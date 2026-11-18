La moda y el ámbito cultural español despiden a Cyra Toledo. La estilista, hermana mayor de la popular presentadora Jose Toledo (63 años) y de la actriz Fabiola Toledo, ha fallecido en las últimas horas, rodeada de los suyos, según ha informado la familia a través de un escueto comunicado.

"Anoche nos dejó Cyra, en paz y rodeada de amor", reza el escrito. Las causas del deceso, de momento, no han trascendido. La despedida oficial va a tener lugar en Madrid. Sus restos mortales han sido trasladados al Tanatorio de La Paz, en el municipio madrileño de Alcobendas.

Hasta allí podrán desplazarse tanto familiares y amigos como compañeros de profesión para darle el último adiós, a partir de las 14:00 horas de este miércoles, día 18 de noviembre, antes de la misa funeral que se celebrará en su memoria a las 20:20 horas en el mismo recinto.

"Gracias por vuestro cariño", han expresado sus seres queridos en la nota de agradecimiento. Al igual que sus hermanas, Cyra Toledo también forjó una notable trayectoria frente a las cámaras durante los años 80 y 90, antes de volcarse por completo en el universo textil.

Su estreno en la gran pantalla llegó en 1984 de la mano de Gonzalo Suárez en Epílogo, compartiendo cartel con figuras de la talla de José Sacristán, Francisco Rabal y Charo López.

Ese mismo año intervino en Por los viejos tiempos, cinta dirigida por el cineasta tinerfeño Miguel Ángel Toledo.

Apenas doce meses después, en 1985, dio el salto a Televisión Española como una de las conductoras de Esto es lo que hay, un espacio que avanzaba la programación semanal de la cadena pública.

Su vínculo profesional con su tierra natal quedó igualmente plasmado en 1998 con su participación en Mararía, adaptación cinematográfica de la novela de Rafael Arozarena dirigida por Antonio José Betancor y rodada en Lanzarote y Gran Canaria.

Jose Toledo junto a Cyra, en un acto público. Gtres

A lo largo de su carrera audiovisual figuró también en series televisivas como Delirios de amor y Crónicas del mal, así como en el reparto de la comedia El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo.

Pese a esa versatilidad artística, su verdadera vocación residía en la industria de la moda, sector en el que se consolidó como diseñadora y estilista.

Así lo resumía ella misma en una entrevista concedida a ¡HOLA! en 2019, donde repasó su recorrido vital: "Profesionalmente, he sido modelo, presentadora de televisión, actriz ocasional, diseñadora de trajes de baño y, desde hace 14 años, estilista".

"Pienso que me he equivocado en algunas decisiones que he tomado, aunque siempre siendo fiel a mis principios y mis capacidades. No me amedrentan los retos, ya que, finalmente, se trata de mi vida y la he vivido con un espíritu de libertad y conciencia".

En el plano íntimo, el nacimiento de su hija Lluvia marcó el punto de inflexión definitivo de su existencia, obligándola a abandonar sus planes universitarios iniciales.

"Recuerdo que estaba matriculada en la Facultad de Medicina, en La Laguna (Tenerife), y el curso iba a comenzar en enero, ya que aquel año había habido un cambio en los planes de estudio. En ese impasse me enamoré y me quedé embarazada", contó, en alguna ocasión.

"A raíz de aquello, mi vida dio un giro: ya no haría Medicina y me dedicaría, junto al padre de mi hija, a diseñar moda, que era su ocupación. Nos separaríamos tres años después. La llegada de Lluvia supuso un antes y un después. Mi hija fue mi prioridad", relató.

Las tres hermanas, en un acto público. Gtres

La propia Lluvia destacó en aquella misma ocasión la determinación y el carácter independiente con el que su madre la sacó adelante: "Ha sido una gran profesional, me crio sola y siempre tuvo muy claro que su prioridad era yo y darme la mejor educación".

"Tiene una personalidad muy acusada, en el sentido de que nunca ha necesitado la presencia de un hombre a su lado, y es algo que respeto".

En sus últimos años, Cyra encontró su mayor fuente de alegría en sus dos nietos, Liu y Jaime: "Me dan vida, sacan lo mejor de mí. Disfruto muchísimo con ellos hablando, jugando, llevándoles al parque, yendo a algún museo o espectáculo... Son mis amores".

Como primogénita de la saga, Cyra mantuvo siempre una complicidad estrecha con sus dos hermanas menores, a quienes definía con profunda admiración: "A mis hermanas las definiría como dos mujeres arriesgadas y valientes".

"De Fabiola admiro su optimismo y su alegría de vivir. Jose tiene un gran sentido de la responsabilidad y una personalidad más serena. Está en un momento estupendo y guapísima como nunca". Hoy, ambas lloran la pérdida de su hermana mayor; el timón de la familia.