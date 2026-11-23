Curro Romero (92 años) evoluciona favorablemente tras su ingreso de urgencia el pasado viernes, 20 de noviembre, en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde fue atendido por una infección respiratoria que se habría complicado con otra en la sangre.

Su esposa, Carmen Tello, ha confirmado que el torero está "mejorando poco a poco" y que podría volver a casa este martes, una vez conocidos los resultados de la última analítica que le han hecho.

El ‘Faraón de Camas’, que cumplirá 93 años el próximo 1 de diciembre, llegó al hospital con fiebre alta y taquicardia, por lo que pasó inicialmente por reanimación. Desde el sábado se encuentra en planta, estable y sin fiebre, según ha explicado Carmen Tello a las puertas del centro hospitalario.

Curro Romero y Carmen Tello a la salida de su último ingreso hospitalario. Gtres

"Va mejorando poco a poco. Ya parece ser que hoy, depende de lo que dé la analítica, se va a casa o no", ha señalado la socialité, visiblemente aliviada.

Carmen Tello ha precisado que la infección detectada en sangre aún no tiene un origen confirmado y que los médicos continúan realizando pruebas para determinar su causa. "Empezó con muchísimo frío y mucha fiebre. Fiebre alta y taquicardia", ha relatado, subrayando que el torero ha respondido con rapidez al tratamiento.

Nuevo episodio

Este nuevo ingreso llega apenas tres meses después de que Curro Romero pasara por el mismo hospital por una neumonía por aspiración, relacionada con las dificultades para tragar que le provoca el Parkinson que padece desde hace años.

La preocupación de su entorno no se debe solo a este episodio, sino a la acumulación de ingresos y recaídas en los últimos meses.

"Son ya muchos episodios seguidos. Ha estado aguantando dos o tres mesecitos, pero ahora otra vez lleva la racha mala", ha reconocido Carmen Tello, quien ha agradecido la enorme cantidad de muestras de cariño recibidas desde que se conociera el ingreso del diestro.

Carmen Tello y Curro Romero en el último homenaje al extorero. Gtres

Pese a la situación, Curro Romero pudo seguir este sábado el derbi entre Sevilla y Betis desde su habitación, como fiel seguidor del conjunto verdiblanco que es. Su mujer ha asegurado que el torero está animado y que su recuperación avanza, aunque el equipo médico mantiene la prudencia hasta confirmar el origen de la infección.

La evolución del legendario matador de toros ha tranquilizado a familiares, amigos y aficionados, que esperan que pueda recibir el alta en las próximas horas y continuar su recuperación en casa.