Victoria Federica (26 años) vuelve a abrazar la soltería. La hija de la infanta Elena (62) y Jaime de Marichalar (63) ha puesto punto final a su relación con Jorge Navalpotro (25). Los rumores sobre una posible ruptura de la pareja venían sonando con fuerza desde hace unas semanas, pero no ha sido hasta este martes, 24 de noviembre, cuando se han confirmado.

Según adelantaba el director de Lecturas, Luis Pliego, en el programa La tarde se mueve, ha sido la sobrina de Felipe VI (58) la que ha decidido no continuar su historia de amor con el empresario madrileño de ocio nocturno.

La ruptura, según cuentan, se habría producido en las mismas fechas que la de Roca Rey (30) y Tana Rivera (27), lo que ha llevado a que en el programa presentado por Ion Aramendi se insinuase que Victoria estaría cada vez más cerca del peruano, con el que ya se le relacionó en el pasado aunque ellos siempre han defendido que son "como hermanos".

Victoria Federica y Jorge Navalpotro. Gtres

"Cuando se fue a Perú ya estaba soltera. De hecho, lo dejó antes para poder irse soltera a Perú y luego de ahí se fue a México. Es decir, podríamos decir que Roca Rey y esta chica, Victoria de Marichalar, están cada vez más cerca" ha expresado Luis Pliego.

Fue en otoño de 2025 cuando salió a la luz que, meses después de su ruptura con Borja Moreno Oriol, la influencer volvía a estar ilusionada en el amor con el hijo de la dueña de la emblemática sala La Riviera de Madrid, Jorge Navalpotro.

A lo largo de 2026 se ha podido ver disfrutando a la pareja de planes y escapadas presumiendo de su amor, como la Semana de la Moda de París, en Sanxenxo para visitar al Rey Juan Carlos, o en Sevilla para asistir a los toros. El noviazgo parecía muy consolidado pero que ha llegado a su fin con la misma discreción con la que empezó y sin que sus protagonistas se hayan pronunciado por el momento.

Viaje de soltera

Victoria Federica viajó a comienzos de noviembre de 2026, primero a Perú y después se desplazó a México. Viajó con su grupo de amigos, entre los que estaban el torero Andrés Roca Rey y el matrimonio formado por Tomás Páramo (30) y María García de Jaime (30).

En Perú, acudió a la plaza de Acho, en Lima, para apoyar a Roca Rey en sus corridas, acompañada por Tomás Páramo. Después, en México, se la volvió a ver con el mismo grupo.

La ya expareja en marzo de 2023. Gtres

Jorge Navalpotro, su entonces pareja según lo que se conocía públicamente, no la acompañó. Fue en este momento cuando los rumores sobre una posible ruptura cobraron más fuerzas, después de que llevaran tiempo sin aparecer públicamente juntos.

La última fotografía que compartieron juntos en sus redes sociales fue el pasado mes de julio en una de sus múltiples escapadas. Era habitual que él dejara constancia en redes sociales de su historia de amor. A pesar de la ruptura, sigue manteniendo en sus posts todas las fotografías junto a ella; mientras que Victoria apenas publicó imágenes de él en su perfil durante su historia de amor.