y ahora me he comprado otra máquina especial para ello. No tengo niños, no tengo nada. ¿En qué me voy a gastar el dinero? Pues en máquinas", remató en el mismo espacio televisivo.

Los ‘fritting days’

En el apartado nutricional, Vázquez huye de las dietas severas y marca una frontera clara entre los días laborables y el descanso semanal. De lunes a viernes prioriza una alimentación ligera y equilibrada, pero al llegar el fin de semana levanta el veto junto a su marido, Roberto Cortés (52).

"Me permito muchos caprichos, sobre todo culinarios. A diario comemos muy sano, pero los fines de semana lo que apetezca. Roberto y yo los llamamos 'los fritting days... fritting', de frito", confesó en La Vanguardia.

Su recetario favorito apunta directamente a los platos contundentes de la cocina española de toda la vida.

"Si me apetece como una tortilla de patata con buen pan o unas lentejas, un cocido... Y luego, la cocinera que trabaja en casa hace ropa vieja con los restos del cocido. Una locura de calorías con chorizo, carne, verdura, garbanzos", detalló el presentador, que ya defendió en una entrevista en Men's Health en 2023 la necesidad psicológica de saltarse las normas de vez en cuando.

"Es verdad que hay que seguir una vida sana y hacer deporte, pero también es muy sano para la cabeza que por lo menos una vez por semana te pegues un buen homenaje. Un capricho de lo que te apetezca: de comer, de beber, de salir y, sobre todo, de disfrutar", apuntaba.