En estos días previos al 29-N, día en que los españoles están llamados a votar en las urnas por el futuro del país, la política, así como -tristemente- la polarización y la crispación, están en plena ebullición y efervescencia en la sociedad. Esa agitación se respira en las calles.

El debate, qué duda cabe, está más encendido que nunca, así como la división de opiniones. En estas elecciones generales en concreto parece que los ciudadanos han tomado especial partido: parece que ya no cabe la equidistancia o acaso los discursos diplomáticos o moderados.

También los famosos patrios han dado su particular paso al frente público y se han destapado como nunca, descubriendo ese secreto que siempre encerró el voto. Algunas influencers, como Laura Escanes (30 años), lo proclaman: su voto irá para PSOE y Pedro Sánchez (54).

Aitana Sánchez-Gijón junto a su hija, Bruna. Redes Sociales

Jorge Javier Vázquez (56) o rostros como la cantante Bad Gyal (29) y la rapera Ptazeta también han hecho lo propio, sucumbidos por la izquierda. En la antípoda ideológica, están Aldo Comas (41), María Pombo (32) o Aída Nízar (51), que se inclinan más a la derecha.

No obstante, la protagonista de este artículo es Bruna Lucadamo (22), la hija de la actriz Aitana Sánchez-Gijón (58). La joven, así se señala a EL ESPAÑOL, tiene "un alma muy combativa, es comprometida y activista. Una luchadora. Como su madre".

Bruna, al contrario que los vips anteriormente mencionados, no ha hablado públicamente de su intención de voto, pero sí ha revelado en sus redes sociales, abiertamente, con qué partido, al menos, simpatiza: Frente Amplio, capitaneado por Ada Colau (52).

Como prueba, un mitin: el que se celebró, el pasado lunes, 23 de noviembre, en el Espacio Rastro de Madrid. Hasta allí se desplazaron rostros conocidos, como la propia Bruna, Javier Bardem (57), Rosa Montero (75) o Francesca Thyssen (68), hija del barón Thyssen.

Fue el acto de campaña Frente a la censura: la cultura como derecho, organizado por Frente Amplio y en el que se anunció un manifiesto de apoyo al candidato Ernest Urtasun (44), firmado por cerca de 200 personalidades culturales.

Volviendo a la hija de Aitana, siguen explicando a este periódico que su compromiso social la llevó también a acampar en Sol, hace unas semanas, durante esos 38 días de protesta. Todo ello, hay que apuntar, para el tremendo orgullo de su madre.

De hecho, a la publicación de la joven en Instagram respondió, en el muro, con un corazón rojo. Porque el papel de madre es el mejor que ha hecho Aitana; lo dice ella y lo secundan quienes la conocen. No hay Oscar que supere eso.

Tanto es así que la actriz, muy celosa de su vida privada en general -ahí, el hermetismo con el que vive su actual romance con el actor Maxi Iglesias (35)-, sólo ha permitido que se asomen retazos de su intimidad en redes para presumir de hijos.

Teo (25) y Bruna (22) son el centro, la raíz, el apoyo de Aitana. Todo pivota en torno a ellos. Los ha protegido con especial empeño.

Ya en 2001, la veterana intérprete manifestó en Harper’s Bazaar que "siempre he protegido a mis hijos, pero las fronteras entre lo público y privado cada vez se confunden más, y ahora, gracias a las redes sociales, yo soy quien aprende todos los días de mis hijos".

Teo y Bruna admiran, por encima de todas las cosas, a su progenitora. A medida que crecían y le manifestaban que querían adentrarse en el mundo artístico, la actriz comenzó a acariciar la idea de poder abrirles una rendija para probar su talento.

Después de cuatro décadas de trabajo -debutó en la exitosa serie Segunda enseñanza (1986) con 16 años-, Aitana es muy consciente de cómo funciona la trastienda de la industria.

Por tanto, supo cuál era el momento para que Teo y Bruna empezaran a captar el interés mediático por su profesión.

Huelga recordar que Teo y Bruna son fruto de la relación que Aitana mantuvo con el pintor y escultor italiano Guillermo Papín Lucadamo (68), que se conocieron y enamoraron en 1998 en Punta del Este (Uruguay) y cuya historia de amor duró hasta el año 2020.

La carrera de Bruna

Ambos hermanos mamaron la cultura desde la cuna. Con sus padres solían ir al cine, al teatro y exposiciones diversas porque enriquecerse a nivel cultural siempre ha sido prioritario en su familia.

Sánchez-Gijón junto a Teo y Bruna, durante un viaje. Redes Sociales

Lo que más les ha inculcado Aitana es que se formaran académicamente, independientemente de a qué se quisieran dedicar. Bruna tuvo muy claro desde su infancia a qué se quería dedicar.

Con 5 añitos decía que quería ser actriz, veía los filmes de su madre con naturalidad y fuera de casa jugaba al fútbol con su padre quien, como buen argentino, le encanta.

Jugó hasta que tuvo 14 años. Practicar este deporte le ha venido de perlas porque a principios del pasado mes de marzo presentó en el Festival de Cine de Málaga su primera película como protagonista, Pioneras, solo querían jugar.

La trama gira en torno a un grupo de mujeres que hicieron historia durante el franquismo al formar parte de un club de fútbol.

En declaraciones a Vanity Fair, Bruna aseguró que "cuando intentaba jugar de pequeña, sufría discriminación positiva por mi físico. Me decían, 'como podrías pasar por un chico, puedes entrar a jugar'".

La joven actriz admite que no hubo un momento concreto para darse cuenta de que su progenitora era tremendamente conocida.

Tal y como dijo a Harpers Bazaar: "Desde que soy pequeña hasta ahora es algo como que se me olvida y de lo que me vuelvo a acordar cuando recibe un premio o la gente la trata de determinada forma. Pero realmente en el día a día no lo pienso mucho".

Lejos de considerarse una nepo baby, la benjamina de la familia ha seguido los consejos de sus padres en cuanto a formación académica.

"Seguid vuestro camino", le han repetido en varias ocasiones. Así que ha estudiado en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, la Escuela Corazza, el Centro del Actor y sigue en la Escuela de Actores.

A pesar de haber actuado brevemente hace ya años en la obra Medea en el Teatro de Mérida, la mayoría de los trabajos de Bruna se han concentrado en los últimos dos años.

Intervino en un capítulo de la serie La reina roja (2024), su primera película fue Viaje de fin de curso: Mallorca (2025) y ha sido figurante en Amarga navidad (2026), la película de Almodóvar (77) que protagoniza Aitana.

Fotografía de Aitana, Teo y Bruna. Redes Sociales

Sabe que la actuación no es fácil y sobre lo que opina su madre acerca de que siga sus pasos, ha declarado que "para ella es un orgullo. Lo vivimos, aparte de madre e hija, como compañeras".

"Y como vivimos juntas también, sentir desde la trayectoria que ella tiene verme empezar tan joven como que le da ternura, incluso se identifica conmigo". Fue justamente su madre quien desveló con total naturalidad quién era la pareja de su hija.

Lo hizo durante una entrevista con David Broncano (41) en La Revuelta poco antes de recoger el Goya de Honor 2025: "He venido con mi nuera". El presentador le replicó: "¿La novia del músico -Teo-?", y la actriz remató que no, que era la de Bruna.

Se trata de María Barrier, antropóloga y podcaster que se hizo popular gracias a Bimboficadas, el podcast realizado junto a Samantha Hudson (27). Ambas rompieron su relación en 2025, como confirma EL ESPAÑOL.