David Serrato (50 años), marido de Irene Villa (47), ha acudido al Hospital 12 de Octubre para recoger los resultados de los últimos análisis a los que se ha sometido tras ser diagnosticado de un linfoma de no Hodgkin el pasado 13 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el coach ha comentado que las pruebas han arrojado un poco de luz a su situación. "Todo va fenomenal", ha escrito junto a una imagen en la que aparece su esposa muy sonriente a su lado.

Serrato también ha hablado del cambio físico que ha experimentado. Según ha contado, ha perdido 17 kilos, una cifra que refleja la notable bajada de peso que ha atravesado. A pesar de ello, se ha mostrado confiado en poder recuperarlos pronto.

David Serrato comparte su último parte médico. Instagram

El propio cáncer -aunque no ocurre en todos los pacientes- es a veces el causante del adelgazamiento. También los ciclos de quimioterapia dañan las células sanas que se multiplican rápidamente, como las de la boca y el aparato digestivo y esto puede provocar problemas que dificultan alimentarse con normalidad.

Según el protocolo marcado por sus doctores, David tiene que seguir un tratamiento de quimioterapia e inmunoterapia, y ya ha recibido las primeras dosis. "Ya empezó con la quimio y se está haciendo bastante duro. Jamás imaginas ver a una persona sana, activa y deportista en tal situación", contó la propia Irene Villa hace unos días a EL ESPAÑOL.

Al menos, David ya ha abandonado el hospital donde ha tenido que estar ingresado, e incluso aislado, lo que significa que su cuerpo ha recuperado sus defensas. Cuando un paciente de cáncer disminuye estos niveles debe permanecer apartado ya que un simple resfriado podría ocasionar graves problemas de salud.

Recaída

David Serrato ya sufrió un linfoma de no Hodgkin hace 19 años y ahora la enfermedad ha vuelto con más fuerza, según explicó él mismo. "Desde finales de junio de este año, mi vida empezó a cambiar. Comenzaron unos dolores que, poco a poco, han ido mermando mi capacidad para afrontar el día a día", confesó.

A principios del mes de octubre, la pareja tuvo que anular un viaje precisamente por este motivo. El matrimonio se disponía a hacer el Camino de Santiago, pero David tuvo que ser ingresado debido a su malestar en el hospital de Santa Bárbara en Soria, donde permaneció 15 días.

Tras un TAC, los médicos vieron que tenía unos trombos en los pulmones que podían haber tenido un fatal desenlace si no se llegan a tratar a tiempo. El origen de todo ello estaba en el linfoma en estadio IV, según han revelado el resto de estudios médicos.