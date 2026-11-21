Rosalía da su lugar a Pili, su hermana, en su vuelta a su ciudad natal: "Eres una artista increíble. Estoy feliz de tenerte"

Rosalía (34 años) ha vuelto a casa. La artista catalana ha regresado a Barcelona con motivo de la celebración de LOS40 Music Awards 2026, una cita muy especial que le ha permitido reencontrarse con su tierra y compartir una noche con el público de su ciudad natal.

Lo ha hecho con una gran sonrisa y un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie: un llamativo tocado con forma de paloma sobre la cabeza que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de su aparición en la alfombra roja.

La cantante se ha mostrado especialmente ilusionada por estar de nuevo en Barcelona y no ha escondido la emoción que le produce regresar a sus orígenes.

"Volver, me emociona, me hace feliz decir que puedo compartir con la gente", ha confesado ante el micrófono de EL ESPAÑOL.

Rosalía en LOS40 Music Awards 2026. Gtres

Una oportunidad que, según ha explicado, no estaba dispuesta a dejar escapar: "Si tengo la excusa de poder volver, de poder hacer algo aquí, digo: claro que sí, por favor, que lo hagamos".

Una vuelta a casa que ha coincidido, además, con uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. Rosalía ha hablado de sus nueve nominaciones a los Grammy americanos, un reconocimiento que todavía está asimilando y que, según ha reconocido, nunca habría imaginado alcanzar.

"De momento estoy aún procesando. Pero el hecho de que haya pasado esto es algo muy fuerte que nunca me hubiera podido imaginar", ha asegurado.

Agradecida por el reconocimiento de la industria musical, la intérprete ha preferido disfrutar del momento sin adelantarse a lo que pueda suceder en la próxima edición de los premios.

"Muy agradecida de eso, y veremos el año que viene qué pasa", ha añadido con naturalidad.

Durante su encuentro con la prensa, Rosalía también ha dejado espacio para pronunciarse sobre la situación que atraviesa España.

Rosalía en LOS40 Music Awards 2026. Gtres

Sin entrar en demasiados detalles, la artista ha reconocido que el país vive un momento complicado y ha expresado su deseo de que las circunstancias mejoren cuanto antes.

"Es un momento delicado. Espero que todo vaya mejor, porque hace falta ya todo", ha comentado.

Sin embargo, uno de los momentos más especiales de su noche en Barcelona ha llegado sobre el escenario de LOS40 Music Awards.

Allí, Rosalía ha querido dedicar unas palabras a su hermana, Pili, con quien comparte algo más que un vínculo familiar: también una estrecha conexión artística y creativa.

La cantante ha aprovechado su intervención para reconocer públicamente su trabajo y agradecerle que forme parte de los universos que construye a través de su música.

"Y Pili, gracias por ser mi mejor amiga y la mejor hermana y un artistaza visual. Y estoy muy feliz de poder seguir haciendo, creando universos contigo", ha expresado ante los asistentes.

Unas palabras con las que ha puesto en valor el papel de su hermana en su vida y en su proceso creativo, reivindicando también su talento como artista visual.

Rosalía sube junto a su hermana a recoger el premio a 'Mejor Video Musical' por 'Berghain' en LOS40 Music Awards y agradece: “Pili, gracias por ser mi mejor amiga, la mejor hermana y una artistaza visual. Estoy muy feliz de poder seguir creando universos contigo.” https://t.co/s5wHxepdKK — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) November 20, 2026

La catalana ha continuado su agradecimiento haciendo referencia a la complicidad que existe entre ambas a la hora de desarrollar sus proyectos y llevar sus ideas hasta el final.

"Y me siento muy feliz, muy agradecida, Pili, de llevar ideas hasta sus últimas consecuencias", ha añadido.

No es habitual que Rosalía aproveche sus apariciones públicas para detenerse en este aspecto de su vida, por lo que su dedicatoria ha supuesto uno de los instantes más personales de la velada.

Con este reconocimiento, la artista ha querido dar visibilidad al trabajo de Pili y compartir con el público la importancia que tiene en su camino profesional.

Así, su regreso a Barcelona ha estado marcado tanto por los grandes hitos de su carrera como por los afectos que siguen acompañándola desde sus comienzos.

Entre las nueve nominaciones a los Grammy, su esperada vuelta a casa y el reconocimiento público a su hermana, Rosalía ha protagonizado una noche en la que ha vuelto a demostrar que, detrás de la estrella internacional, sigue habiendo una artista profundamente conectada con sus raíces y con las personas que forman parte de su universo.