Manolo Sarrià (74 años) ha negado los hechos tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada por una trabajadora del programa de Canal Sur Atrápame si puedes, que ha llevado a la cadena pública autonómica a la suspensión de las entregas conducidas por él.



En un comunicado remitido por su abogado, Antonio Caracuel, Sarrià reconoce que se trata de "una acusación grave", y asegura que es "el primer interesado en que se investigue a fondo".

Sostiene Manolo Sarrià, a través de su letrado, que "la persona que ha formulado la denuncia merece respeto, igual que su derecho a que lo denunciado se aclare".



Por ello, argumenta, no va a discutir su relato en los medios de comunicación ni hará nada que pueda contribuir a que se conozca su identidad.

Sarrià junto a su esposa, Pepi. Gtres

En cuanto al procedimiento abierto por la productora del programa conforme a su protocolo de prevención, indica que "está pendiente de resolución".

La defensa del humorista recalca que el presentador ofreció su colaboración desde el primer día y la mantendrá "hasta el final", tanto en el ámbito interno como "ante cualquier autoridad que llegue a intervenir".



Además, confía en que la investigación se lleve a cabo "con imparcialidad y con las garantías que la ley reconoce a todas las partes".



Respecto a las "decisiones organizativas" adoptadas por la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y por la productora, señala que "respeta" estas medidas, que se han tomado "antes de que exista resolución alguna y no prejuzgan el resultado de la investigación".



No obstante, advierte que "los derechos que legal y contractualmente le correspondan quedan expresamente reservados" y que, en caso de que hubiera que ejercerlos, lo hará "por los cauces oportunos y no en la prensa".



La representación del humorista, que fue integrante del Dúo Sacapuntas, pide también que se respete su presunción de inocencia y la intimidad de las personas afectadas, incluida su familia.

Manolo Sarrià durante el festival de Vitoria, en 2025. Gtres

Mientras el procedimiento siga abierto, Sarrià no hará declaraciones públicas sobre el contenido de la denuncia y canalizará cualquier comunicación a través de su letrado.



Este comunicado se produce después de que Canal Sur confirmara que había recibido una comunicación formal de la empresa productora del programa Atrápame si puedes en la que le informaba de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia.



La emisión del programa fue suspendida el jueves y viernes pasados y se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador, quien ha sustituido en alguna ocasión en este programa a Sarrià.

En las últimas horas, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el entorno profesional de Manolo se encuentra "en shock" tras esta noticia. "Aquí -en la tele- se ha vivido la denuncia con gran estupor y sorpresa entre la gente que trabaja con Manolo", se ha manifestado.

En la línea de la prudencia, se ha deslizado lo que sigue: "Es un tema muy delicado. Dejemos a la justicia actuar". Se pide a este medio prudencia; no precipitarse y, sobre todo, no olvidar ni saltarse la presunción de inocencia de Manolo. "Conviene acogerse a los tiempos de la justicia".

Están siendo unas horas aciagas, complicadas. No sólo para el comunicador, sino también para su entorno más directo: su familia; su esposa y razón de amor, Pepi, la mujer de su vida; y sus dos hijos, los discretos Manuel y Laura.