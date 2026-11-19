Villa Annabel, la histórica residencia vinculada a la condesa de Romanones y una de las propiedades más exclusivas de Marbella, está a la venta. Situada en primera línea de playa en Los Monteros, la villa ocupa una parcela de más de 4.000 metros cuadrados con acceso privado a la arena y jardines que llegan hasta el Mediterráneo.

Su estilo morisco, sus patios, terrazas, piscina y chiringuito privado la convierten en un refugio de lujo con vistas panorámicas al mar.

La finca conserva el espíritu de la Marbella de los años cincuenta, una etapa en la que la ciudad se convirtió en refugio de la aristocracia y las celebridades internacionales.

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Con cuatro suites en la casa principal, una suite principal con salón y terraza en la azotea, y una casa de huéspedes independiente, Villa Annabel ofrece privacidad, historia y una ubicación verdaderamente excepcional en la Costa del Sol.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a todas las imágenes de la espectacular vivienda que se ha puesto a la venta por 20 millones de euros.