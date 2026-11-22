José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo con su hijo Lucas en el Rastrillo Nuevo Futuro Europa Press

José Luis Martínez-Almeida presume de su faceta más paternal y derrocha complicidad con su hijo Lucas

José Luis Martínez-Almeida (51 años) está disfrutando como nunca de su faceta de padre.

Desde que el pasado mes de julio de 2025 dio la bienvenida a su primer hijo junto a Teresa Urquijo (30), el alcalde de Madrid vive una de las etapas más especiales de su vida, en la que la familia se ha convertido en una de sus grandes prioridades.

Una felicidad que ha vuelto a quedar patente durante su última aparición pública, en la que ha protagonizado unas entrañables imágenes con el pequeño Lucas.

El matrimonio ha acudido al tradicional Rastrillo Nuevo Futuro, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, una cita solidaria que cada año reúne a numerosos rostros conocidos.

Acompañados de su hijo, han recorrido algunos de los puestos del mercadillo en una jornada en la que Almeida ha dejado ver su lado más cercano, familiar y espontáneo.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en el Rastrillo Nuevo Futuro. Gtres

El regidor madrileño se ha mostrado de lo más sonriente y relajado, disfrutando de cada momento junto al pequeño.

Una de las escenas más simpáticas de la jornada ha sido cuando ha llevado a Lucas a caballito, protagonizando una estampa que evidencia la complicidad que existe entre ambos y lo entregado que está a su nueva faceta como padre.

Las cámaras han captado al político compartiendo juegos y gestos de cariño con el niño, en una estampa muy alejada de la imagen habitual que ofrece en sus actos oficiales.

Almeida no ha dudado en dedicarle toda su atención, dejando patente que, en esta ocasión, su papel de padre ha sido el gran protagonista de la jornada.

José Luis Martínez-Almeida y su hijo, Lucas, en el Rastrillo Nuevo Futuro. Gtres

Lejos de la seriedad que suele acompañar a sus compromisos institucionales, Almeida ha disfrutado de este plan familiar con naturalidad, dedicando buena parte de su atención al niño y dejando patente que está viviendo con ilusión cada una de las experiencias que le brinda la paternidad.

Teresa Urquijo también ha estado presente en esta cita, acompañando a su marido y a su hijo en una jornada marcada por el ambiente familiar y solidario.

La pareja, que contrajo matrimonio en abril de 2024, atraviesa un momento especialmente feliz desde la llegada de Lucas, que se ha convertido en el gran protagonista de sus vidas.

El Rastrillo Nuevo Futuro vuelve a abrir sus puertas en Madrid con el objetivo de recaudar fondos destinados a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Una iniciativa solidaria que, además de reunir a personalidades de distintos ámbitos, ha permitido ver al alcalde en una de sus facetas más personales: la de un padre completamente entregado a su hijo.