Quedan 11 días para que los españoles acudan a las urnas a ejercer su derecho a voto, el próximo 29-N, en unas elecciones generales especialmente convulsas y agitadas; con un país más encrespado y polarizado que nunca.

En medio de este tenso escenario, los famosos aprovechan para entornar discursos que conciencien a la sociedad. Desde su vivencia, los vips, cada cual en su ámbito profesional e inclinación ideológica, procuran arengar a sus seguidores. O, simplemente, movilizar a sus fans.

En las últimas horas, la cantante Aitana ha hecho un llamamiento muy especial en su último acto público. En el marco de la gala anual de la revista GQ -que reconoce a personalidades destacadas del año en cultura, cine, música, moda, deporte y entretenimiento-, la cantante se ha mojado.

Aitana pide seguir avanzando y no retroceder de cara a las elecciones del 29N. ❤️🧡 https://t.co/bhFm98pKfH — Miguel. (@miguelahc992) November 19, 2026

Se puede decir que Aitana (27 años) ha tomado partido, se ha posicionado. Al más puro estilo Taylor Swift (36) -en EEUU, la cantante ha criticado públicamente a Donald Trump (80) y ha respaldado a candidatos demócratas-, Aitana se ha metido en política.

Sobre todo, ha llamado a la paz y a la "empatía". "Cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad en la que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía. Y se respeten los derechos de todos", ha asegurado la autora de Superestrella.

"Sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo, por favor", abunda. "Yo sé que estamos en un momento informal, pero veo importante, en este momento preelectoral, hablar de algunas cosas. Tengo 27 años y sé que estoy en una situación muy, muy privilegiada".

"Pero me es inevitable pensar en gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre. Solo piensan en un futuro con miedo", agrega.

Aitana sobre la situación de España en este momento preelectoral mientras acepta el premio a Mujer del Año de GQ España “Yo sé que estamos en un momento informal, pero veo importante, en este momento preelectoral, hablar de algunas cosas. Tengo 27 años y sé que estoy en una situación muy, muy privilegiada, pero me es inevitable pensar en gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre. Solo piensan en un futuro con miedo. Esto no debería ser normal. Yo hoy estoy aquí como mujer recogiendo un premio y creo que es importante hablar de nosotras. Muchas de las libertades que tenemos hoy se las debemos a las mujeres que lucharon antes, pero tengo que seguir diciendo que seguimos viviendo con miedo, con violencia y en desigualdad. Y en estos momentos es muy importante decirlo. Estoy intentando entender más la situación de nuestro país y cada día tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad en la que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía y se respeten los derechos de todo el mundo. Que sigamos avanzando y no retrocediendo.” — Baila.fm (@baila_fm) November 19, 2026

"Esto no debería ser normal. Creo que es importante hablar de nosotras. Muchas de las libertades que tenemos hoy se las debemos a las mujeres que lucharon antes, pero seguimos viviendo con miedo, con violencia y en desigualdad", concluye su mensaje.

En realidad, Aitana no es, ni de lejos, la única famosa o personaje público que ha opinado sobre el posible cambio que se avecina tras el 29 de noviembre.

La campaña hacia las elecciones generales del 29N ha vuelto a sacar a la calle las opiniones de varios rostros conocidos del cine, la música y la televisión españoles.

Javier Bardem (57) ha sido uno de los más directos: el actor ha defendido la necesidad de que gane “un gobierno progresista” que proteja los derechos de las mujeres, la vivienda, la educación y la sanidad pública.

Javier Bardem, en un acto público. Gtres

También ha reivindicado el clamor popular y las manifestaciones como motor del cambio político, aunque ha criticado que la violencia aislada pueda diluir ese mensaje y ha pedido preguntarse a quién benefician esos actos.

Por su parte, Joan Manuel Serrat (82) ha lanzado un llamamiento a la participación, recordando que el derecho al voto fue conquistado por generaciones anteriores.

El cantautor ha dicho que votará "por mis hijos y también por mis padres", por el bien común y por un tiempo "más libre, más justo, más solidario y más democrático"; además, ha advertido de que "los tiranos se perpetúan o se crean gracias a la complicidad de la buena gente que mantiene silencio".

La guerra Taylor Swift–Trump

La guerra mediática entre Swift y Trump es, en realidad, una rivalidad política. Se intensificó cuando Swift respaldó a Kamala Harris (62) frente a Trump en las presidenciales de 2024; el entonces candidato respondió con un mensaje en Truth Social: “I hate Taylor Swift".

El conflicto tiene raíces anteriores: Swift ya había respaldado candidatos demócratas en 2018 y 2020, mientras Trump había restado importancia a su apoyo.

En 2026, la tensión se reavivó cuando canciones de la cantante -como August y Red- dejaron de estar disponibles en vídeos de TikTok vinculados a la Casa Blanca o a cuentas afines a Trump, tras su uso como banda sonora de publicaciones políticas.