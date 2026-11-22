Celia Vega-Penichet (34 años) siempre fue la prima preferida de Álex Lequio o, al menos, con la que más afinidad mostró en vida. Tenían una unión especialísima, un vínculo genuino. Lo suyo iba más allá de los lazos familiares; eran confidentes y apoyo en los buenos y malos trances.

"Nunca había sentido tanto dolor", posteó ella cuando el hijo de Ana García Obregón (71) falleció aquel 13 de mayo de 2020. A Celia se le iba un asidero vital, como un hermano. Con los años, parecía obligado que Celia fuera madrina de bautismo de Ana Sandra, la hija de Álex.

De Vega-Penichet pocos son los datos que trascienden de su vida. Es una joven "preparadísima", se explica a EL ESPAÑOL, con un gran currículum y, sobre todo, muy madura y familiar. "Otros Obregón son más despegados, pero ella llama a la unión siempre", opina quien lo sabe.

Celia Vega-Penichet en una fotografía de sus redes sociales. Redes Sociales

A nivel de trabajo, este 2026 es muy boyante para Celia. Si hace un tiempo EL ESPAÑOL informaba que ejercía de jefa de Estructuración y Ejecución de Fondos en Azora Capital -una empresa líder en inversión y gestión de activos-, ahora la sobrina de Ana ha estrenado trabajo.

Hoy, desarrolla su labor en Harvey, una puntera compañía de inteligencia artificial aplicada a los servicios legales y profesionales cuya plataforma ayuda a grandes despachos de abogados y departamentos jurídicos corporativos a automatizar y acelerar procesos de alto volumen.

Incorporada a la firma desde febrero de 2026, Vega-Penichet desempeñó inicialmente las funciones de legal engineer y responsable estratégica de go-to-market para los mercados de Iberia y EMEA.

Su proyección dentro de la compañía la ha llevado a asumir, desde octubre de 2026, el puesto de Manager–Strategy and Transformation en las oficinas de Madrid.

Más allá de su perfil ejecutivo, Celia mantiene un perfil discretísimo en lo personal, donde la hípica ocupa gran espacio. Comparte una profunda pasión por los caballos con su prima Carolina Aresu -amazona profesional-, una afición a la que dedica buena parte de su tiempo libre.

Celia junto a uno de sus caballos. Redes Sociales

De hecho, en su empeño por evolucionar en esta disciplina ecuestre, en 2023 decidió ponerse en manos de Emma Nales, reconocida como una de las mayores expertas en la materia, quien le impartió clases personalizadas en las instalaciones del exclusivo Club de Campo Villa de Madrid.

"Ahora lo practica de vez en cuando, algún finde suelto", se explica. Esta vinculación con el deporte también tuvo hace una década su propio reflejo en el terreno empresarial, mucho antes de centrarse en la intersección entre el Derecho y la tecnología.

En 2015 constituyó la sociedad LIV Centum Corporation S.L., una aventura emprendedora hoy inactiva cuyo objeto social estaba centrado en la creación y operación de gimnasios, así como en la venta de merchandising y diversos accesorios destinados a la práctica deportiva.

Cambio de tercio, la joven encara un trance bonito, tanto a nivel laboral como personal: Celia está feliz. Y muy ilusionada. No lo pasó bien Vega-Penichet con su ruptura sentimental del hombre que estaba llamado a ser su esposo, Julio Jiménez-Blanco, con quien incluso se comprometió.

Aquella historia se hizo añicos y ella, al principio, trató de buscar la cordialidad: "Julio es top, un chico estupendo, y siempre va a estar ahí".

Esa separación fue, pese a todo, dolorosa y este periódico sabe que no siempre se transitó por términos cordiales.

Hoy, el tiempo ha pasado y Celia vive con alegría e ilusión otra etapa. A su lado hay alguien especial, pero la prima preferida de Álex Lequio quiere tomarse con calma esta historia.

En lo tocante a la salud, hace unos meses Vega-Penichet tuvo que arrostrar un pequeño bache de salud que la llevó a ingresar en la Clínica Ruber Internacional de Madrid. Así lo hizo saber ella misma en su cuenta de Instagram. Compartió una foto en redes que alarmó a muchos.

Celia Vega y Álex Lequio en una imagen publicada por la joven. Redes Sociales

Vega-Penichet aparecía tumbada en la cama del hospital, ataviada con la bata y con el oxígeno puesto. "Un día de risas y lágrimas, gratitud y enfado. La vida me ha derribado antes y, una vez más, ha resultado ser repentina e injusta".

"Pero si hay una lección que he aprendido es que debemos cuidarnos. A veces la vida nos deja boquiabiertos, pero tenemos que encontrar el coraje para tomar las riendas. Y ahora me doy cuenta de lo importante que es el ahora. Lo que realmente importa es el tiempo".

"Este año ha sido uno de extremos. He enfrentado un dolor que nunca esperé, pero también he sido tan feliz como nunca pensé que podría serlo. A todos los que habéis aportado luz a este año difícil: gracias. Hoy será un día de sonrisas y lágrimas, y eso está bien", remachó Celia.

¿Qué le pasó a la joven? EL ESPAÑOL trató de buscar respuesta, dentro de la evidente prudencia, y sólo encontró como respuesta lo que sigue: fue un "pequeño susto" del que ya está repuesta.

La madrina Celia

En el plano familiar, Celia ejerce de feliz madrina de la pequeña de la casa, Ana Sandra Lequio Obregón, la nieta de Ana Obregón e hija biológica de Álex Lequio.

Fue en agosto de 2023 cuando Ana Obregón, vía papel couché, desveló que será Celia quien se ocupe de Ana Sandra cuando, en un futuro, ella falte.

"Ya tengo escrito en mi testamento quién va a cuidar de Anita cuando yo no esté. Va a ser Celia, mi sobrina. ¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? (...) Celita era como la hermana de Aless y está enloquecida con Anita", aseguró.

Celia Vega-Penichet en una imagen de sus redes sociales. Redes Sociales

Y añadió: "Ya lo he hablado con ella y le he dicho: 'Ya está en el testamento: cuando yo no esté, tú vas a cuidar de Anita'. Celia tiene 30 años. Va a cuidar perfectamente de Anita cuando yo ya no esté. Además, va a ser su madrina de bautismo".

De acuerdo a lo que se desliza a este medio, Celia Vega-Penichet está feliz y visita casi diariamente a la menor. En ella -como le pasa a Ana como madre- ve mucho de su primo. Celia Vega-Penichet es abogada y una de las sobrinas que más parecido físico guarda con Ana García Obregón.

Compartía la misma edad con Álex -sólo se llevaban cinco meses de diferencia- y fue una de sus mejores compañeras durante su tratamiento en Estados Unidos.

Celia Vega-Penichet era como una hermana para su primo Álex. Ambos nacieron en el año 1992, han crecido siendo vecinos de la urbanización La Moraleja y han veraneado juntos toda su vida: desde Marbella hasta la casa familiar en la Costa de los Pinos en Palma de Mallorca.

Y no sólo estuvo con Álex en los momentos más gloriosos, también lo acompañó durante parte de su delicado tratamiento contra el cáncer en Nueva York y Nueva Jersey.