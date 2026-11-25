Blanca Romero (50 años) ha dicho basta; sostiene que ya no se calla, que ese tiempo ya pasó. En las últimas horas, ha estallado a través de sus redes sociales después de escuchar en televisión la versión que se está vertiendo sobre su ruptura con Quique Sánchez-Flores.

Lejos de mantener el silencio discreto que caracterizó otras etapas de su vida sentimental, la actriz ha decidido dar un golpe sobre la mesa tras oficializarse el quiebre sentimental, este pasado lunes, día 23, tras un año juntos. No se están contando los hechos tal como sucedieron, según ella.

Desde su casa de Asturias, donde reside, la protagonista de ficciones como Física o química no ha escondido su enfado ante las informaciones que circulan en la prensa sobre la ruptura: "Están en Antena 3 diciendo que me dejó Quique por celosa".

Blanca y Quique, por las calles de Madrid. Europa Press

Acto seguido, asevera Blanca, para desmontar el relato sobre el final de su noviazgo con el actual entrenador del Deportivo Alavés: "Mentira. Además, no soy celosa. Cuando hay realidad, hay realidad".

En su alegato, Blanca se ha dirigido, con una punta de sentido del humor, a las periodistas que están informando poniéndose en contacto sólo con Quique: "¿Quiénes son esas brujis? Esto es que Quique habló, que le llaman y dice...".

"Pues no, no, no. Hay pruebas de todo. A las mujeres ya no se las calla", sentencia la intérprete asturiana. Advierte, en esa línea, de que cuenta con respaldo documental sobre lo sucedido durante su relación.

A medida que avanzaba en su explicación, Romero denuncia, además, la presión social que históricamente ha llevado a las mujeres a guardar silencio ante los rumores públicos tras una ruptura, citando incluso el caso de la cantante Shakira (49) como referente.

"Me estáis contando que me pusieron verde. Que Quique contó de todo otra vez. Esto no puede ser. Ahora me voy a defender, porque las mujeres tenemos que defendernos. Mirad a Shakira, qué bien le vino. Pues hay que tomar ejemplo".

Blanca, en uno de los 'stories' que ha compartido. Redes Sociales

Con absoluta franqueza, la actriz abunda: "Nos educan diciendo que hay que ser una señora y estar callada. Estar callada mientras te ponen verde".

"Cuando tú eres buena gente, honesta, te enamoras, eres fiel, se ríen de ti, eres una madre soltera... ¿Ahora van a venir a ponerte verde? No, neninos".

Convencida de que "las cosas hay que hablarlas alto y claro", la exmujer de Cayetano Rivera (49) deja claro: "Ahora vais a oír mi versión. Además, yo a la cara. No me escondo".

Recuerda Blanca en este punto el valioso consejo que le dio su padre, Rafael, fallecido el pasado mes de agosto, cuando se separó de Cayetano. "Hace tiempo, cuando lo de Caye, yo callé la boca y me pusieron verde. No me defendí".

"Y mi padre me dijo: 'hija, defiéndete'. Ahora, por mi padre, me voy a defender", remacha Blanca.

Estas declaraciones en vídeo se producen apenas unas horas después de que la propia Blanca Romero rompiera por primera vez su silencio en el perfil oficial de Instagram de la revista ¡HOLA!, dentro de la publicación que informaba sobre el fin de su romance.

Ante el comentario de una usuaria que sostenía "Ella es la que le perseguía y presumía de la relación. Él es muy discreto. No pegaban", la asturiana respondió: "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió".

Sea como fuere, todo indica que el quiebre amoroso ha tenido lugar en unos términos que están lejos de producirse desde la cordialidad, el afecto y el cariño. ¿Romperá su silencio Quique Sánchez-Flores?