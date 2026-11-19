La mujer investigada por acosar y amenazar de muerte a Niña Pastori ha ingresado este jueves, 19 de noviembre, en el centro penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz), tras ser detenida por tercera vez en Lleida, según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La investigada, de 45 años, fue arrestada por agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de El Puerto de Santa María, que se desplazaron a Lleida tras localizarla allí. La operación contó con la colaboración de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Lleida.

Según la investigación, la mujer habría enviado durante meses mensajes intimidatorios de extrema gravedad a la cantante y a varios miembros de su entorno familiar a través de redes sociales, entre ellas TikTok.

Niña Pastori en uno de sus últimos actos públicos. Getty Images

La primera detención se produjo en septiembre, cuando agentes de El Puerto de Santa María y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia la arrestaron como presunta responsable de delitos de amenazas y contra el honor y la integridad moral de Niña Pastori. Tras aquella detención, el juzgado decretó una orden de alejamiento para proteger a la artista y a sus familiares.

Pese a la medida, la investigada habría continuado contactando con la cantante. Días antes de su primer arresto fue localizada en un concierto de Niña Pastori en Córdoba, donde se le denegó el acceso al recinto.

Amenazas y quebrantamiento

El 12 de octubre, la mujer presuntamente quebrantó la orden de alejamiento al acudir a un concierto de la artista en Alicante. Allí habría rociado con gas pimienta a parte del público y provocado una estampida que obligó a suspender temporalmente el espectáculo, por lo que fue detenida por segunda vez por desórdenes públicos y quebrantamiento de condena.

Los investigadores comprobaron después que volvió a contactar con la cantante y le profirió amenazas directas de muerte, llegando a asegurar que contaba con la colaboración de otras dos personas para ejecutarlas. Ante el riesgo, la Policía estableció un dispositivo de seguimiento y vigilancia en las localidades donde la artista tenía previstas actuaciones.

Tras la detención en Lleida, la mujer pasó a disposición de la autoridad judicial, que inicialmente acordó dejarla en libertad con la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

La artista en una de sus actuaciones. Gtres

Sin embargo, este jueves ha ingresado en el centro penitenciario Puerto III, en El Puerto de Santa María, después de comparecer ante los juzgados de la localidad gaditana.

Según fuentes policiales citadas por EFE, la investigada es madre de siete hijos que residen en centros de acogida y padece un trastorno obsesivo relacionado con la cantante y con un sobrino de esta, con el que afirma haber mantenido una relación sentimental que él niega.

La investigación continúa abierta y la mujer permanece investigada por presuntos delitos de acoso, amenazas y quebrantamiento de medidas cautelares.