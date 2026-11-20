El 14 de noviembre de 2025 siempre será un día tristísimo, lancinante, para la familia de la querida artista Encarnita Polo. A última hora de la tarde, la crónica social española se hacía eco de su fallecimiento, a los 86 años, en la residencia de Ávila donde vivía desde hacía un tiempo.

La cantante y actriz encontró la muerte en el centro de mayores Decanos de la localidad. Según la investigación que se abrió entonces, Encarnita pereció estrangulada; fue agredida por otro residente del centro, presuntamente afectado éste por un problema de salud mental.

Los hechos ocurrieron de madrugada, y dejaron en shock, sin poder asimilarlo, a su entorno más próximo; a su familia y amigos. También la pérdida dejó desarbolados a los seguidores de la querida Encarnita. Hace un año, se hizo un retrato duro, crudo, de la supuesta realidad que vivía Polo.

Encarnita Polo, en un acto público. Gtres

Se alzaron voces que aseveraron que la intérprete de Paco, Paco, Paco no se sentía bien ni cómoda en Ávila, ni qué decir en una residencia. El pianista Pablo Sebastian sostuvo entonces que ella le confesó que cuando ingresó en el centro sabía que iba a morir allí. Su ánimo andaba tocado.

Esas mismas voces, un tanto maledicientes, arguyen que la hija de Encarnita, Raquel Waitzman, le "quitó el teléfono" y la incomunicó. Nada de todo lo anterior correspondería con la realidad, según los datos que manejó EL ESPAÑOL. Polo fue dueña de su vida hasta el final.

"De su hija se han dicho muchas mentiras", expresó a este periódico un buen amigo de la familia Waitzman Polo. Raquel sólo protegió a su madre en sus últimos años. y ésta "hizo y deshizo" como quiso. Disfrutó de su estancia en Ávila, de su hija y de su nieto, Pablo.

Hoy, un año después, se puede decir que Encarnita Polo permanece inalterable en el recuerdo de quienes la quisieron, pero en el horizonte no hay ni mesas ni homenajes públicos en memoria de Encarnita, como confirma EL ESPAÑOL a través de tres buenos amigos de la artista.

Raquel Waitzman, tras morir su madre. Gtres

"A Raquel, la hija, no la he vuelto a ver desde el funeral", sostiene una de las fuentes consultadas. Otra persona secunda este mensaje: "De homenajes no sé nada porque con su hija no he vuelto a hablar desde que murió Encarnita. Mi relación era con ella, con Raquel no hay trato".

La última fuente echa un capote a Raquel, pues entiende que no se ha sido del todo justo con ella: "No se debe juzgar a los demás con tanta ligereza. Raquel nunca fue una mujer de medios ni de prensa, homenajeará a su madre como considere. No todo tiene que ser público".

Huelga recordar que Raquel es la única hija de Encarnita, fruto del matrimonio de ésta con el compositor argentino Adolfo Waitzman, con quien se casó en 1969. Raquel siempre ha estado muy unida a su madre. También en su último tramo de vida.

De hecho, Encarnita se trasladó a vivir a Ávila, desde Madrid, para estar más cerca de su hija. Es cierto que a Encarnita le costó, después de la pandemia, dejar Madrid e instalarse en Ávila. No por nada en concreto, sino porque fue un cambio de vida y de rutinas bastante significativo.

Encarnita junto a su hija, Raquel. Gtres

Pero, por lo demás, se adaptó de maravilla. Tanto cuando vivió sola como cuando se fue a la casa de su hija. La decisión de ingresarse en el centro fue absolutamente personal, y en consenso con su hija. Nadie podía figurarse el fatal desenlace.

Tal como se informó a EL ESPAÑOL, Raquel Waitzman se convirtió en la heredera universal de su madre tras el deceso, así como en la custodia de todos los enseres que Polo atesoró en su último tramo de vida. Existe un legado, aunque se trata de algo discreto y emotivo: no hay grandes lujos.

Es verdad que Encarnita Polo ganó mucho dinero en una época boyante, y que invirtió en joyas y en ropa. Pero el paso del tiempo, y la escasez de ofertas -en definitiva, la estrechez económica- hicieron que tuviera que desprenderse de cosas: "Se deshizo de mucho. Sobre todo, de joyas".

Lo que tenía Encarnita antes de morir, sus cosas, lo tiene en posesión su única hija. "Está todo bien guardado. Raquel ahora no está para tomar más decisiones". El informante de EL ESPAÑOL pone el acento en un complemento que apasionaba a Polo: sus pelucas.

Entre sus amigos se la bautizó como la reina de las pelucas. Las tenía de todos los tamaños, colores y formas. Las usaba con mucha frecuencia, no porque tuviera problemas de calvicie ni nada por el estilo: porque creía que a su cara le "sentaba bien" el volumen que le daban estos pelos postizos.

El silencio de Raquel

En otro orden de cosas, hay que destacar el silencio de Raquel. Siempre discreta y procurando un segundo plano, apenas si se conoce la voz de la hija de Encarnita a nivel público. Sólo a través de sus redes sociales se ha manifestado Waitzman hija. Raquel tiene un perfil en Facebook.

Muy discreto y 'secreto'. En él, Raquel ha homenajeado la figura de su madre siempre que ha tenido ocasión. Tal y como se deslizó a este medio, la hija ha sentido siempre auténtica admiración por su progenitora. Un extremo que queda patente en la mencionada plataforma.

Encarnita Polo en una imagen captada en 2011. Gtres

Ha defendido Raquel el nombre y honor de su madre cuando ha hecho falta, como cuando se mudó a Ávila y, como decíamos unas líneas arriba, se dijo que lo hacía en contra de su voluntad y que había tenido que deshacerse de sus gatos.

En dicha plataforma, Raquel rompió su silencio tras la muerte de su madre: "Quiero agradecer a todas las personas que, en estos días tan difíciles, nos han acompañado y siguen acompañándonos, de una forma u otra, tras el fallecimiento de mi madre".

"En primer lugar, a la familia de sangre y a la familia de elección, las únicas personas imprescindibles en estos momentos, por estar a nuestro lado sin descanso. Vuestra presencia y vuestra sonrisa han sido fundamentales", siguió expresando la periodista y abogada.

"También quiero dar las gracias al auténtico tsunami de personas que han contactado para mostrar su cariño; quienes forman parte de nuestro día a día, quienes hacía años, o incluso décadas, que no veía y quienes han aparecido desde lugares que jamás habría imaginado".

Raquel, junto a su madre, Encarnita Polo. Gtres

En este extremo, sentidas palabras brindó Raquel al personal del tanatorio: "Enorme gratitud también para los empleados del tanatorio Isabelo Álvarez, por el mimo, el cuidado y la humanidad con que nos han tratado, y por su dedicación, que ha ido más allá de cualquier obligación".

"Mi madre no fue sólo una artista pionera y una figura querida por tantas personas. Su música y sus canciones quedarán para el recuerdo de todos, pero su luz se quedará conmigo", agregó.

Por último, remató Raquel: "Como ya he expresado previamente, quiero pedir respeto y privacidad. No voy a conceder entrevistas ni haré ningún tipo de declaración".