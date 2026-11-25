Paralizada la obra del tríplex de Rosalía en Pintor Rosales: la entrega de la vivienda se retrasa hasta febrero del próximo año

La entrega del tríplex de Pintor Rosales en Madrid, en el que está interesado la cantante Rosalía (34 años), tendrá que esperar. La vivienda, que está construyendo y diseñando Joaquín Torres (56) a través de su estudio de arquitectura A-cero, todavía no está terminada y el calendario se ha visto alterado por una paralización de los trabajos solicitada por la propiedad.

Así lo ha explicado a EL ESPAÑOL el propio arquitecto al ser consultado por el estado de la obra: "No se ha entregado porque la propiedad mandó parar la obra para hacer ciertos cambios en el programa de necesidades, pero ya la reanudamos de modo inminente porque ya se han diseñado los cambios planteados", señala Torres en las declaraciones facilitadas a este periódico.

No ha precisado, en cambio, qué estancias se han replanteado, qué elementos del proyecto se han modificado ni cuánto tiempo han permanecido detenidos los trabajos.

Salón prinicpal de la vivienda. EL ESPAÑOL

Lo que sí se sabe es que las obras se van a reanudar en los próximos días, aunque la vivienda no estará lista por lo menos hasta febrero de 2027, como ha adelantado Joaquín Torres a este medio.

"Todo va a depender de los cambios que siga habiendo, pero vamos, esto es lo peor para el ritmo de la obra, aparte de encarecer el producto enormemente", ha asegurado.

Los plazos establecidos en un principio para la entrega del tríplex habían sido fijados para finales de este año, pero como es habitual en las obras de esta envergadura han surgido problemas por el camino que se han tenido que ir solucionando.

Como un traje a medida

La impresionante casa, única en el mercado inmobiliario de la capital española, se está construyendo casi como si fuera un traje a medida, con especial atención a todos los detalles por mínimos que parezcan.

El inmueble está situado en la calle de Pintor Rosales, frente al parque del Oeste. La reforma que comparten Joaquín Torres y su socio, Rafael Llamazares presenta una vivienda de estética contemporánea, con tonos neutros, vegetación integrada en los interiores y una escalera curva como elemento central de la conexión entre plantas.

Una de las terrazas de la casa. EL ESPAÑOL

El proyecto incluye terrazas concebidas para preservar la intimidad y un espacio de grabación que permitiría a la artista trabajar sin salir de casa.

Todas las calidades de la vivienda, según pudo averiguar este periódico en su día, son las mejores del mercado. De momento se desconoce el precio de venta de este tríplex de lujo. El piso más caro de la zona está a la venta actualmente por algo más de seis millones de euros, una cantidad que se prevé que se supere con este inmueble.

Además de las impresionantes características de esta casa, lo que la convierte en un activo de lujo también es la zona en la que se encuentra. En la actualidad, el Paseo del Pintor Rosales, conocido desde hace años como el 'Park Avenue' madrileño por la concentración de viviendas de lujo y sus espectaculares vistas al Parque del Oeste.

Alfonso de Borbón y Eugenia Silva en las inmediaciones de su casa. Gtres

Rostros muy conocidos del panorama nacional tienen aquí su residencia. Son los casos de la actriz Hiba Abouk (40), que reside con sus dos hijos fruto de su relación con Achraf Hakimi (28); Eugenia Silva (50), que hasta su separación compartía su hogar con Alfonso de Borbón (53); y Antonio Carmona (61) y Mariola Orellana (63).

También son vecinos los padres de Paloma Cuevas (54): Victoriano Valencia (95) y Paloma Díaz. Los últimos famosos en instalarse en esta zona han sido Loles León (76) y Javier Ambrossi (42), tras su separación de Javier Calvo (35).