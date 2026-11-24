La que fue gran dama de la jet set Cuqui Fierro (94 años) ha comenzado con los preparativos de Navidad en su acomodada casa del barrio de Salamanca en Madrid, donde se trasladó en 2017 tras abandonar el palacio en el que residía, sito en la misma exclusiva zona.

Cuqui hizo las maletas, con todo el dolor de su alma, se mudó; dejó atrás su hogar, por una cuestión meramente de comodidad y logística. Aquel palacio era inhóspito para una mujer de su edad, que vive sola; hostil para alguien como Cuqui con algunos problemas de movilidad.

Cuqui encontró una casa muy próxima a su palacio, a escasos metros. Eso sí, mucho más reducida en cuanto a metros cuadrados: todo más a mano, más práctico para el día a día. El pasado mes de mayo, se hacía público que existía una guerra familiar por la venta de ese palacio.

La socialité Cuqui Fierro, que este sábado cumple 94 años, en una fotografía de archivo. Gtres

Se arguyó que los descendientes de Florentina Fierro Viña, que durante décadas marcó el pulso social del país, habían entrado en conflicto por los 50 millones en que se fijó el precio de ese bien inmueble. Se aseguró, además, que Florentina padecía depresión y se sentía muy sola.

No obstante, ahora se traslada a EL ESPAÑOL otra realidad. A raíz de que El País haya abordado el enigma que sobrevuela en torno al palacio, revelando que un guardés cuida de él, a este medio se traslada: "La casa está operativa y en perfecto estado de revista para ser habitada".

Quien lo sostiene se refiere, sobre todo, al mantenimiento del día a día, no tanto así al amueblamiento. Cuando Cuqui se fue de esa casa, se vació en gran parte. Lo que ella no quiso conservar, se subastó convenientemente.

Entonces, ¿se ha vendido el palacio? ¿En qué punto se encuentra esa operación?, interpela ahora este periódico. "El palacio hoy no está a la venta. Sé que hace un tiempo hubo interés y lo visitaron algunos inversores, pero no salió adelante la operación. Sigue en la familia".

Quien lo sabe sigue apuntando: "Tampoco es verdad que haya habido una guerra por eso. El pastel está muy repartido y hay diferentes puntos de vista, pero de ahí a peleas y demás, no. Y Cuqui no está sola ni abandonada. Vive con personas que la cuidan y está estupenda".

En lo respectivo al "pastel" del que se hace referencia, hay que aclarar que de acuerdo con el Registro de la Propiedad, Cuqui continúa siendo la titular de la casa. Posee el 100% del usufructo vitalicio, lo que le confiere el derecho al uso y disfrute del inmueble.

Cuqui Fierro junto a Carmen Franco. Gtres

La nuda propiedad, en cambio, corresponde a su hija, María Gracia Torróntegui; a su nuera, Begoña Cué; y a sus dos nietos, quienes la comparten en distintos porcentajes. La venta, se desliza a EL ESPAÑOL, no está descartada: "Si llega alguien que convence, quién sabe".

Pero no es una prioridad en estos momentos, como sí lo fue hace un tiempo. Durante décadas, el palacete de la plaza del Marqués de Salamanca, en pleno corazón del barrio más aristocrático de Madrid, fue uno de los epicentros de la vida social española.

Sus más de 1.900 metros cuadrados, distribuidos en salones monumentales, escaleras de mármol y estancias diseñadas para impresionar, acogieron recepciones que hoy forman parte de la memoria sentimental de una época.

Allí se reunían ministros, aristócratas, artistas, escritores, empresarios y miembros de la realeza. Intramuros, se brindaba con el mejor champán francés, se servían faisanes y pavos reales en mesas de Navidad que parecían sacadas de una película.

Durante décadas, Cuqui fue anfitriona de algunas de las reuniones más célebres de Madrid.

Imagen de la fachada del palacete. Gtres

Su casa era un punto de encuentro donde coincidían Carmen Polo, Sara Montiel, Pitita Ridruejo, el rey Juan Carlos (88), Francisco Umbral, Isabel Preysler (76) o la infanta Pilar de Borbón, entre otros. La variedad de invitados era un reflejo de su magnetismo social.

Se dice que fue una de las mujeres que ayudó a una jovencísima Isabel Preysler a integrarse en la alta sociedad madrileña nada más llegar de su Manila natal. Nadie quería perderse, en la época dorada de Cuqui, sus cenas. A ella le fascina recibir en casa. Hoy, a otro nivel, sigue haciéndolo.

¿Cómo es su relación con la familia? La periodista María Eugenia Yagüe contó esto hace un tiempo: "Ella está muy distanciada de esa familia que le queda. Ya lo quiere vender. Hay cosas que no le gustan cómo se están haciendo".

Para entender la dimensión del conflicto, hay que comprender quién es Cuqui Fierro. Durante décadas fue una de las grandes damas de la sociedad madrileña, heredera de un linaje que marcó la economía española del siglo XX.

La gran dama de la 'jet set' en un acto público. Gtres

Su padre, Ildefonso Fierro, fue uno de los empresarios más influyentes del franquismo. De origen humilde, construyó un imperio que abarcó la minería, la construcción, los seguros, las navieras y las conserveras.

Fundó el Banco Internacional de Industria y Comercio en 1933 y el Banco Ibérico en 1946, uno de los doce bancos privados más importantes del país.

Su matrimonio con Florentina Viña consolidó una familia numerosa: Inés, Margarita, Alfonso, Arturo, Ignacio y Florentina, conocida como Cuqui.

La fortuna de Cuqui creció aún más tras la muerte de su hermana mayor, Inés, quien no tuvo hijos y le legó todo su patrimonio, incluida una casa en Portugal.

A ello se sumó su matrimonio en 1957 con el empresario José Antonio Torróntegui Anduiza, con quien tuvo cuatro hijos: Flora, Marta, Gracita y José Manuel.

Tragedia familiar

Pero detrás del brillo había una historia marcada por la tragedia. En 1996, su hija Marta murió a causa de las quemaduras sufridas mientras se depilaba. El accidente conmocionó a la familia y dejó una herida que nunca cicatrizó.

En 2001 falleció su marido, José Antonio Torróntegui. Y en 2012 llegó el golpe más devastador: la muerte de su único hijo varón, José Manuel, víctima de un cáncer.

Desde entonces, cuentan las crónicas de sociedad que Cuqui padece una depresión profunda que ha condicionado su vida.