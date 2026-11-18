Este pasado lunes, 16 de noviembre, un emocionado y feliz Julio José Iglesias (53 años) debutaba en el Nuevo Teatro Alcalá con su gira Julio Iglesias Experience, un bello homenaje a su padre, el gran Julio Iglesias (83), en el que el hijo versiona los clásicos de su progenitor.

EL ESPAÑOL estuvo presente en el magno recital y la expectación y la acogida del público fueron máximas. Julio José llegó y triunfó. Muchos de los allí presentes opinaron, entre bambalinas, que Julio Jr. es el digno heredero de su padre; que nadie mejor que él.

No obstante, lo cierto es que Julio José no es el único, ni mucho menos, que se ha atrevido a versionar las canciones de Iglesias, esas que han conformado la banda sonora de los españoles. Julio padre ha tenido muchos imitadores a lo largo de su vastísima y prolija carrera.

Diego Ramos, en una de sus actuaciones. Redes Sociales

Hay un nombre, en concreto -y con el permiso de los demás- que se ha labrado, con talento, tesón y perseverancia, un camino genuino en el mundo de la música como versionista de Julio Iglesias. Esa persona se llama Diego Ramos García, y su nombre ya ha traspasado fronteras.

La historia de Diego bien merece ser contada; y su éxito, aplaudido. Es un hombre, cuentan quienes lo conocen, hecho a sí mismo, que siempre se ha movido en la vida por la pasión, tome ésta la forma que tome. Hoy, Ramos triunfa sin igual como imitador de Julio.

Las personas que han disfrutado de su buen hacer sobre los escenarios dicen de él que es calcado físicamente a aquel Julio irresistiblemente joven y seductor, en la pompa de la vida: cuando nada ni nadie se le resistía. Diego es idéntico; desde el cabello hasta la planta y el más mínimo gesto.

"Soy igual que Julio Iglesias. Me identifico con todo su carisma… Tengo el carisma de Julio. Lo tengo", ha declarado en prensa. "La voz me sale así, no imposto nada. Me ha tocado a mí. Se ha reencarnado en mí", afirmó en otro momento, añadiendo que "tenemos vidas paralelas".

Eso sí, Diego siempre ha matizado: "No soy imitador, soy una persona humilde que trata de hacer un reconocimiento sincero, digno a la figura de un artista inimitable, que es irrepetible, no habrá otro Julio Iglesias".

Casualidades de la vida, este mes de noviembre, Julio José y Diego coinciden en Madrid con sus respectivos espectáculos musicales. El hijo frente al imitador oficial. Y decimos oficial porque EL ESPAÑOL puede confirmar que Diego y Julio Iglesias han hablado por teléfono.

Al menos, hasta en dos ocasiones. En esos contactos telefónicos el autor de Soy un truhán, soy un señor le ha dado su bendición a Ramos, al tiempo que le ha trasladado su orgullo al haber seguido de cerca su carrera sobre los escenarios de aquí y de allá.

En concreto, este miércoles, 18 de noviembre, Diego Ramos vuelve a interpretar las canciones de su ídolo en el marco del show La vida sigue igual, que aterriza en el Teatro Calderón de Madrid, a partir de las 20 horas.

Tal y como reza la página web del artista, serán "100 minutos con las canciones que marcaron varias generaciones, acompañado de mi orquesta en directo. Quiero que sea una noche para cantar juntos, emocionarnos y volver a sentir los grandes clásicos como nunca".

Después de la capital de España llegan otras paradas para Diego, como Bilbao, Gáldar, Sevilla, Barcelona, Ibiza... y después el salto a República Dominicana. Y sume y sigue. Ahora bien, ¿quién es Diego Ramos? ¿Qué se sabe del imitador de Julio que da la vuelta al Planeta?

Diego es un empresario, extorero y cantante salmantino afincado en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Un hombre que ha construido una carrera tan peculiar como sólida. Antes de dejarse arramblar y seducir por la música, creó y dirigió Capricho Diario.

Se trata de una red de tiendas delicatessen especializada en productos ibéricos. Un proyecto exitoso que lo ha convertido en algo parecido al 'rey de los ibéricos' en el sur de España. Diego opera a través de la sociedad Capricho Diario S.L, constituida en 2015.

Con domicilio fiscal en Sanlúcar de Barrameda, esta empresa tiene como Objeto Social "el comercio al por mayor y al por menor, especialmente la comercialización de todo tipo de productos cárnicos y sus derivados, de alimentos, bebidas y tabaco".

"Así como de productos delicatessen con o sin establecimientos, así como toda clase de enseres, útiles y menaje para el hogar, de artículos de decoración", se puede leer en Informa. La empresa tiene una buena solvencia y Diego figura como Socio y Administrador Único.

La empresa nació en Sanlúcar de Barrameda y abrió su primera tienda en Jerez en 2015. Desde entonces, Capricho Diario ha crecido hasta convertirse en una red con presencia en varias ciudades españolas y una proyección internacional.

Ramos ha desarrollado una estrategia de franquiciado para extender la marca sin depender exclusivamente de capital propio, y la compañía se presenta abiertamente como una red en "continua expansión nacional e internacional".

En 2024, el empresario contaba con cinco tiendas propias y cinco franquiciadas.

Poco después, fuentes vinculadas al propio Ramos elevaban la cifra a 14 establecimientos entre tiendas propias y franquiciadas, una expansión notable para una marca nacida en una ciudad de tamaño medio como Sanlúcar.

La compañía también llegó a Francia, con establecimientos en Le Mans y Tours, aunque posteriormente fueron cerrados. Aun así, el proyecto internacional quedó reflejado en la estrategia de la marca, que llegó a plantear la apertura de un local en París.

Ramos también ha creado espacios de restauración vinculados a la marca, como la Taberna Capricho Diario, situada en la plaza del Arenal de Jerez, y Entre Tercios, tabernas de antaño, otro negocio hostelero en la misma ciudad.

Origen y formación

Diego Ramos, imitando a Julio Iglesias. Redes Sociales

Nació en Salamanca en 1977. Aunque es salmantino de nacimiento, se considera profundamente vinculado a Sanlúcar de Barrameda, la localidad gaditana a la que llegó hace más de dos décadas para perseguir su sueño de ser torero.

Estudió Derecho y se licenció en la universidad. Tras terminar la carrera, comenzó a trabajar en un banco, pero abandonó ese puesto para mudarse al sur y dedicarse a la tauromaquia, su gran vocación juvenil.

Ramos dedicó cerca de 25 años a la tauromaquia. Tomó la alternativa en Badajoz en 2012, aunque posteriormente se retiró de los ruedos para priorizar su familia y consolidar su proyecto empresarial.

Diego Ramos está casado y es padre de familia. Él mismo ha explicado que dejó la tauromaquia, en parte, para dedicar más tiempo a su familia, una decisión que le llevó a concentrarse en su negocio de productos ibéricos.

Uno de los episodios más singulares de su carrera artística fue una conversación telefónica con el propio Julio Iglesias, facilitada por el empresario Pepe Hidalgo, presidente de Air Europa. Según ha relatado Ramos, Iglesias le arengó a seguir con su carrera y le expresó su apoyo.

Ramos también ha actuado para Manuel Alejandro, compositor de algunos de los mayores éxitos de Julio Iglesias, un hecho que refuerza su credibilidad dentro del universo musical del cantante madrileño.