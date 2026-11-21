Philippe Roger Valère (85 años), viudo de Olivia Valère, sigue infatigable en su lucha por recuperar el restaurante LOV que su querida mujer levantó con tantísimo esfuerzo y trabajo. Va a por todas desde hace tiempo, desde que empezó a ver cosas que no le cuadraban.

Para entender esta historia hay que remontarse al momento en que Philippe decidió darle un giro al emblemático LOV Olivia Valère. Él pasaba tiempo fuera de España, viajando por negocios, y no podía dedicarle al negocio el tiempo que requería. La solución: ponerlo en alquiler.

Que cambiara de manos a través de un contrato de arrendamiento. El problema vino cuando Roger Valère se percató de que la actual dirección del restaurante comenzó, siempre según su versión, a realizar gestiones a sus espaldas. No sólo esto: hubo impagos e incumplimientos contractuales.

Philippe Roger Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

Mención aparte merecen las malas artes, como defiende Philippe, con las que Paola, la actual inquilina del LOV, se hizo con el local. Le hicieron firmar al francés un papel cuando acababa de sufrir un ictus, sin estar "en condiciones", y a raíz de ahí se solicitaron varios préstamos.

La situación se volvió insostenible. Hace un tiempo, Valère denunció que se le adeuda cerca de 1.100.000 euros, y presentó una demanda por "incumplimientos contractuales" y diversos "impagos". En esa línea, rescindió el contrato de alquiler por vía notarial.

Ahora, EL ESPAÑOL puede confirmar que el empresario ha interpuesto dos demandas más, ahora directamente contra Paola. Ella es la mujer que está detrás del LOV, y guarda un víncul con la familia, pues tiene una hija en común con Arnaud Albouhair, el hijo mayor de Olivia.

Una de las dos demandas de Philippe tiene su razón de ser en el "robo de 390.000 euros", como explica alguien próximo al empresario: "Esa cantidad está relacionada con los préstamos y las transferencias que fue sacaron a nombre de Philippe".

Philippe Valère junto a la recordada Olivia Valère. Cedida a EL ESPAÑOL

Por otro lado, el francés ha decidido acudir de nuevo a la vía legal "por el modo en que Paola consiguió el contrato de arrendamiento", en relación a aquella firma que estampó Philippe, en el hospital, cuando sus facultades estaban mermadas, como él mismo ha pretextado.

Valère está esperanzado: "Confía en que la justicia vaya ligera. Los abogados creen que la orden de desalojo puede ser pronto, en un margen de aquí a siete meses". Quien está cerca del empresario desliza que "para abril" de 2027 todo puede haber virado a favor de Philippe.

Tan convencido está el viudo de Olivia Valère de que esta situación se revertirá, y todo volverá a su cauce, que ya está pergeñando ideas de futuro para el restaurante LOV. En paralelo a todo esto, hace unas semanas, Philippe lanzó un comunicado que dejó traslucir otra denuncia.

Puso el foco en el "uso ilegal" que, según defiende el respetado empresario marbellí, se ha estado practicando en el establecimiento de la marca 'Olivia Valère'. Pidió -más bien exigió- entonces que se dejara de usar.

Que el nombre de Olivia Valère dejara de aparecer en redes sociales y en páginas web. Según pudo conocer y comprobar EL ESPAÑOL, la marca 'Olivia Valère' ya no figura en la red social Instagram del restaurante. Hoy se llama LOV Marbella.

Podría entenderse, en cierto modo, como un triunfo, pequeño pero significativo, para Philippe. Pero la guerra va más allá. "Sí, han quitado la palabra 'Olivia Valère'. No la pueden utilizar. Pero también tendrán que quitar la palabra LOV".

Philippe Valère junto a su mujer, la malograda Olivia Valère. Gtres

La palabra LOV también está registrada por Philippe. "Ha puesto otra denuncia, tanto a Arnaud, que dice que LOV es suyo, como a Paola, la actual directora. LOV también es de Philippe. Está registrado todo, hasta el logo", informó una fuente bien informada.

Así las cosas, lo que Philippe, de momento, ha conseguido es que no se use el nombre de Olivia Valère para fines comerciales.

El entorno de Philippe sostuvo, en esa línea, que en su momento el empresario alquiló el local, sí, pero no la marca; no iba aparejada a este acuerdo contractual "la marca Olivia Valère y el uso de su nombre para todo".

"Con la ley en la mano, Philippe tiene todas las de ganar. Vivo en Marbella desde hace 30 años. Ella estaría sufriendo mucho con todo esto. No es justo para un legado tan impresionante como el que levantó Olivia", opina una fuente.

La guerra familiar

En otro orden de cosas, la fractura familiar tras el fallecimiento de Olivia Valère ha desencadenado una cruenta guerra de herencia entre su último marido, Philippe, y los dos hijos mayores de la icónica empresaria, Karen y Arnaud.

Aunque la empresaria intentó mantener unida a su familia en vida, la disputa por el patrimonio y la gestión de los bienes dejados por la reina de la noche marbellí ha terminado por dinamitar las relaciones.

Esto ha llevado a los herederos a una espiral de reproches cruzados y batallas en los tribunales de la que parece no haber retorno.

Uno de los puntos más encendidos de este enfrentamiento tiene como escenario la capital francesa, donde se ubica un exclusivo piso en París.

Philippe se ha enfrentado a Karen para que ésta abandone la casa de París que él, generosamente, le prestó tiempo atrás al hijo de ella y que, con el tiempo, Karen ha hecho suya, como si fuera de su propiedad, siempre según la versión del también abogado.

Karen, hija mayor de Olivia. Redes Sociales

Dice Philippe que ese inmueble lo compró él antes de su matrimonio con Olivia. Al tiempo que este caso sigue su curso legal, EL ESPAÑOL confirma que el próximo 20 de septiembre Philippe iba a verse las caras en Marbella con Arnaud, el otro hijo mayor de Olivia.

No obstante, ese juicio se ha atrasado por falta de pruebas, como contrasta este medio.

El motivo de este juicio tiene que ver con un delicado episodio del que Philippe ya hizo referencia en una de sus charlas con este medio. "Arnaud me quitó el coche y los cuadros de casa", manifestó entonces, en modo sucinto. Ahora, esta cuestión ha llegado a los juzgados.

En efecto, Arnaud y Philippe se verán las caras porque un día, arguye Roger Valère, Arnaud entró en la casa "y se llevó el coche y los cuadros. Cuando se puso la denuncia, Arnaud se avino y dijo que devolvía el coche, pero que los cuadros se los quedaba, porque le pertenecían".

Tal y como se cuenta, estos cuadros, sostiene Arnaud, tienen un valor de cerca de dos millones de euros. La justicia, siempre según se relata, solicitó a Arnaud que presentara la documentación pertinente, que acreditara que esas obras de arte tienen el valor que él alega.

Esos documentos acreditativos, de momento, no se han presentado y ésa es la razón de que el juicio se haya pospuesto. Insiste el informante que Philippe está fuerte y con ganas de batallar: "Lo va a hacer todo por Olivia, para que se respeten sus voluntades".