Impactante noticia la que se ha conocido este pasado martes, 17 de noviembre, y que afecta de lleno a uno de los comunicadores andaluces más reconocidos: Manolo Sarrià (74 años).

Canal Sur Televisión ha suspendido temporalmente la emisión del programa Atrápame si puedes, presentado por Sarrià, tras una denuncia por supuesto acoso sexual presentada contra el presentador, según han informado este martes a EFE fuentes de la Radiotelevisión pública de Andalucía (RTVA).



La RTVA ha recibido una comunicación formal de la empresa productora del programa en la que le informaba de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia presentada por la profesional de una empresa subcontratada contra Manolo.

El comunicador, en un acto público. Gtres

El ente público andaluz ha puesto en marcha de manera inmediata sus mecanismos internos de prevención y seguimiento, y ha manifestado a la productora su plena disposición a colaborar en cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos.



Canal Sur Televisión ha expresado la máxima preocupación ante esta situación y ha reiterado su compromiso firme e inequívoco con la prevención y erradicación de cualquier forma de acoso sexual, así como con la protección de la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de las personas que intervienen en sus producciones.



Como medida de máxima prudencia y responsabilidad corporativa, ha decidido suspender temporalmente la emisión de las entregas de Atrápame si puedes presentadas por el presentador denunciado, mientras se desarrolla el procedimiento instructor iniciado por la productora.

Manolo Sarrià. Gtres

Asimismo, se ha informado a la Comisión de Igualdad de la RTVA de la situación y de las actuaciones adoptadas.



Según las fuentes, la decisión tiene carácter estrictamente cautelar y preventivo y no supone prejuzgar los hechos denunciados ni el resultado de la investigación, por lo que respeta igualmente la presunción de inocencia y las garantías de todos los implicados.



Una vez que concluya el procedimiento instructor y se disponga de sus conclusiones, la RTVA valorará las actuaciones que resultaran procedentes dentro del ámbito de sus competencias.



También ha reiterado su compromiso de tolerancia cero frente al acoso sexual y ha solicitado el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas.



Canal Sur Televisión recoge en su web que Atrápame si puedes, que se emite habitualmente en el 'prime time' de la cadena autonómica, es un programa destinado a un público familiar y en el que, además de dar la posibilidad a los concursantes de ganar importantes premios, el humor es el protagonista.

De momento, ni el comunicador ni nadie de su entorno, personal y profesional, se ha querido pronunciar al respecto.

En el plano familiar, Sarriá lleva una vida muy marcada por su matrimonio con Pepi, con quien tiene dos hijos: Manuel, nacido en 1992, y Laura, nacida en 1994.