"Aquí -en la tele- se ha vivido la denuncia con gran estupor y sorpresa entre la gente que trabaja con Manolo", asegura a EL ESPAÑOL una persona próxima al entorno profesional del presentador y humorista Manolo Sarrià (74 años), rostro emblemático en Canal Sur TV.

El informante hace referencia a la denuncia por presunto acoso sexual que se ha presentado contra el presentador. Una gravísima acusación que ha supuesto todo un terremoto en la sede de Radiotelevisión pública de Andalucía (RTVA). "Es delicado. Dejemos a la justicia actuar", se agrega.

"Sus amigos están un poco en shock. Imagínate el alcance de la noticia", traslada quien bien lo sabe. Se pide a este medio prudencia; no precipitarse y, sobre todo, no olvidar ni saltarse la presunción de inocencia de Manolo. "Conviene acogerse a los tiempos de la justicia".

El comunicador junto a su esposa, Pepi, en un acto público. Redes Sociales

Ante esta acusación, el ente público andaluz, en el marco de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, suspendió, el pasado jueves y viernes, la emisión del programa Atrápame si puedes, que conduce Sarrià, con gran acogida.

La emisión del programa, uno de los de mayor audiencia del prime time de la cadena autonómica, se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador, quien ha sustituido en alguna ocasión en este mismo espacio al propio Manolo.

Canal Sur Televisión ha expresado la máxima preocupación ante esta situación y ha reiterado su compromiso firme con la prevención y erradicación de cualquier forma de acoso sexual. Hasta que no termine el procedimiento instructor, Manolo queda apartado de su trabajo.

La denuncia ha sido presentada ante la Policía por una maquilladora del programa tras unos hechos presuntamente ocurridos en la sala de maquillaje del edificio de Retevisión, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, donde se graban los programas.

Sarrià y su mujer. Gtres

Siempre según lo relatado por diferentes medios, como El País, en el momento de los hechos la puerta de la sala de maquillaje estaba abierta, y en el interior sólo se encontraban la denunciante y Sarrià. Lo ocurrido ha sido calificado por RTVA como "muy grave".

Puntualizar que la medida de apartar a Manolo de su puesto de trabajo en televisión es cautelar, y no supone, pues, que los hechos denunciados hayan quedado acreditados. EL ESPAÑOL conoce que Manolo está férreamente arropado por su familia.

Están siendo unas horas aciagas, complicadas. No sólo para el comunicador, sino también para su entorno más directo: su familia; su esposa y razón de amor, Pepi, la mujer de su vida; y sus dos hijos, los discretos Manuel y Laura. Su familia es el centro de su todo.

Manolo ha hablado en contadísima ocasiones de su mujer y sus hijos, tan receloso de su intimidad como es. En una entrevista de 2021 con Diario SUR, Sarriá explicó que reside en Alhaurín de la Torre con su familia porque su mujer tiene familia allí.

"Aquí han nacido mis hijos", dijo en la misma interviú. Huelga recordar que Manuel Sarrià Cuevas fue nombrado Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre en septiembre de 2015.

En lo que respecta a la historia de amor de Manolo y Pepi, ambos se conocieron en Málaga en su juventud, antes de que la fama llamara a su puerta, forjando una relación sólida que ha resistido a los lances más convulsos.

Con el paso de los años, y a lo largo de más de cuatro décadas de amor, Pepi ha sido y es el principal apoyo en los momentos más complejos y duros de Sarriá.

Fruto de esta unión nacieron sus dos vástagos, quienes han optado por desarrollar sus trayectorias profesionales lejos de la exposición mediática habitual de la televisión.

Manolo junto a su mujer, Pepi, y su hijo, Manuel. Redes Sociales

Ambos mantienen una relación muy estrecha con sus padres en Málaga. Laura ha orientado su carrera hacia el ámbito de la educación y la gestión administrativa, mientras que su hermano Manuel ha seguido una senda vinculada al sector empresarial y comercial.

Quien conoce a Manolo dice que es prioritario destacar en su biografía afectiva, además, a sus hermanos y, muy en especial, a su madre, "la querida por todo, Doña Pepa Cuevas García", que falleció el pasado 2025. Era el pegamento de los Sarrià Cuevas.

La trayectoria profesional de Manolo bien merece ser mencionada. Sarrià forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de espectadores.

Nacido en Málaga el 19 de marzo de 1952, su camino hacia los focos estuvo lejos de ser convencional: tras cursar estudios de Magisterio, desempeñó durante años el oficio de carpintero en Renfe antes de que su vis cómica cambiara su destino a finales de los 70.

Fue entonces cuando unió su talento al de Juan Rosa para dar vida al inolvidable Dúo Sacapuntas. El contraste físico entre ambos se convirtió de inmediato en su mejor reclamo escénico.

Sarrià junto a su madre. Redes Sociales

Sarriá, de notable estatura, adoptó el apodo de El Linterna, mientras que Rosa, mucho más menudo, encarnó a El Pulga. Su consagración definitiva llegó en los años ochenta de la mano de Chicho Ibáñez Serrador en el histórico concurso Un, dos, tres... responda otra vez.

Sus latiguillos humorísticos y su complicidad blanca para todos los públicos los catapultaron al estrellato, alzándose con el premio TP de Oro al personaje más popular de la televisión española.

La muerte de Juan Rosa

Durante más de 20 años, Sarriá y Rosa compartieron giras interminables y platós hasta que, en diciembre de 2002, el fallecimiento repentino de Juan Rosa supuso un mazazo personal y artístico para el malagueño.

Lejos de retirarse, Manolo Sarriá asumió el reto de reinventarse en solitario, consolidándose como un rostro habitual tanto en formatos nacionales -con colaboraciones en El hormiguero o en En la tuya o en la mía- como en Canal Sur, donde brilló en Menuda noche o El Gran Queo.

Sarrià junto a Pablo Motos y Mayra Gómez Kemp, la presentadora de 'Un, dos, tres... responda otra vez'. Gtres

En mayo de 2020 inició una de las etapas más estables de su madurez profesional al ponerse al frente de Atrápame si puedes, el concurso diario de preguntas y respuestas de Canal Sur.

A lo largo de seis años y más de 1.600 emisiones, supo imprimir un sello cercano y desenfadado al formato, aunque actualmente su continuidad al frente del programa queda pendiente de las conclusiones de la investigación abierta tras la denuncia contra él.