Isabel Preysler (76 años), la reina de corazones, ha reaparecido este pasado miércoles, 18 de noviembre, en un acto público en Madrid. La filipina no suele asistir a grandes eventos sociales, pero con su último compromiso ha hecho una excepción, por una buena causa.

La socialité ha reaparecido en el Club Vega de Madrid -local regentado por Íñigo Onieva (37)- para recibir el nombramiento como presidenta de honor de la Fundación No Me Toques, organización dedicada a la protección de la infancia y a la lucha contra los abusos sexuales a menores.

Horas antes del acto, una noticia ha zarandeado la prensa en España: la Audiencia Nacional investigará a Julio Iglesias (83) por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante a raíz de la querella interpuesta por dos extrabajadoras domésticas.

Isabel Preysler junto a Íñigo Onieva, durante el evento. Gtres

Así pues, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella contra el cantante presentada por dos extrabajadoras del cantante, quienes le acusan de, entre otros hechos, haberlas agredido sexualmente.

Ante los micrófonos, Isabel Preysler no ha esquivado las preguntas sobre el giro judicial que afecta directamente al padre de sus tres hijos mayores. Preguntada de forma directa sobre si permanece al lado de su exmarido en este complejo escenario, Preysler es tajante: "Yo siempre".

Aunque ha declinado entrar a valorar el fondo de la instrucción judicial, la socialité remata su hercúlea defensa con un expresivo "por supuesto"; tanto ella como sus hijos respaldan de manera incondicional al artista en estos difíciles momentos.

Más allá del revuelo informativo provocado por la citación judicial de Iglesias, el acto que ha hecho retornar a Isabel a la primera línea informativa ha puesto el acento sobremanera en la implicación personal de Isabel con la infancia vulnerable, justo dos días antes de celebrar el Día Mundial de la Infancia.

Ataviada con un elegante conjunto de dos piezas en tono marrón de estética ochentera, la socialité, ya en calidad de presidenta de honor de No Me Toques, ha roto su habitual reserva en los actos públicos para pronunciar un discurso cargado de sensibilidad.

"Buenas tardes. Gracias por estar aquí apoyando una causa que nos afecta a todos. Cuando Paz me propuso ser parte de la asociación 'No Me Toques', pensé '¿cómo voy a decir que no?' He sido muy afortunada en la vida. He tenido una niñez feliz", ha comenzado su suerte speech.

Isabel Preysler junto a Nuria González. Gtres

"Tengo cinco hijos y diez nietos maravillosos. Y sentí que debía devolver algo a la vida y a la sociedad. No estoy aquí como experta. Estoy aquí como madre, como abuela y como persona que quiere ayudar", ha expresado ante el auditorio.

Preysler ha explicado que su compromiso nació tras escuchar de primera mano la vivencia "de una persona cercana a mí", un relato que "me hizo ver el impacto tan profundo que puede causar una experiencia así, y también me hizo ver que esta realidad puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos".

Tras destacar la labor de acompañamiento integral que desarrolla la entidad con los menores y sus familias, Preysler ha concluido pidiendo implicación ciudadana: "Ningún niño debería pasar por algo así. Ojalá seamos muchos los que nos impliquemos".

Durante la velada, marcada por la ausencia de Tamara Falcó (44) por compromisos profesionales, ha quedado patente la excelente relación que une a Isabel Preysler con Íñigo Onieva.

Tras fundirse en un afectuoso abrazo frente a los fotógrafos, el empresario ha elogiado el paso al frente de su suegra: "Sin duda. No lo puedo explicar mejor. Al final estamos ante personas indefensas, ¿no?".

"Esos niños... entonces darles voz me parece una iniciativa muy bonita por su parte. Y yo lo que pueda aportar, que es el espacio, así que feliz", ha remachado Íñigo su explicación ante los fotóhgrafos y periodistas allí congregados.