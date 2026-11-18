Gonzalo Miró (45 años) ha hecho una revelación sobre su antigua relación con Eugenia Martínez de Irujo (57) en el programa La cena de los idiotas, de La 1.

En una charla con Cayetano Martínez de Irujo (63), hermano de su expareja, Miró ha afirmado que quiso llevarse bien con su madre, la duquesa de Alba, pero que la relación nunca llegó a ser cercana.

"A mí me hubiera gustado llevarme bien con tu madre", ha dicho Gonzalo a Cayetano y ha añadido: "No era fácil. Su madre, entendiendo cómo era, yo hice un ejercicio importante de empatía, pero su madre no se portó bien conmigo".

Eugenia Martínez de Irujo y Gonzalo Miró durante su noviazgo. Getty Images

El presentador ha explicado que intentó construir una relación cordial con la duquesa, aunque "nunca hubo feeling". "Intenté llevarme bien con Cayetana y nunca hubo feeling", ha repetido durante la conversación.

Miró también ha recordado la diferencia de edad entre él y Eugenia durante su noviazgo: "Yo tenía de 24 a 28 y Eugenia de 36 a 40. Eugenia me saca 12 años". Ante la reacción de Pablo Iglesias (48), que quiso conocer el contexto de aquella relación, Miró prefirió "correr un tupido velo".

La confesión ha llegado 17 años después de que la duquesa de Alba hablara públicamente de la relación de su hija con Miró. En 2007, tras unas imágenes publicadas de ambos cenando juntos, Cayetana respondió sobre una posible reconciliación: "Eso está más muerto…".

Su relación con Eugenia

Gonzalo Miró y Eugenia Martínez de Irujo fueron pareja de forma intermitente entre 2005 y 2009. Durante su noviazgo, ambos estuvieron muy expuestos a los medios de comunicación acudiendo juntos a eventos y alfombras rojas, y sus apariciones fueron habituales en revistas.

La etapa neoyorquina de Miró pesó en la pareja. Él se trasladó a Estados Unidos para estudiar cine, y Eugenia viajó en varias ocasiones a Nueva York para verlo, pero la distancia acabó pasando factura. Pese a ello, la relación continuó tras su regreso y llegaron a reconciliarse tras la primera crisis.

Una imagen de ambos juntos en 2007. Getty Images

La relación de Gonzalo Miró con Cayetana Fitz-James Stuart fue uno de los aspectos más difíciles. La duquesa llegó a declarar que Miró "no le gustaba nada" como pareja para su hija.

La ruptura definitiva se conoció en mayo de 2009. Según la información publicada entonces, unas tres semanas antes habían tenido una fuerte discusión y desde entonces llevaron vidas separadas.

No hubo terceras personas implicada, sino diferencias en los proyectos de vida y en las personalidades de ambos, que habían chocado en varias ocasiones.

Tras la separación, Eugenia viajó a Miami para alejarse del foco mediático.