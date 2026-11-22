Raphael cancela de urgencia su concierto en Galicia: el cantante ha tenido que ser trasladado en ambulancia indispuesto

La preocupación por Raphael (83 años) ha marcado la noche de este sábado, 21 de noviembre, en A Coruña.

El artista ha tenido que suspender el concierto que tenía previsto ofrecer en el Coliseum de la ciudad gallega debido a una indisposición de última hora que ha obligado a trasladarlo en ambulancia al hospital, donde permanece en observación.

Según ha informado La Voz de Galicia, el cantante ha sufrido taquicardias y una subida de tensión, motivos por los que ha sido trasladado al hospital Quirón de A Coruña para recibir atención médica y permanecer bajo supervisión de los profesionales sanitarios.

La noticia ha sorprendido a los asistentes que ya se encontraban en el recinto para disfrutar de una de las citas musicales más esperadas de la noche.

La cancelación se ha anunciado a través de la megafonía del Coliseum alrededor de las ocho y media de la tarde, prácticamente a la hora en la que Raphael debía salir al escenario para encontrarse con su público.

Raphael Gtres

El artista, que continúa con su agenda de actuaciones, se ha visto obligado así a poner en pausa su compromiso musical en la ciudad gallega por este contratiempo de salud.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su evolución ni sobre las circunstancias concretas en las que se ha producido la indisposición.

La organización del concierto ha confirmado que se devolverá el importe de las entradas a todos los asistentes, ante la imposibilidad de celebrar el espectáculo previsto.

Asimismo, se ha descartado que la actuación pueda reprogramarse a corto plazo, a la espera de conocer cómo evoluciona el estado de salud del cantante y cuándo podrá retomar sus compromisos profesionales.

La prioridad ahora es su recuperación. Raphael, uno de los artistas más longevos y reconocidos de la música española, permanece hospitalizado en observación después de este episodio que ha obligado a cancelar su actuación en A Coruña y que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Por el momento, habrá que esperar a conocer nuevas informaciones sobre su estado de salud.

Un bache de salud

Raphael, durante el concierto. Luca Piergiovanni Efe

La preocupación por la salud de Raphael también lleva inevitablemente a recordar el complicado episodio médico al que tuvo que hacer frente a finales de 2024.

El cantante sufrió entonces un accidente cerebrovascular mientras participaba en la grabación de un especial navideño de La Revuelta, en el Teatro Príncipe de Madrid.

Aquella situación terminó con diez días de hospitalización y un diagnóstico de linfoma cerebral.

Fueron semanas especialmente delicadas para el artista y su entorno más cercano, aunque, con el apoyo incondicional de su mujer, Natalia Figueroa, sus tres hijos y sus nietos, consiguió salir adelante y volver a hacer lo que más le gusta: subirse a un escenario y cantar ante su público.

Próximos conciertos

Este nuevo contratiempo llega, además, cuando Raphael continúa inmerso en su actividad musical.

Después de actuar recientemente en Valencia, el artista tenía previsto viajar a Málaga para ofrecer un concierto el próximo 28 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Una actuación que ahora queda pendiente de su evolución y de las indicaciones del equipo médico que le atiende. Por el momento, no hay noticias sobre posibles cambios en su agenda, pero su recuperación será la que marque los próximos pasos.

A sus más de seis décadas de trayectoria, Raphael ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la música, aunque ahora toca dejar los escenarios a un lado y centrarse en su salud.