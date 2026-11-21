Antes de convertirse en uno de los cocineros más influyentes del mundo, Ferran Adrià (64 años) era un joven de L’Hospitalet sin grandes aspiraciones. No soñaba con estrellas Michelin ni con revolucionar la alta cocina. Empezó lavando platos en un hotel de Castelldefels y, casi por casualidad, terminó entrando en las cocinas de El Bulli, un pequeño restaurante de Cala Montjoi que acabaría cambiando la gastronomía mundial.

Netflix ha estrenado este viernes, 20 de noviembre, Génesis, una ficción de seis episodios que recupera aquellos años decisivos. La serie, creada y dirigida por David Pujol, reconstruye la llegada de Adrià a El Bulli y la transformación de un negocio humilde en uno de los proyectos gastronómicos más influyentes de la historia.

El Bulli nació como un sencillo chiringuito de playa en Cala Montjoi, en Roses, fundado por el matrimonio alemán Hans y Marketta Schilling. Ferran Adrià llegó allí en 1983 para realizar una estancia de un mes y, un año después, entró en la plantilla, llegando a asumir la dirección única de la cocina en 1986.

Ferrán Adrià con Miquel Fernández e Iván Massagué, actores en la serie. Getty Images

No fue sencillo. La ficción muestra las dudas, los conflictos y los sacrificios de un equipo que empezó sin recursos. El reputado chef y su hermano, Albert Adrià, llegaron a compartir una pequeña caravana frente al mar, donde vivieronn, durante sus primeros años en el restaurante.

En la serie se muestra como ya en un pequeño fogón de camping gas experimentaba con los alimentos haciendo, por ejemplo, tortilla de patatas con patatas fritas de bolsa.

Filosofía de vida humilde

En las numerosas entrevistas que ha concedido Ferran Adrià sobre su vida, siempre ha hablado de su infancia como una época feliz, pero sin lujos. Creció en una familia trabajadora, en una vivienda de unos 60 metros cuadrados, en un entorno alejado de la alta cocina y sin ninguna tradición gastronómica familiar.

Su padre, Ginés Adrià, trabajó como estucador y también como conductor de camiones en Alemania; mientras que su madre, Josefa Acosta, fue ama de casa.

Su gran pasión no era la cocina, sino el fútbol. De hecho, jugó en el Juventud de L’Hospitalet hasta 1974 y después en el Santa Eulàlia F.C. hasta 1980.

A los 17 años, dejó los estudios y empezó a trabajar como lavaplatos en el hotel Playafels de Castelldefels. Lo hizo, en principio, para reunir dinero y poder viajar a Ibiza, entonces uno de los grandes destinos de libertad y fiesta para los jóvenes de su generación, sin saber que aquella decisión casual marcaría el inicio de su carrera.

Adriá llevó a El Bulli a las tres estrellas Michelin, situó al restaurante cinco veces entre los mejores restaurantes del mundo y firmó 1.846 recetas nuevas capaces de transformar la cocina contemporánea.

Ferrán Adrià en su casa de la Costa Brava donde antes estaba El Bulli. Getty Images

Aun así siempre mantuvo como filosofía de vida la humildad y la convirtió en su estilo de vida. Ya retirado de los fogones, su vida cotidiana, según ha explicado, se parece más a la de cualquier persona que a la de una estrella internacional.

Nunca fue una persona derrochadora, así que ahora vive tranquilamente de sus rentas tras décadas de trabajo. "No voy a decir cuánto dinero tengo en el banco, pero sí que es el suficiente para vivir holgadamente lo que me queda. Vivo de las rentas. Y ha sido porque he ahorrado y no me he comprado ni un barco ni un Ferrari. Vengo de una familia trabajadora y sé lo que es estar jodido", aseguró en una entrevista en EL ESPAÑOL.

Vive en un piso de 50 metros en Barcelona. No tiene coche y va andando a todos lados por la Ciudad Condal como un ciudadano llano más. La otra única propiedad que tiene es una casa en Cala Montjoi, en la Costa Brava, donde estuvo El Bulli.

'Galaxia elBulli'

La trayectoria empresarial de Ferran Adrià comenzó con la constitución de Restaurante elBulli, S.L., el 7 de diciembre de 1994, una sociedad vinculada a la industria hotelera, los restaurantes y los bares. Aquella empresa fue el vehículo con el que Adrià y Juli Soler consolidaron su proyecto y construyeron, alrededor del restaurante, una red de iniciativas que la propia fundación denomina 'Galaxia elBulli'.

El modelo incluyó elBullibooks, el sello editorial creado para publicar y distribuir la producción propia del proyecto; elBullimedia, su división audiovisual nacida en 2002; elBullicarmen, la oficina de gestión empresarial de elBullirestaurante y de los hermanos Adrià; y elBullihotel, la sociedad creada en 2001 para la gestión y explotación de hoteles de lujo, activa hasta 2011.

Tras el cierre del restaurante en 2011, el centro de gravedad se desplazó hacia elBullifoundation, constituida el 7 de febrero de 2013 como fundación privada familiar promovida por Adrià y Soler. Hoy es la principal estructura a través de la que el chef desarrolla investigación, formación, publicación e innovación gastronómica.

El chef con la princesa Leonor y la infanta Sofía en Gerona. Getty Images

A la misma vez que se ha visto la luz su serie, se ha conocido que Ferran Adrià inaugurará en septiembre de 2027 las instalaciones definitivas del Madrid Culinary Campus (MACC).

Funcionará como una pionera universidad-museo de la gastronomía y "formará a la élite de la élite" en la gastronomía. Entre los estudiantes que ya cursan el programa en su actual ubicación de la calle Alberto Aguilera se encuentra su propio sobrino, hijo de Albert Adrià.