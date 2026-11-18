Amaia Montero: "Cuando te tiras siete años en la cama, en un psiquiátrico, y te quisiste ir dos veces, superarlo es la hostia"

De Amaia Montero (50 años) se ha dicho de todo, y por su orden, en los últimos tiempos, desde que anunció su regreso al grupo La Oreja de Van Gogh. Las críticas hacia su persona han sido feroces, descarnadas, crueles. Abusivas, incluso. Ha habido barra libre en las redes sociales.

También ha habido elogios, odas a su increíble superación personal después de haber tocado el "infierno", como ella misma confiesa, sí. Pero el ruido de lo malo, de la maledicencia, parece más fuerte. Que si no canta bien, que si desafina, que si ha cogido mucho peso, que no está bien: de todo.

Pero Amaia no presta excesiva atención -o lo procura- a estas voces. A veces, eso sí, es inevitable. Y te afecta. Este miércoles, 18 de noviembre, la artista ha mirado de frente a sus detractores en una sincera entrevista que ha concedido, junto al resto de la banda, al periódico El País.

Amaia Montero junto al resto del elenco de La Oreja de Van Gogh. Gtres

"Estoy sufriendo mucho", posteó Montero hace unos días en su red social. Hoy, explica esto como nunca, con garra y una punta de enfado: "Sí, estoy sufriendo, pero no solo por mí. También sufro por mis compañeros de grupo, por mi familia, por todo el equipo".

Y abunda: "Somos 150 personas girando, con un buen rollo de la hostia y todos se dejan la piel. Nos dejamos la vida en cada puto bolo, me cago en la puta. Y luego salen vídeos diciendo cuatro tonterías: vete a tomar por culo. Y si un día me caigo, pues me he caído".

Tras disculparse con el periodista por la sarta de "tacos" que suelta, Amaia prosigue: "Cuando sales del puto infierno, cuando te tiras siete años en la cama, cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, cuando te has querido ir de este mundo en dos ocasiones..."

"Porque no ves nada más allá… Y, de repente, lo supero, y ya superarlo es la hostia. Mis médicos me dicen: 'Lo tuyo es increíble, Amaia, la fortaleza que tienes, porque no todo el mundo lo consigue'".

"(...) Y entonces veo a gente que va a hijoputear con un vídeo de cinco segundos…", reflexiona Montero. Sobre su aspecto físico actual, también dispara: "A mí que me llamen gorda no me importa, porque estoy gorda. Ya adelgazaré cuando me dé la gana".

Montero, sobre el escenario, durante uno de sus primeros recitales. Gtres

En un momento dado de la entrevista, Amaia necesita aclarar un extremo: "He leído por ahí que me están utilizando, cosas como: ¿qué pasa, que a esta chica no la quiere nadie, no la cuidan? Por Dios, no se puede ser más machista y más paternalista".

En un punto de la charla, sale a relucir el tema de Leire Martínez, y su polémica salida del grupo. Amaia no interviene; se sale a fumar un momento, porque, se entiende, no quiere hablar de esta cuestión. Sus compañeros sí se sinceran.

¿Se podría haber gestionado mejor la salida de Leire? Xabi San Martín piensa que sí: "Sí, se podría haber comunicado mejor".

Álvaro Fuentes va más allá: "Cualquiera que estuviese cerca del grupo era consciente de que había cosas que no cuadraban, había muchas actividades fuera del grupo por parte de Leire, que eran totalmente legítimas, pero no encajaban en La Oreja".

Amaia Montero. Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que, polémicas aparte, el grupo vive un momento boyante, con el cartel de sold out colgado en todos los conciertos y una gira apoteósica.

El otro proyecto de La Oreja

En paralelo a su exitosa gira musical, La Oreja de Van Gogh participa en Puedes contar conmigo, un largometraje musical que llevará su repertorio a la gran pantalla como motor narrativo de una historia original.

El proyecto está dirigido y coescrito por Fernando González Molina, junto al guionista Miguel López Martínez, y cuenta con la participación de la banda en la producción ejecutiva para preservar la esencia de sus canciones.

Aunque todavía se encuentra en una fase avanzada de desarrollo y escritura de guion, sin reparto ni fecha de estreno confirmados, la película busca convertir los grandes éxitos del grupo en una experiencia cinematográfica emotiva y de alcance internacional.