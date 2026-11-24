Inesperada noticia la que se ha conocido en la crónica social española en las últimas horas: Blanca Romero (50 años) y Quique Sánchez Flores han roto por sorpresa su relación sentimental.

Apenas 12 meses después de que saliera a la luz uno de los romances más inesperados del panorama social español, la dupla ha tomado caminos separados.

La noticia, adelantada en primicia, este pasado lunes, 23 de noviembre, por el espacio Y ahora Sonsoles de Antena 3, confirma que el quiebre amoroso entre la modelo y actriz asturiana y el técnico madrileño es de carácter definitivo y responde a una decisión meditada.

Blanca y Quique, en una de las escasas imágenes públicas de ambos. Gtres

Según las informaciones, en el distanciamiento de la pareja no han existido terceras personas, sino un desgaste acumulado con el paso de los meses y una evidente disparidad en la manera en la que ambos entendían la proyección pública de su noviazgo.

Mientras Romero nunca ocultó su ilusión y vivió el romance con absoluta naturalidad y transparencia, Sánchez Flores ha mantenido en todo momento un perfil reservado, reacio a cualquier tipo de exposición mediática compartida.

Lejos de optar por el silencio habitual tras una ruptura sentimental, Blanca ha decidido confirmar de primera mano este adiós emocional respondiendo directamente a los usuarios en Instagram.

Una seguidora ha opinado lo que sigue en el muro: "Ella es la que le perseguía y presumía de la relación. Él es muy discreto. No pegaban". Romero no se ha quedado callada, apuntando: "Sí, yo estaba muy enamorada, tienes razón. Él nunca me presumió".

Con esta breve frase, la asturiana estaría corroborando públicamente uno de los principales motivos de fricción de la pareja.

De forma paralela a esta sincera intervención en el muro de comentarios, Blanca Romero ha convertido su propio perfil de Instagram en un espacio de desahogo personal tras el cierre de este capítulo.

La hoy expareja, durante uno de sus viajes. Gtres

La actriz ha compartido una batería de mensajes de corte introspectivo en los que asume el duelo sentimental como un proceso necesario para su evolución vital.

"Lo que te espera es mejor que lo que ya se ha ido. Todo lo que has vivido y por lo que has pasado era justo lo que necesitabas para afrontar el siguiente capítulo de tu vida. Todo está encajando, y muy pronto todo tendrá sentido", reza uno de los textos difundidos por la modelo.

Otro dice así: "Todo lo que deseas y con lo que sueñas está al otro lado de esta transformación, difícil pero preciosa, que estás atravesando ahora mismo. Estás llegando. Paso a paso. Confía. Abraza tu propio camino".

En esta misma línea, Romero añade otra reflexión centrada en el futuro y en la autoestima: "Confía en que aquello que está destinado a formar parte de tu vida se está acercando a ti. Eres un ser magnético, capaz de atraer tus deseos más profundos y hacer realidad tus sueños".

A estas palabras se suma una cita de apoyo espiritual que refleja el amparo en el que se refugia en estos momentos: "Jamás te verán caer porque yo soy quien te sostiene, te dice Dios".

Historia de amor

Blanca y Quique protagonizaron uno de los romances más comentados de 2025: su relación salió a la luz el 10 de diciembre, cuando la revista Lecturas publicó sus primeras imágenes juntas durante una cita en Madrid, y quedó oficialmente confirmada el 31 de diciembre.

La modelo y actriz asturiana pronto se integró en la saga Flores, la familia de Quique -sobrino de Lola Flores e hijo de Carmen Flores-, hasta el punto de posar junto a su suegra con un mensaje de cariño que dejaba claro el buen vínculo entre ambas.

Aquella unión de dos sagas muy conocidas de la crónica social española parecía consolidarse, pero la distancia entre Gijón y Vitoria, sus exigentes agendas y el desgaste de la convivencia han acabado pesando en la pareja.