Delicado bache de salud el que ha atravesado el vidente Rappel (81 años) este miércoles, 25 de noviembre, y que lo ha obligado a acudir, de urgencia, a su hospital más cercano, donde ha quedado ingresado.

El popular futurólogo se ha desplazado al Hospital Universitario HM Torrelodones, en Madrid, tras sufrir una repentina indisposición en su domicilio que le ha hecho perder la estabilidad y caer al suelo.

Tras una primera valoración y la realización de las pruebas pertinentes, el equipo facultativo ha recomendado su ingreso preventivo en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), donde ha permanecido monitorizado por unas horas.

Rappel, durante su visita al espacio 'El Hormiguero'. Gtres

La evolución clínica de las primeras horas ha resultado favorable y, a lo largo de la tarde de este miércoles, el adivino ha sido trasladado a una habitación en planta.

Desde allí, el televisivo ha querido lanzar un mensaje de calma a su entorno y a sus seguidores: "Se me ha pasado el susto y estoy muy bien atendido".

Con el ánimo recuperado y sin perder su habitual cercanía con los medios de comunicación, Rafael Francisco -su nombre real- ha atendido por vía telefónica al programa Y ahora Sonsoles para detallar cómo se ha desencadenado este contratiempo.

"Perdí la movilidad de las piernas y me caí al suelo y vomitaba muchísimo, que yo no suelo hacerlo", ha relatado el espiritista sobre los momentos de mayor alarma vividos en su vivienda.

Una vez estabilizado en el hospital madrileño, los especialistas han determinado que el cuadro clínico responde a la coincidencia simultánea de dos procesos agudos que han debilitado severamente su organismo.

"Me dijeron que tenía una gastroenteritis y una infección de orina por un problema de la próstata", ha explicado el propio Rappel en su intervención televisiva.

El vidente, en un acto público. Gtres

Pese al impacto inicial de pasar la noche en cuidados intensivos, el vidente se muestra sereno, optimista y confiado en una pronta recuperación: "En un par de días me darán el alta".

Rappel ha querido salir al paso de cualquier especulación y aclara que este ingreso no guarda relación directa con la delicada dolencia digestiva que sufrió hace apenas seis meses. "No, aquello fue más grave, esto simplemente es que se han juntado dos cosas pero es menos".

Esta aclaración remite directamente al episodio vivido el pasado mes de mayo, cuando el futurólogo tuvo que ser ingresado de urgencia debido a un cuadro severo de diverticulitis.

En aquella ocasión, la inflamación intestinal derivó en importantes hemorragias digestivas que llegaron a comprometer seriamente su vida y exigieron una intervención médica intensiva para detener el sangrado y estabilizar sus constantes vitales.

A lo largo de los últimos años, la salud de Rappel ha experimentado distintos episodios propios de su avanzada edad que le han obligado a pasar por centros hospitalarios en varias ocasiones, aunque siempre ha destacado por su capacidad de recuperación.

Además de la citada diverticulitis de mayo y de los problemas prostáticos que han favorecido la actual infección urinaria, el vidente ha superado anteriormente diversas intervenciones y cuadros infecciosos respiratorios y digestivos sin perder el optimismo ni el humor.